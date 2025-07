Sau Live Stage 4, tập 9 Em Xinh Say Hi mở ra không gian học đường náo nhiệt và ồn hết cỡ, nơi các nghệ sĩ nữ có những phút giây, tình huống “cười ra nước mắt”. Cũng tại đây, các trò chơi, thử thách đánh đó các Em Xinh để xem ai sẽ tinh về số điểm thưởng có lợi cho team mình.

Live Stage 4 áp dụng luật chơi mới có thể sẽ làm khó ít nhiều đối với các cô gái. Trong vòng này, 16 thí sinh còn lại sẽ chia thành 8 cặp. Sau khi hình thành các cặp, mỗi đội trưởng sẽ được chọn ra 2 cặp để ghép vào đội của mình.

Có số điểm bình chọn top đầu, 52Hz có thể chủ động lựa chọn thành viên để bắt cặp nhưng họ có quyền từ chối nếu thấy không phù hợp. 52Hz ngỏ ý mong muốn chiêu mộ Phương Mỹ Chi, cho biết màu nhạc của 2 sẽ đem đến sự kết hợp thú vị. Chị Bảy cũng là người viết thư xin được chung đội với Em Xinh “cá voi”.

52Hz ngỏ ý mong muốn chiêu mộ Phương Mỹ Chi, cho biết màu nhạc của 2 sẽ đem đến sự kết hợp thú vị

Toàn cảnh màn đấu đá, giành giật Phương Mỹ Chi giữa 52Hz và Pháo

Tuy nhiên, plot twist xảy ra khi Pháo “đò đưa” thuyết phục Phương Mỹ Chi ghép team với mình vì cô nàng dành toàn bộ 2 lá thư cho Chị Bảy, thể hiện tình cảm chân thành của mình. Pháo không quên “bơm đểu” rằng Phương Mỹ Chi chỉ là phương án dự bị do 52Hz không hề có lá thư nào gửi cho Chị Bảy.

Bỏ qua sự kết hợp màu sắc dân gian và US - UK nhiều tiềm năng, Phương Mỹ Chi quyết định Pháo sẽ là người đồng hành với mình

Cuối cùng, bỏ qua sự kết hợp màu sắc dân gian và US - UK nhiều tiềm năng, Phương Mỹ Chi quyết định Pháo sẽ là người đồng hành với mình. Dù không được chứng kiến màn hợp tác phương Tây - phương Đông nhưng Pháo cũng là 1 “ngựa chiến” của Em Xinh Say Hi. Cô nàng được nhận xét là 1 all-rounder nhưng chưa chịu bung ra hết tất cả món nghề của mình. Sau sân khấu viral Hề, bộ đôi hứa hẹn sẽ đem đến 1 tiết mục hấp dẫn và độc đáo khác.

Dắt tay nhau đến vòng pick team từ 4 đội trưởng, 2 “con tướng” bất ngờ khi chỉ có mỗi Lâm Bảo Ngọc lựa chọn về với nhóm - 1 tình huống nằm ngoài dự đoán, kể cả đối với Phương Mỹ Chi bởi 2 cô gái là cặp bài trùng rất mạnh. Phương Ly cho biết lý do từ chối là do: “Ly có hướng về Chi và Chi có hướng về Ly nhưng mà khi Chi ghép cặp thì Ly phải có 1 kế hoạch khác. Thế nên rất là tiếc khi không chọn 2 em”.

Một mình Lâm Bảo Ngọc chọn bộ đôi Phương Mỹ Chi và Pháo, Phương Ly có thái độ lạ

Điều này dấy lên nghi vấn giữa một bộ phận netizen rằng liệu Phương Ly có thái độ “bài trừ” với Pháo hay không. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ tin mỗi đội trưởng đều có chiến lược cho riêng mình, 1 dream team phù hợp với ý tưởng cho tiết mục sắp tới. Việc không chọn Pháo và Phương Mỹ Chi không nói lên được bất cứ điều gì.