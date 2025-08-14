Sau bài đăng cảm ơn của "đội trưởng Trần" Phương Ly tại Em Xinh Say Hi trên trang cá nhân, cộng đồng mạng bùng nổ nghi vấn mối quan hệ giữa cô và Châu Bùi có khúc mắc. Nguyên nhân đến từ việc Phương Ly gửi lời cảm ơn đến các chị em đồng đội cũng như ekip đã hỗ trợ màn trình diễn Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Tuy nhiên, cô lại "quên" cảm ơn Châu Bùi dù cả hai ở chung nhóm.

Chính điều này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi Châu Bùi và Phương Ly từng được biết đến là hai chị em thân thiết, có nhiều tương tác trên MXH và chưa từng để lộ tranh cãi.

Dù chung team nhưng "đội trưởng Trần" không cảm ơn Châu Bùi trong bức tâm thư

Không chỉ thế, Phương Ly còn gây xôn xao khi bị một blogger "bóc phốt" tâm cơ, dùng tiền để chiêu trò. Chính loạt ồn ào bỗng dưng bủa vây Phương Ly đã khiến cho Phương Linh - chị gái của giọng ca sinh năm 1990 đã có bài đăng lên tiếng trên trang cá nhân.

Theo đó mở đầu bài viết của mình, Phương Linh khẳng định cô rất thích team của "đội trưởng Trần": "Ai thuộc team đội trưởng Trần chị đều thích và chị tìm lý do để thích. Hiện tại hay sau này chị sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ các bạn".

Nữ ca sĩ Phương Linh không quên gửi lời nhắn đến các "em xinh": "Các bạn có tuổi trẻ và bản lĩnh, dăm ba cái nấu sói (nói xấu) trên MXH làm các bạn cứng cựa lên thôi, chỉ người ngoài cuộc là sốt ruột hộ.

Mỗi một cá nhân là 1 tài năng ít hay nhiều, bộc lộ điểm mạnh này, điểm giỏi kia. Rực rỡ nhé các cô gái. Trong môn nghệ thuật này có cái gọi là hát hay thì cứ hát, trình diễn giỏi thì cứ trình diễn, sáng tác tốt cứ việc phát huy. Được cả thì tốt được ít cũng chả có gì buồn. Đường ai sáng cứ bước, quan tâm gì mấy cục đá cục sỏi lâu lâu lăn ra ý kiến ý cò vì không đủ cân lượng".

Việc Phương Linh khẳng định bất kỳ ai trong team Phương Ly cô đều thích và ủng hộ khiến nhiều người tin rằng, nghi vấn xích mích giữa Phương Ly - Châu Bùi chỉ là tin đồn, không có căn cứ xác thực. Bên cạnh đó, Phương Linh cũng phần nào ẩn ý Phương Ly hay các "em xinh" không cần quan tâm đến những lời nói tiêu cực trên MXH. Thay vào đó hãy luôn rực rỡ và "đường ai sáng cứ bước".

Bài viết của Phương Linh giữa ồn ào của Phương Ly - Châu Bùi cùng bài đăng bóc "phốt"

Trước đó, giữa ồn ào nghi vấn mối quan hệ của Phương Ly - Châu Bùi có khúc mắc, cộng đồng mạng phát hiện Châu Bùi có động thái lạ trên trang cá nhân. Theo đó vào ngày 9/8, Châu Bùi đã viết dòng trạng thái gửi lời cảm ơn khán giả cũng như các chị em, bạn bè luôn dành những lời động viên cho cô nàng. Sau đó vào 10/8, Châu Bùi tiếp tục chỉnh sửa bài đăng, bổ sung thêm đội ngũ sản xuất tiết mục bao gồm nhiều vị trí như Producer, Songwriter, Creative Manager,... và không quên giới thiệu mình chính là Stylist.

Thế nhưng với động thái mới nhất, cộng đồng mạng phát hiện Châu Bùi đã âm thầm xóa phần giới thiệu thông tin về Stylist và chỉ để lại credit cho các hạng mục Music, Creative và Production Team.

Đáng chú ý trên bài đăng của "đội trưởng Trần" Phương Ly, nữ ca sĩ giới thiệu vị trí Stylist của màn trình diễn Cứ Đổ Tại Cơn Mưa là Phạm Bảo Luận. Chính điều này khiến cho cộng đồng mạng càng thêm nghi vấn về việc mối quan hệ giữa Phương Ly - Châu Bùi có khúc mắc và nguyên nhân tới từ việc ai mới là Stylist của tiết mục này.

Bài đăng được Châu Bùi ghi credit là stylist của màn trình diễn Cứ Đổ Tại Cơn Mưa

Tuy nhiên ở phần chỉnh sửa mới nhất, Châu Bùi đã xóa thông tin này

Trên bài đăng của Phương Ly, vị trí Stylist được "đội trưởng Trần" giới thiệu là Phạm Bảo Luận

Dù chưa ai trong cuộc chính thức lên tiếng, nhưng loạt "tín hiệu lạ" từ cả hai phía khiến netizen không khỏi đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ từng vốn thân thiết giữa Phương Ly - Châu Bùi. Dẫu vậy với bài đăng của nữ ca sĩ Phương Linh, người hâm mộ có thể yên tâm về việc mọi tin đồn chỉ là nghi vấn không có căn cứ.