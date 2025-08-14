Irene (Bae Joo Hyun), trưởng nhóm của Red Velvet, cũng là biểu tượng visual đình đám của Kpop. Gương mặt tỉ lệ vàng, khí chất lạnh lùng nhưng sắc sảo và cuốn hút đã khiến nữ idol được mệnh danh là “đệ nhất nữ thần nhan sắc”, hay "bà cố nội visual". Dù năm nay đã chạm ngưỡng U35 nhưng Irene vẫn khiến khán giả xuýt xoa mỗi khi xuất hiện bởi vẻ ngoài vượt thời gian như bị thời gian lãng quên.

Nhan sắc "chấn động" của Irene ở tuổi cập kề 35

Tuy nhiên, bên cạnh fandom ủng hộ chân thành thì cô nàng cũng không tránh được những thành phần toxic thường xuyên soi mói, bóc mẽ mình. Điển hình như mới đây, thủ lĩnh Red Velvet đã đăng tải loạt ảnh và clip đời thường lên MXH, khoe mặt mộc tự nhiên, thanh thuần. Thế nhưng, một vài bài đăng đã xuất hiện lên tiếng chê bai, mỉa mai Irene "cưa sừng làm nghé khi đã ở tuổi bà thím". Cụm từ “bà thím” được dùng với hàm ý chỉ tuổi tác của Irene đã không còn phù hợp để làm những hành động aegyo nũng nịu như phồng má, cười mỉm.

Hoàn toàn tự tin khi để mặt mộc

Visual không tuổi của "bà cố visual"

Nhưng qua mắt nhìn của cộng đồng mạng thì lại thành "cưa sừng làm nghé" ở tuổi "bà thím"

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 100 nghìn lượt đọc và hàng trăm bình luận. Phần lớn ý kiến lại đứng về phía Irene, cho rằng nhận xét của chủ thớt là vô lý và mang tính phân biệt tuổi tác - đáng nói hơn là 35 tuổi vẫn chưa phải là “già” hay “bà thím”. Vả lại, ai cũng có quyền tự do làm điều mình thích, miễn là có chừng mực và không vi phạm đạo đức, pháp luật.

Một số bình luận của netizen:

- Vì cô ấy vốn đã dễ thương thôi.

- Ngay cả khi làm aegyo, Irene vẫn không hề lố vì nhan sắc quá trẻ trung.

- Cô ấy sinh ra đã đẹp rồi, sao phải gượng ép gì.

- Ở tuổi này vẫn giữ được nét duyên dáng như vậy là hiếm.

Không ít fan còn nhấn mạnh rằng chính sự đáng yêu bất chợt này khiến Irene trở nên gần gũi, khác biệt với hình ảnh lạnh lùng thường thấy.

Ý kiến tiêu cực một phần do bề ngoài lạnh lùng thường thấy ở nữ idol

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều fan từng gọi Irene là "bà cố nội visual" của Kpop. Từ ánh mắt sâu, sống mũi cao, làn da mịn như sứ cho đến thần thái lạnh lùng đậm vibe "mỹ nữ an tĩnh", cô luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện thảm đỏ, sân khấu hay ảnh tạp chí từ khi debut cho đến hiện tại. Vẻ đẹp của Irene không bị lu mờ theo năm tháng, thậm chí còn càng thêm sắc sảo. Cùng với Jisoo (BLACKPINK) và Tzuyu (TWICE), Irene và 2 đồng nghiệp được gọi là “tam trụ visual” gen 3 đình đám một thời.

Khó ai làm lơ được với visual không chỗ chê này

Gần đây, Irene cùng sub-unit IRENE & SEULGI đã có màn trở lại khiến dân tình chao đảo. Album mới TILT ra mắt vào tháng 5/2025 đã thu hút sự chú ý không nhỏ nhờ phong cách concept trưởng thành táo bạo, sexy đến mê người. Dù vậy, 2 nữ idol gâu ra không ít tranh cãi vì concept bị cho là “queerbaiting” - hành động và phát ngôn có liên quan tới LGBT để hút fame, tăng độ thảo luận.

TILT bị tố "queerbaiting" để lấy lòng cộng đồng LGBT

Cuối tháng 8 tới đây, bộ đôi cũng sẽ đổ bộ TP.HCM trong khuôn khổ concert The K-Showtime cùng nhiều huyền thoại từ nhà SM Entertainment, bao gồm cả U-Know (TVXQ!), Taeyeon (SNSD), Key (SHINee), Irene & Seulgi (Red Velvet), cùng đại diện Việt Nam duy nhất là Quang Hùng MasterD.