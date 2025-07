Tối 26/7, Han Sara tổ chức miniconcert Unfrozen, đồng thời ra mắt E.P cùng tên. Đây là dự án âm nhạc hoành tráng nhất sự nghiệp Han Sara, được chọn trình làng đúng lúc nữ ca sĩ mới kết thúc hành trình ở Em Xinh Say Hi. Trước đó, Han Sara đã ra mắt trước single Do Anh Si, đánh dấu màn lột xác hình tượng rõ rệt - năng động, cá tính và hướng đến mục tiêu trở thành nghệ sĩ biểu diễn toàn năng.

Lấy tên Unfrozen, Han Sara thực sự “rã đông”, tái xuất hoành tráng với loạt hoạt động như mini-concert, ra mắt đĩa vật lý và còn dự tính quay MV ở nước ngoài. Buổi mini-concert của Han Sara như Em Xinh Say Hi bản thu nhỏ, với loạt nghệ sĩ khách mời là chị em thân thiết như Muộii, Hoàng Duyên, Orange, Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J, Ngô Lan Hương,... Bên cạnh đó cũng có rất đông Em Xinh như Lyhan, Lamoon,... cùng Anh Tài - Chị Đẹp Cường Seven, Vũ Ngọc Anh đến ủng hộ Han Sara.

Tại đây, ngoài các màn trình diễn và giao lưu người hâm mộ, Han Sara còn gây choáng khi mở cuộc bán album vật lý theo cách thức riêng biệt. Cụ thể, album sẽ không được mua bán thông thường mà sẽ công bố đấu giá, với mức khởi điểm là 500 nghìn đồng cho 5 bản album: 1 album có chữ ký Han Sara, combo 3 album có chữ ký Han Sara cùng dàn Em Xinh và các khách mời ở mini-concert, và 1 album “nụ hôn” của Han Sara.

Phần đấu giá album trị giá 40 triệu của Han Sara

Đấu giá thành công 5 cuốn album giá 40 triệu đồng