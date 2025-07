Chỉ còn ít giờ nữa, concert Anh Trai Say Hi D7 - 8 sẽ chính thức sáng đèn tại Las Vegas, Mỹ. Những ngày này, các Anh Trai cùng ekip đã di chuyển đến Mỹ để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Theo dự kiến, Anh Trai Say Hi sẽ biểu diễn tại nhà hát Planet Hollywood, có sức chứa khoảng 7000 khán giả. Đây là khởi đầu ấn tượng cho concert Việt tại Mỹ, với số lượng nghệ sĩ tham gia khổng lồ đưa ra thách thức cho NSX.

Các Anh Trai tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ chuẩn bị cho concert ở Mỹ

Fan Anh Trai được phen “sĩ tận trời” khi 26 Anh Trai (trừ Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt và Quang Trung thông báo không tham gia) được đãi ngộ đỉnh cao tại Mỹ. Trên mạng xã hội, NSX lẫn dàn nghệ sĩ hùng hậu liên tục chia sẻ hình ảnh thăm thú, cùng nhau luyện tập, tổng duyệt cho show khiến fan nức nở. Giữa lúc khán giả hồi hộp chờ đến concert Anh Trai Say Hi Las Vegas thì sự vắng mặt của 1 người khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi.

Tage không có mặt trong line-up đi Mỹ, và cũng không thông báo gì về việc tham gia

Theo danh sách khởi hành sang Mỹ và đã công bố không tham gia, thì chỉ còn rapper Tage là nhân tố duy nhất còn thiếu. Tage không sang Mỹ và cũng không thông báo gì về lịch trình liên quan đến Anh Trai Say Hi. Tối 26/7 (giờ Việt Nam), MXH truyền tay nhau ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện giữa Tage với 1 fan. Khi được hỏi có đi Las Vegas không, Tage đã tỏ ra bất ngờ và khẳng định không biết về 2 show cuối cùng này. Anh còn cảm thán “Tưởng concert 6 là cuối rồi mà. Điêu à”.

Tin nhắn được cho là của Tage và 1 fan

Việc 1 Anh Trai trong dàn cast 30 người không biết về concert quan trọng ở trời Tây khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi. Tage tham gia Anh Trai Say Hi và ra về ở Live Stage 2, thời gian đồng hành khá ngắn nhưng vẫn là một trong những nghệ sĩ nổi bật. Tage theo đuổi phong cách hip-hop cá tính và khá “khó gần”, nhưng trong các buổi concert trước cùng Anh Trai Say Hi, Tage đều góp mặt. Điều này làm dấy lên nghi vấn có khi nào Tage thực sự bị “ngó lơ”, không thông báo về concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ.

Thông tin này gây tranh cãi trên MXH. Người tỏ ra thất vọng vì Tage vắng mặt, thậm chí nói nặng lời là “không được mời”. Người thì cho rằng việc thiếu 1 Anh Trai rất khó xử, NSX chắc hẳn phải tính phương án thay thế mỗi khi ai đó không thể diễn concert. Việc thiếu hẳn Tage vẫn chưa có lời đáp xác thực. Thông tin NSX Anh Trai Say Hi “ngó lơ” Tage chỉ là câu hỏi bỏ ngỏ, làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu không lời giải.