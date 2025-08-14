Tình hình bán vé của Em Xinh Say Hi không thể so với Anh Trai Say Hi

Sau hơn 2 tháng lên sóng, Em Xinh Say Hi đã đi đến chặng cuối cùng, chuẩn bị bước vào Chung kết. Để kết thúc mùa đầu tiên của Em Xinh, như thông lệ, NSX thông báo tổ chức concert Em Xinh Say Hi. Dự kiến, 30 Em Xinh sẽ tổ chức concert đầu tiên tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM vào ngày 13/9 tới đây.

10 giờ sáng 11/8, Em Xinh Say Hi đã chính thức mở cổng bán vé cho toàn bộ khán giả. Trước đó, NSX đã mở bán vé sớm. Vé concert Em Xinh Say Hi dao động trong khoảng 800 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, được chia thành 2 khi vực đứng và ngồi.

Seat map và giá vé concert Em Xinh Say Hi

Là chương trình thực tế hot nhất thời gian này, luôn đứng top về độ thảo luận và đông fan, Em Xinh Say Hi khiến người ta tò mò về mức độ tẩu tán vé concert. Tuy nhiên, sức nóng của concert Em Xinh đang chưa như kỳ vọng. Sau 3 ngày mở bán, vé concert Em Xinh không thể đạt đến mức độ sold-out thần tốc như phiên bản nam.

Tính đến 18h ngày 13/8, NSX chỉ mới thông báo vé khu CAT A-B, GA 2A được bán hết. Đây là những khu vực có giá thấp, dễ mua và vị trí theo dõi khá tốt.

NSX công bố những khu vực hết vé

Trên MXH, fan Em Xinh ra sức kêu gọi dân tình mua vé ủng hộ các nghệ sĩ. Giá vé lẫn sơ đồ concert Em Xinh Say Hi tương đồng với 2 đêm concert Anh Trai Say Hi D2 và D5 từng được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc trước đó. Nhưng, về sức nóng và tốc độ sold-out thì “một trời một vực”.

Anh Trai Say Hi không cần đến 1 tuần để bán hết vé cho cả 6 đêm tổ chức tại Việt Nam. Từ Công viên bờ sông Sài Gòn, Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), đến SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), Anh Trai Say Hi đi đến đâu là cháy vé đến đấy. Mỗi concert thu hút hàng chục nghìn người. Anh Trai Say Hi còn mang concert qua Mỹ, thành công thu hút hàng nghìn người xem, lấp đầy 2 đêm diễn tại Las Vegas, nhà hát có sức chứa khoảng 7000 người. Kỷ lục của 30 Anh Trai tạo nên kỷ nguyên mới cho thị trường concert Việt và văn hóa thần tượng nội địa.

Anh Trai Say Hi không cần đến 1 tuần để bán hết vé cho cả 6 đêm tổ chức tại Việt Nam

Còn với Em Xinh hiện tại, tốc độ bán vé chậm dù chỉ mới công bố đêm diễn đầu tiên. Tình hình bán vé của Em Xinh Say Hi không thể so sánh với phiên bản nam dù chung NSX, chung format và hướng đến tệp khán giả trẻ, đam mê văn hóa thần tượng. Việc này đã được nhiều fan dự đoán từ trước.

Nhiều người lo rằng Em Xinh sẽ khó có concert thứ hai với khả năng bán vé như hiện tại

Nhiều người lo rằng Em Xinh sẽ khó có concert thứ hai với khả năng bán vé như hiện tại. Bởi để tổ chức 1 concert có hơn 30 nghệ sĩ trình diễn (30 Em Xinh và các khách mời) cần vận hành ekip khổng lồ. Tình hình này đặt Em Xinh vào áp lực phải gia tăng sức mua của fan. Song, độ thảo luận về concert Em Xinh Say Hi, cách thức mua vé cũng khá ảm đạm.



Nguồn cơn sự chênh lệch giữa fan Anh Trai và fan Em Xinh

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vé Em Xinh bán chậm, độ thảo luận chưa bùng nổ bằng Anh Trai Say Hi. Đầu tiên, là sức mạnh fandom.

Thực tế đang xảy ra với Em Xinh Say Hi khiến khán giả nhớ đến concert Chị Đẹp. Chị Đẹp kết lại 2 mùa giải bằng 1 concert quy mô tổ chức ở The Global City. Sau đó, fan liên tục kêu gọi tổ chức concert thứ 2, nhưng vẫn không thể thành hình. Nhiều người cho rằng, Chị Đẹp khó tổ chức concert thứ 2 vì bài toán bán vé và nhà tài trợ. Là chương trình tiên phong, đưa mô típ Chị Đẹp - Anh Trai về Việt Nam, Chị Đẹp cũng bùng nổ truyền thông nhưng chưa thể khiến văn hóa thần tượng “thay máu” như khi 2 chương trình Anh Trai đổ bộ. Đây là cái khó của chương trình thực tế về nghệ sĩ nữ.

Thực tế đang xảy ra với Em Xinh Say Hi khiến khán giả nhớ đến concert Chị Đẹp

Có sự chênh lệch rất lớn giữa fan Anh Trai và fan Em Xinh - Chị Đẹp. Điểm khác biệt này xuất phát từ căn nguyên của văn hóa thần tượng vốn khai sinh và phát triển dựa trên đối tượng chính - fangirl.



