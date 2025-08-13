Ngày 23/8 tới đây, 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder - siêu nhạc hội kết hợp nghệ sĩ quốc tế và line-up Việt đình đám sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Tính đến hiện tại, BTC đã công bố dàn line-up “khủng” sẽ đổ bộ sự kiện bao gồm DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, The Kid LAROI, SOOBIN, Hòa Minzy. Đúng tinh thần mỗi lần tái xuất, 8WONDER đã mời nghệ sĩ quốc tế là toàn siêu sao.

Line-up đỉnh cao của 8WONDER

Lần này, ngoài bộ đôi DJ nổi tiếng và nam thần xứ Hàn DPR IAN, thì 1 cái tên gây xôn xao chính là The Kid LAROI. Fan nhạc những năm nay không còn xa lạ với hiện tượng nhạc pop mới, từng khuynh đảo các BXH suốt năm 2021, chủ nhân bản hit Stay - The Kid LAROI. Thông tin The Kid LAROI đến Việt Nam khiến không ít khán giả trẻ kinh ngạc.

Hiện tượng nhạc pop thế hệ mới, gây sốt từ Justin Bieber đến Jung Kook (BTS)

The Kid LAROI tên thật là Charlton Howard, sinh ngày 17/8/2003 tại Úc. Nghệ danh LAROI xuất phát từ dòng máu Kamilaroi, như một cách anh tự hào về nguồn gốc của mình. Tuổi thơ của LAROI không hề dễ dàng. Sinh ra trong gia đình nghèo, anh phải chuyển nhà liên tục và chứng kiến nhiều mất mát, trong đó có cái chết thương tâm của người chú.

The Kid LAROI tên thật là Charlton Howard, sinh ngày 17/8/2003 tại Úc

Chính những trải nghiệm này đã thôi thúc LAROI tìm đến rap như một phương tiện giải tỏa cảm xúc. Từ nhỏ, mẹ của anh đã cho cậu tiếp xúc với âm nhạc của Fugees, Erykah Badu hay Tupac, mở ra nền tảng cho con đường nghệ thuật sau này. Tài năng của LAROI được DJ Ziggy tình cờ phát hiện trong các buổi biểu diễn địa phương và nhanh chóng ký hợp đồng với anh. EP đầu tay 14 With A Dream ra mắt năm 2018 đánh dấu bước chân chính thức vào làng nhạc, cùng việc lọt vào chung kết cuộc thi âm nhạc của Triple J Unearthed, mở ra cơ hội lớn cho sự nghiệp.

Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber

Năm 2021 là năm đột phá của The Kid LAROI. Nhất là khi anh chàng ra mắt bản hit Stay, hợp tác cùng Justin Bieber. Bài hát không mất quá lâu để viral. Thời điểm ấy, Stay đứng #1 Billboard Hot 100 suốt 7 tuần liên tiếp, MV đạt tỷ view trên YouTube và từng trở thành ca khúc đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify nhanh nhất lịch sử chỉ trong 118 ngày.

The Kid LAROI và Justin Bieber

Mixtape Fck Love* của The Kid LAROI cũng đứng #1 ARIA Albums Chart tại Úc và Billboard 200 tại Mỹ, biến LAROI trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất Úc đạt #1 ARIA. Ca khúc Without You phối lại cùng Miley Cyrus lọt top 10 Billboard Hot 100.

Tháng 10/2023, LAROI ra mắt MV Too Much hợp tác cùng Jung Kook (BTS) và Central Cee, lập tức đạt #1 iTunes tại nhiều quốc gia, thu về 54 triệu view và gây sốt TikTok nhờ giai điệu bắt tai. Đây là màn collab được fan săn đón, khi hiện tượng nhạc pop trẻ tuổi kết hợp cùng em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu, tạo nên “cặp bài trùng” cực hút người hâm mộ.

Too Much - The Kid LAROI, Jung Kook, Central Cee

Đây là màn collab được fan săn đón

Hiện tượng nhạc pop trẻ tuổi kết hợp cùng em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu

Ngoài tài năng âm nhạc, The Kid LAROI còn gây ấn tượng nhờ visual chuẩn “hoàng tử bé”, mái tóc vàng, đôi mắt xanh sáng, phong cách thời trang sành điệu dễ dàng chiếm trọn trái tim fan girl.

Visual cuốn hút của The Kid LAROI

The Kid LAROI sẽ mang gì đến 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder?

Lần đầu đến Việt Nam, The Kid LAROI hứa hẹn mang đến sân khấu 8WONDER không gian âm nhạc sống động, nơi các bản hit đình đám như Stay và Too Much sẽ được trình diễn với trọn vẹn cảm xúc. Không chỉ là ca khúc, màn trình diễn của LAROI được đầu tư kỹ lưỡng về ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và visual art, tạo nên trải nghiệm thính giác - thị giác đồng bộ khó rời mắt.

The Kid LAROI hứa hẹn mang đến sân khấu 8WONDER không gian âm nhạc sống động

Phong cách RnB đặc trưng cùng khả năng chơi nhạc cụ giúp nam nghệ sĩ dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, biến màn ra mắt fan Việt trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Người hâm mộ đang háo hức mong chờ được hòa nhịp cùng anh trong bầu không khí âm nhạc đỉnh cao, nơi mọi chi tiết từ giai điệu, nhịp điệu đến cách biểu cảm đều được chăm chút tỉ mỉ.

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ khu vực, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Vé sẽ mở bán chính thức từ 1/8/2025 tại website: https://8wonder.vn Giá vé khởi điểm từ 600.000 VNĐ, giúp đông đảo khán giả có cơ hội trải nghiệm đại nhạc hội đỉnh cao theo cách riêng. Các hạng vé đa dạng từ standing zone năng động đến seating zone thoải mái, và VIP zone giới hạn, đi kèm các quyền lợi hấp dẫn như lightstick, vòng tay, bộ merchandise độc quyền, đồ uống và ẩm thực 5 sao tùy hạng vé.



