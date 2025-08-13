Mấy năm trở lại đây, dàn idol quái thú 2PM đã dần rút khỏi ngành công nghiệp thần tượng, thay vào đó là chuyên tâm hơn mảng diễn xuất. Vì thế, ngoài thế hệ khán giả nhẵn mặt với kỷ nguyên vàng Kpop những năm 2008 - 2016, không phải người trẻ nào cũng quen thuộc với 2pm và những nhóm nhạc cùng lứa.

Dân tình chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi không nghe ngóng được gì từ Nichkhun - “hoàng tử Thái Lan” từng phủ sóng nhiều mặt báo, trang thông tin hơn 1 thập kỷ trước. Cơn tò mò nổi lên, biệt đội thám tử mạng bắt đầu bật “mode hóng” hoạt động nghệ thuật của Nichkhun gần đây và “tá hỏa” trước ngoại hình khác lạ của anh chàng.

Nichkhun nay tăng cân rõ rệt, các đường nét baby vẫn còn nhưng đã kém sắc hơn nhiều

Bức ảnh so sánh sự thay đổi ngoại hình của nam thần tượng một thời trong 15 năm

Không còn là nam thần cơ bắp cuồn cuộn ngày nào, Nickhun giờ đây đã có dấu hiệu tăng cân, thân hình “phát tướng” hơn nhiều. Khuôn mặt bánh đúc, tròn trịa được cho là đã “tàn phá” visual vô cực ngày xưa. Anh chàng vẫn giữ lại được nét baby trứ danh nhưng những đường nét góc cạnh, nam tính giờ đây đã không còn. Cựu hotboy cũng để lộ những dấu vết thời gian, không thể duy trì được sự trẻ trung. Topic về nhan sắc xuống cấp của Nichkhun hiện đã hút tới 100 triệu lượt đọc trên Weibo.

Khuôn mặt bánh đúc, tròn trịa được cho là đã “tàn phá” visual vô cực ngày xưa

Mạng xã hội chia phe tranh cãi: Người thì cho rằng Nichkhun đã phai tàn nhan sắc nghiêm trọng, nhận không ra nữa rồi. Một số người còn so sánh anh chàng với Huỳnh Lỗi - bậc thầy diễn xuất hơn 1000 ngày không ai mời đóng phim vì… quá kém sắc. Tuy nhiên, không ít netizen lên tiếng bênh vực Nichkhun - khẳng định đây là một điều quá đỗi tự nhiên của con người. Ai cũng phải già đi và ngoại hình sẽ thay đổi theo thời gian, chưa kể thời kỳ đỉnh cao của Nickhun cách đây 15 năm trước rồi.

Nichkhun là thần tượng Kpop đầu tiên mang quốc tịch Thái Lan, ra mắt với 2pm và gặt hái thành công lớn. Trước đó, các nghệ sĩ “ngoại quốc” trong ngành giải trí Hàn Quốc phần lớn là con lai mang một phần dòng máu Hàn, hoặc là người gốc Hàn sinh sống tại Bắc Mỹ hay Nhật Bản. Anh thường được nhắc đến như một người tiên phong, góp phần thúc đẩy làn sóng Hallyu lan rộng ở Thái Lan - khi thị trường Kpop vẫn còn khá mới mẻ. Năm 2012, Nichkhun nhận giải Kerd of the Year - tôn vinh những nghệ sĩ Thái được yêu thích và có tầm ảnh hưởng nhất.

Anh chàng từng là mỹ nam được săn đón nồng nhiệt ở thời kỳ hoàng kim

Trước khi ra mắt, Nichkhun từng xuất hiện trong Superstar Survival và Hot Blooded Men, gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai. Anh còn được mời làm khách mời cố định của chương trình tạp kỹ Ya Shim Man Man 2 trên SBS – một điều hiếm thấy đối với một thực tập sinh ngoại quốc chưa debut và chưa thành thạo tiếng Hàn. Sau khi tập đầu phát sóng, tên anh lập tức đứng đầu bảng tìm kiếm Naver. Báo The Hankyoreh còn nhận xét Nichkhun “trở thành ngôi sao mà không cần nói một lời nào”. Các “cây viết” văn hóa đại chúng chỉ ra rằng sự yêu mến của khán giả Hàn dành cho Nichkhun đã làm dấy lên nhận thức về những định kiến lâu đời với người Đông Nam Á vốn tồn tại trong ngành giải trí Hàn.

Nichkhun sở hữu gương mặt baby nhưng thân hình cơ bắp cuồn cuộn

Bài hát cuối cùng Nickhun thu âm và phát hành là Vanila thuộc EP Story Of… Kể từ đó, Nickkhun không còn mặn mà với âm nhạc nữa. Hiện tại, anh chàng hoạt động song song 2 thị trường giải trí Hàn Quốc lẫn Thái Lan trong vai trò nghệ sĩ show tạp kỹ.

2PM là nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc công ty JYP, ra mắt vào năm 2008 với đội hình ban đầu gồm 7 thành viên, sau này còn 6 người: Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho và Chansung. Nhóm được hình thành từ show sống còn Hot Blood Men, cùng “nhóm anh em” 2AM từng chung dự án One Day. Khác với hình tượng “nam thần” bóng bẩy thường thấy ở Kpop lúc bấy giờ, 2PM theo đuổi phong cách nam tính, mạnh mẽ và có phần “dã thú” - kết hợp vũ đạo mạnh, hình thể săn chắc và phong thái cuốn hút.

2PM theo đuổi phong cách nam tính, mạnh mẽ và có phần “dã thú”

Ngay từ những năm đầu hoạt động, 2PM đã tạo dấu ấn lớn với các bản hit như Again & Again, Heartbeat, Without U và Hands Up. Âm nhạc của nhóm thường mang màu sắc dance-pop pha R&B, đôi khi thử nghiệm với hip-hop và EDM. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, 2PM còn thành công ở Nhật Bản với nhiều concert cháy vé và album dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon.

Với hơn một thập kỷ hoạt động, 2PM được xem là một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu của Kpop gen 2. Các thành viên vừa duy trì sự nghiệp chung, vừa phát triển cá nhân trong lĩnh vực diễn xuất, MC, sản xuất âm nhạc và quảng cáo, góp phần giữ vững thương hiệu thần tượng quái thú đến tận ngày nay.