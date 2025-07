Làng nhạc xứ Trung đang bùng nổ với một drama không ai ngờ tới: Ai là người hát gốc ca khúc Niên Luân , bản nhạc phim nổi tiếng của Hoa Thiên Cốt . Tranh cãi này cũng đã đẩy mối quan hệ giữa Trương Bích Thần và Uông Tô Lang - đôi bạn thân 10 năm - vào thế căng như dây đàn.

Drama nổ ra giữa đôi bạn 10 năm Cbiz do tranh chấp về nhạc phim Hoa Thiên Cốt

Tâm bão drama bắt đầu từ Vượng Tử Tiểu Kiều, một ca sĩ mạng nổi tiếng với những bản cover đình đám. Trong một buổi chia sẻ về concert đầu tay, cô bất ngờ khẳng định Trương Bích Thần mới là người hát gốc duy nhất của bài hát Niên Luân . Tuy nhiên, theo thông tin chính thức, Uông Tô Lang chính là tác giả và cũng là người thể hiện phiên bản nam của ca khúc.

Niên Luân - OST Hoa Thiên Cốt

Fan hai bên lập tức giao chiến dữ dội,đẩy vụ việc thành chủ đề nóng sốt. Trước phản ứng trái chiều, phía Uông Tô Lang lập tức đưa ra thông cáo thông qua tài khoản đại diện, khẳng định không muốn đôi co nhưng vì nhiều lần hiểu lầm không được làm rõ, anh quyết định rút lại toàn bộ quyền biểu diễn ca khúc Niên Luân , không cho phép bất kỳ ai hát hay sử dụng dưới mọi hình thức. Động thái dứt khoát này khiến netizen choáng váng, lập tức lọt top hot search weibo với hơn 440 triệu lượt xem.



Uông Tô Lang là tác giả của bài hát gây tranh cãi này

Sự việc càng thêm phức tạp khi phía Trương Bích Thần lập tức tung thông cáo khẳng định cô là người đầu tiên phát hành bản thu chính thức vào ngày 15/6/2015, dùng làm nhạc nền gốc cho phim. Trong khi đó, bản của Uông Tô Lang ra mắt trễ hơn, vào 30/6, dưới định dạng bản song ca không rõ ràng. Studio của nữ ca sĩ cũng đính kèm bằng chứng cụ thể, tuyên bố “không thể tranh cãi” về quyền gốc của mình.

Cả 2 đã từng song ca OST Hoa Thiên Cốt trên sân khấu

Phía Uông Tô Lang không giữ im lặng lâu. Đến 3 giờ sáng, anh đăng bài khẳng định đã kiểm tra lại hợp đồng và xác nhận Niên Luân có hai ca sĩ gốc: Trương Bích Thần và chính anh. Với tinh thần tôn trọng tác phẩm và đối tác, phía nam nghệ sĩ chính thức đóng toàn bộ quyền cấp phép ca khúc này, chấm dứt mọi nỗ lực giành quyền sở hữu độc quyền từ phía đối phương.

Chính chủ thu hồi quyền sở hữu ca khúc của mình trong đêm

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 25/7, phía Trương Bích Thần lại đăng thêm một thông báo mới nhất: Nữ ca sĩ vẫn có quyền biểu diễn vĩnh viễn Niên Luân , song từ nay về sau cô sẽ không tiếp tục hát bài này nữa. Căn cứ được đưa ra là theo pháp luật, hợp đồng chính thức được ký kết giữa đơn vị quản lý trước đây của Trương Bích Thần và NSX cho phép cô biểu diễn vĩnh viễn ca khúc này trên phạm vi toàn cầu. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng và lựa chọn cá nhân, “tình đầu quốc dân” sẽ không tiếp tục mang ca khúc này lên sân khấu nữa.

Thông báo mới nhất từ phía Trương Bích Thần

Cương quyết bản thân có quyền biểu diễn vĩnh viễn ca khúc Niên Luân, song vì lựa chọn cá nhân nên Trương Bích Thần sẽ không mang bản nhạc này lên sân khấu nữa

Sau vụ việc xảy ra, cộng đồng mạng cũng bắt đầu “đào” lại lý do vì sao Uông Tô Lang lại quyết liệt đến vậy. Không chỉ là ca nhạc sĩ, Uông Tô Lang nổi tiếng là người cực kỳ cứng rắn trong vấn đề bản quyền. Từ giai đoạn đầu sự nghiệp khi anh từng bị chính công ty quản lý ăn chặn bản quyền trắng trợn, hàng chục ca khúc do anh sáng tác bị bán đi mà không hề báo trước. Không những không nhận được phí tác quyền, Uông Tô Lang còn phải trả tiền để được hát nhạc mình viết ra.

