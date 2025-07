Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), concert Anh Trai Say Hi đã chính thức sáng đèn tại nhà hát Hollywood Planet ở Las Vegas, Mỹ. Lần đầu đổ bộ kinh đô ánh sáng xứ cờ hoa, 26 Anh Trai vô cùng hào hứng. Những ngày này, ekip và các Anh Trai tập trung tổng duyệt, luyện tập nghiêm túc để mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất. Nhà hát có sức chứa khoảng 7000 người, với tốc độ bán vé cũng khá khả quan. Anh Trai Say Hi thu hút đám đông ấn tượng trong lần đầu chào sân nước Mỹ.

Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), concert Anh Trai Say Hi đã chính thức sáng đèn tại nhà hát Hollywood Planet ở Las Vegas, Mỹ.

Theo loạt clip được khán giả hiện trường ghi lại, khán đài đêm diễn đầu tiên thu hút đông khán giả nhưng không quá kín. Khu vực ngồi được bố trí rộng rãi, thoải mái cho thấy không gian không quá chen chúc. RHYDER cảm thán rằng, show lần này đã lớn gấp 20 lần quy mô show lần trước mà anh chàng được diễn ở Las Vegas. Đây là niềm tự hào của nghệ sĩ Việt khi mang concert sang trời Tây.

Quy mô của concert Anh Trai Say Hi Las Vegas

Khán đài đông đúc nhưng không quá chen lấn

Concert vẫn giữ những đặc sản không thể thiếu của Anh Trai Say Hi như ICON, WALK, Kim Phút Kim Giờ, Sao Hạng A, Ngáo Ngơ,... Dù khiếu 4 Anh Trai là Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt, Quang Trung và Tage, nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến các tiết mục được trình diễn ở concert Anh Trai Say Hi. Concert kéo dài với hơn 20 ca khúc quen thuộc được biểu diễn.

Đặc sản WALK tại concert Las Vegas

Điều trống vắng nhất chính là sự vắng mặt của Trấn Thành. Nam MC đã đồng hành suốt mùa phát sóng, đi qua 6 đêm concert cháy vé tại Việt Nam, là người dẫn dắt không thể thiếu của Anh Trai Say Hi. Cảm giác không còn sự giới thiệu, pha trò và giao lưu của Trấn Thành khiến khán giả chương trình không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Isaac đảm nhận luôn vị trí MC song ngữ

Không có nam MC, các Anh Trai tự mình dẫn dắt show. Video ghi lại khoảnh khắc Isaac ra dáng anh cả, giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Anh đang gây chú ý trên Threads. Dù có đôi chút va vấp nhưng nhìn chung mượt mà, ngữ điệu dễ chịu. Isaac được fan khen ngợi bởi khả năng hoạt ngôn, ứng biến giỏi, đúng chuẩn leader có kinh nghiệm lâu năm.

Anh cả Isaac cứ bắn tiếng Anh là fan "đổ đứ đừ"

Chùm ảnh gây sốc visual của mỹ nam đẹp nhất show Say Hi

Các Anh Trai cũng chiêu đãi fan bữa tiệc visual đã mắt. 26 nghệ sĩ ăn diện bung nóc, đổi đồ mới lung linh. HIEUTHUHAI gây sốt với màn tự biến hình thành chú rể trong tiết mục Ngáo Ngơ. Thời gian này, MXH đang hot trend ghép ảnh idol vào hình tượng chú rể vest trắng bằng AI. HIEUTHUHAI chơi lớn, biến hình luôn ngoài đời thật. Vẻ điển trai sáng ngời của rapper hot nhất hiện nay khiến fan ôm tim.

HIEUTHUHAI hoá chú rể trong Ngáo Ngơ

Visual đốn tim fan

Nhìn chung, Anh Trai Say Hi vẫn giữ được những nét đặc trưng khi tổ chức ở Mỹ. Dù điều kiện di chuyển khó khăn, các Anh Trai đã cố gắng để góp mặt đầy đủ nhất có thể. 26 Anh Trai kết lại mùa hè rực rỡ một cách trọn vẹn. Người hâm mộ ở Việt Nam cũng rất “hóng” diễn biến show tại Mỹ. Xong concert hôm nay, Anh Trai Say Hi sẽ còn 1 đêm diễn vào ngày mai - 28/7 (giờ Việt Nam) ở Las Vegas.