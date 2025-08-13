Tối 12/8, Bi Béo - con trai Cục trưởng Xuân Bắc khiến dân mạng bất ngờ khi debut rapper với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên. Anh chàng tung MV T9 kết hợp cùng producer Ngô Hạo. Vốn gắn liền với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn trên truyền hình, ít ai nghĩ Bi Béo lại mang đến “vibe” rapper lạ lẫm như vậy.

Bi Béo lấy nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, ra MV T9

T9 được xây dựng trên sample ca khúc Anh Vui của Phạm Kỳ. MV có bối cảnh quay mang màu sắc đường phố, đơn giản nhưng bụi phủi và giàu năng lượng. MV của Bi Béo theo đúng công thức đang gây sốt của Nghiêm Tổng MCK - 2323, Lý Lữ Ca Obito - 2giosang. Bi Béo cũng đóng tune, nhiều phần rap lướt chữ gây liên tưởng đến MCK. So với 2323, T9 như phiên bản "đu trend" hoàn chỉnh từ phong cách rap đến MV, hình ảnh.

Thần thái rapper của con trai Xuân Bắc

Bi Béo ra MV "đu trend" 2323 của Nghiêm Tổng

MV của Bi Béo nhanh chóng viral trên các nền tảng, đặc biệt là thu hút sự chú ý của rap fan. Cư dân mạng đùa rằng, không biết Bi Béo làm rapper “cục trưởng đã duyệt cho chưa”. Cục trưởng “duyệt” hay không thì dân tình không rõ, nhưng MCK đã chấm điểm.

MCK chia sẻ MV T9 trên trang cá nhân có hơn 612 nghìn người theo dõi, tag thẳng Cục trưởng Xuân Bắc

Tối 13/8, MCK chia sẻ MV T9 trên trang cá nhân có hơn 612 nghìn người theo dõi, tag thẳng Cục trưởng Xuân Bắc vào bài đăng trình bày ý kiến “chú ơi e nhà rap quế ô ka (PV: quá ô kê) luôn”. Thông qua dòng trạng thái này, có thể thấy MCK cực kỳ hứng thú với MV debut của Bi Béo. Bài đăng của MCK thu về 20 nghìn lượt tương tác trên Facebook chỉ sau 1 tiếng.

MCK hưởng ứng MV của Bi Béo

Bi Béo cũng đầu tư rất “ra gì và này nọ”, ngoài bản phối khác, còn lại mọi thứ trong MV đều theo đúng công thức ngẫu hứng của MCK. Tính đến 19h ngày 13/8, MV T9 của Bi Béo đạt 100 nghìn lượt xem, một con số “quá oke” cho tân binh làng rap. Đa phần, khán giả theo dõi MV này đều cảm thấy Bi Béo khá thú vị. Nhiều người cũng bất ngờ vì cậu nhóc đáng yêu ngày nào còn gây sốt ở Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế nay đã là thanh niên, còn theo phong cách rapper hip-hop cực chất.

Bi Béo hiện tại

Ra MV không cần báo trước, có cả MCK hưởng ứng, Bi Béo đang cho thấy độ hot đáng gờm. Không rõ cậu chàng có tính theo sự nghiệp “đóng tune” làm nhạc hay không, nhưng đây cũng là 1 lựa chọn khá tiềm năng khi sản phẩm đầu tay của Bi Béo gây tiếng vang như hiện tại.