Trải nghiệm cay đắng kéo dài 8 năm (2010 - 2018) khiến nam nhạc sĩ quyết định thành lập công ty riêng để giành lại bản quyền. Tuy nhiên, hành trình này khiến anh rơi vào khủng hoảng tài chính, phải liên tục xuất hiện trong các show tạp kỹ như Running Man hay Masked Singer để trả nợ.

Nam ca sĩ tham gia Running Man (ngoài cùng bên phải)

Cũng như Masked Singer

Kể từ đó, Uông Tô Lang trở thành người giữ bản quyền cứng rắn bậc nhất Cbiz. Ca khúc của anh xuất hiện trong bất cứ chương trình nào cũng đều phải trả phí. Video vi phạm bản quyền bị gỡ chỉ sau vài giây. Anh thậm chí còn từng từ chối viết nhạc miễn phí cho Running Man , khẳng định thù lao từ sáng tác còn cao hơn tham gia show truyền hình.

Còn về Trương Bích Thuần, cô từng debut tại Hàn Quốc với nhóm nhạc Sunny Days sau khi đạt giải cao tại Kpop World Festival vào năm 2013. Tuy nhiên, do công ty vi phạm hợp đồng và sự nghiệp không khởi sắc, cô quyết định trở về Trung Quốc năm 2014. Cột mốc thay đổi cuộc đời là khi cô tham gia The Voice of China mùa 3 và trở thành quán quân nữ đầu tiên của chương trình, bước đệm giúp cô vươn lên hàng ngũ ca sĩ thực lực của Cpop.

Đội hình Sunny Days ngày đó

Sau chiến thắng, Trương Bích Thần liên tục khẳng định tài năng qua các album như Hướng Tới Bình Minh Đêm Thâu, Một Nửa Một Nửa và đặc biệt là hàng loạt ca khúc nhạc phim nổi tiếng: Niên Luân (Hoa Thiên Cốt), Lạnh Lẽo (Tam Sinh Tam Thế), Hướng Của Ánh Sáng (Trường Ca Hành) … Nhờ chất giọng nội lực, truyền cảm và phong cách trình diễn giàu cảm xúc, cô được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc phim” và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình âm nhạc đình đám như The Singer, Our Song, Giọng Hát Trời Ban…

Hướng Của Ánh Sáng - Trương Bích Thần

Từng đối mặt với scandal đời tư gây chấn động (bí mật sinh con của nam ca sĩ hạng A của giới Hoa Ngữ - Hoa Thần Vũ), Trương Bích Thần gần như bị “phong sát ngầm”. Nhưng không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục làm nghề một cách lặng lẽ, giữ hình ảnh nghệ sĩ kính nghiệp, thậm chí hát miễn phí cho phim Na Tra vì muốn ủng hộ hoạt hình nội địa. Đến khi Na Tra 2 đại thắng phòng vé, tên tuổi cô lại một lần nữa toả sáng, khẳng định vị trí không thể thay thế trong làng nhạc phim Hoa ngữ.

Ngoài danh xưng "tình đầu quốc dân", cô còn được ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc phim"

Trương Bích Thần vốn là bạn bè 10 năm với Uông Tô Lang. Nam nhạc sĩ từng bỏ qua bản quyền một lần khi Tiết Khải Kỳ hát nhạc của anh tại concert Trương Bích Thần. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Dù có từng miễn phí cho người thân thiết nhưng với các hành vi vi phạm thương mại, anh sẵn sàng cứng rắn.

Cả 2 đã từng có thời gian thân thiết

Sau tất cả, “tình đầu quốc dân” Trương Bích Thần tuyên bố sẽ chấm dứt biểu diễn ca khúc Niên Luân , coi như lời tạm biệt nhân dịp tròn 10 năm phát hành. Trong khi đó, Uông Tô Lang khẳng định không tiếp tục cấp phép, biến một trong những bản OST đình đám nhất của thập kỷ trở thành bài hát cấm hát. Drama lần này một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ bản quyền trong ngành công nghiệp âm nhạc.