Nhìn từ nền công nghiệp Kpop, đều thấy được một sự thật rằng - văn hoá thần tượng được xây dựng từ fandom của các nhóm nhạc nam. Seo Taiji and Boys - nhóm nhạc khởi đầu cho kỷ nguyên Kpop vào năm 1992 là một boygroup. Sự xuất hiện của Seo Taiji and Boys đã “đánh động" các công ty giải trí. Từ đây, một loạt nhóm nhạc thần tượng ra đời. Văn hóa thần tượng bắt đầu hình thành, từ những hội fan đầu tiên của các nhóm nhạc gen 1, đặc biệt là fan nhóm nam.

Văn hóa thần tượng vốn khai sinh và phát triển dựa trên đối tượng chính - fangirl

Ở thời điểm MXH chưa phát triển, các fan đời đầu “đi đu idol" hoàn toàn là tương tác thật tại show âm nhạc và tiêu thụ vật phẩm từ thần tượng. Theo các khảo sát thực tế, khán giả thường thấy ở các concert đa số là nữ. Năm 2017, xếp hạng 5 fandom lớn nhất Hàn Quốc chủ yếu là nhóm nhạc nam như BTS, BIGBANG, TVXQ,... Cũng vào thời điểm này, fandom BTS ghi nhận số người đăng ký cao gấp đôi nhóm nữ quốc dân SNSD, dù khi ấy nhóm nhạc nhà Big Hit còn chưa “toàn cầu hoá". Đến nay, fandom lớn mạnh nhất Kpop vẫn là cộng đồng Army của BTS.

Nhóm nhạc nam Stray Kids

... đã vượt BLACKPINK để trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất Kpop

Mới đây nhất, nhóm nhạc nam Stray Kids đã vượt BLACKPINK để trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất Kpop - với tour dominATE bán ra tổng cộng 2.15 triệu vé trên toàn cầu. Theo thống kê của Touring Data vào đầu năm 2025, trong top 10 nhóm Kpop có doanh thu lưu diễn cao nhất thế giới, thì chỉ có BLACKPINK và TWICE là 2 nhóm nữ lọt top. Còn lại là nhóm nam áp đảo, những kỷ lục của Stray Kids, BTS, SEVENTEEN, BIGBANG,... tạo ra rất khó để nhóm nữ vượt mặt.

Nếu không có danh tiếng toàn cầu hoặc fandom cực khủng như BLACKPINK - TWICE, gần như nhóm nữ không thể “chung mâm” với nhóm nam ở hạng mục doanh thu

Nếu không có danh tiếng toàn cầu hoặc fandom cực khủng như BLACKPINK - TWICE, gần như nhóm nữ không thể “chung mâm” với nhóm nam ở hạng mục doanh thu - là mảng thành tích đo lường sự chịu chi của fandom. Từ đây, không khó để xác định, “khách hàng" chủ yếu của văn hóa thần tượng là phái nữ - hâm mộ nghệ sĩ nam.



Câu chuyện tương tự đang xảy ra với Vpop. Khi các chương trình anh trai phủ sóng, nhiều ngôi sao bước ra ánh sáng, fan đu Kpop, USUK hay sao Hoa ngữ bắt đầu đổ dồn về nội địa. Số đông tệp fan này vẫn là nữ giới, yêu thích nghệ sĩ nam. Do đó, hai chương trình anh trai dễ tạo tiếng vang hơn so với Em Xinh hay Chị Đẹp.

Anh Trai Say Hi tạo nên làn sóng thần tượng quốc nội mạnh mẽ

Em Xinh Say Hi năm nay hot, nhưng chưa thể hình thành fandom đông và trung thành như Anh Trai Say Hi là sự thật. Em Xinh thiếu nhiều yếu tố để xây dựng fandom lớn mạnh như Anh Trai Say Hi. Điểm yếu của Em Xinh hiện tại nằm ở phần âm nhạc, chương trình thiếu hit, khó lan tỏa quốc dân. Khán giả theo dõi show còn bị phân tán bởi drama, các tranh cãi xoay quanh Em Xinh được “push”, dàn xếp kết quả. Fan các Em Xinh cũng bận “chiến” lẫn nhau, làm tổng thể thiếu đi sự nhất quán, đoàn kết như fan Anh Trai Say Hi mùa 1. Thiếu đi lượng fan cứng hùng hậu này, vấn đề bán vé là bài toán khó với Em Xinh.



Em Xinh Say Hi năm nay hot

nhưng chưa thể hình thành fandom đông và trung thành như Anh Trai Say Hi

Để hút thêm người mua vé cho concert Em Xinh, NSX đã công bố loạt Anh Trai từng tham gia hỗ trợ Em Xinh như JSOL, Negav, Hùng Huỳnh, Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân sẽ diễn concert. Nhưng, tình hình cũng khó cải thiện vì khán giả thực sự muốn Anh Trai Say Hi mùa 1 tổ chức thêm concert mới, thay vì phải phân tán ở các show khác.

Chưa kể, ngày 12/8, NSX công bố thông tin về 30 Anh Trai mùa 2, chiếm trọn spotlight trên MXH. Việc Em Xinh mở cổng bán vé gần như chìm vào quên lãng, không thoát vòng fan.