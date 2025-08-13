Sau mùa 1 gây bão MXH với hàng loạt bản hit triệu view viral, Anh Trai Say Hi mùa 2 ngay khi manh nha thông tin trở lại đã lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Không để khán giả chờ quá lâu, vào ngày 12/8 vừa qua, NSX Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức công bố dàn nghệ sĩ xác nhận tham gia đó chính là Karik, B Ray, Big Daddy, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B Nhâm Phương Nam, Negav và sự xuất hiện đặc biệt của Vũ Cát Tường.

Dàn 30 nam nghệ sĩ góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 2

Sau khi dàn line-up được công bố, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước sự trở lại mùa 2 của Negav và màn tham gia chưa từng có tiền lệ của Vũ Cát Tường. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khiến cho cộng đồng mạng phải réo gọi nhiều nhất lại không phải 30 anh trai mà chính là… Tăng Duy Tân.

Còn nhớ tại live concert Sóng 25, Tăng Duy Tân từng tiết lộ sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích mong chờ. Đặc biệt, tại livestage 2 của Em Xinh Say Hi, Tăng Duy Tân còn là “anh trai ngoài luồng” duy nhất góp mặt trong dàn khách mời bên cạnh 7 “anh trai” khác khiến nhiều người càng tin vào việc anh chàng sẽ xuất hiện tại Anh Trai Say Hi mùa 2.

Theo đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1995 chính là nghệ sĩ khách mời hỗ trợ cho team Bích Phương với tiết mục Em Chỉ Là. Việc cả hai dính tin đồn hẹn hò và nhiều lần bị bắt gặp bằng chứng “yêu đương” đã khiến cho lần đứng chung sân khấu bùng nổ MXH.

Cũng từ đây, loạt khoảnh khắc tương tác giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân tại Em Xinh Say Hi đã trở thành chủ đề nóng làm tăng thêm sức hút cho chương trình. Thậm chí, việc khai thác quá nhiều “phản ứng hóa học” giữa cặp đôi còn khiến cộng đồng mạng tranh cãi NSX đang “vắt kiệt” chuyện tình cảm của Tăng Duy Tân - Bích Phương.

Tăng Duy Tân tình tứ bên Bích Phương trong tiết mục Em Chỉ Là tại Em Xinh Say Hi

Khoảnh khắc của cặp đôi được khai thác triệt để làm bùng nổ MXH

Tăng Duy Tân bị réo gọi nhiều nhất sau khi dàn 30 Anh Trai Say Hi mùa 2 được công bố

Trên MXH, cộng đồng mạng như sôi sục khi dàn 30 nghệ sĩ được công bố tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 thiếu vắng cái tên Tăng Duy Tân. Người hâm mộ còn “kéo quân” vào trang cá nhân của anh chàng để truy hỏi lý do vì sao không tham gia mùa 2 của Anh Trai Say Hi.

Không ít netizen bày tỏ sự “hụt hẫng nhẹ” khi không thấy giọng ca Bên Trên Tầng Lầu trong đội hình 30 anh trai mùa này. Một số bình luận còn hài hước đoán già đoán non rằng biết đâu NSX đang “giấu bài” và sẽ tung Tăng Duy Tân ở một tập đặc biệt để tạo bất ngờ. Một số người hâm mộ khác khác thì lập hẳn hashtag kêu gọi anh chàng tham gia, biến cái tên “Tăng Duy Tân” thành từ khóa được quan tâm sau khi dàn line-up Anh Trai Say Hi mùa 2 được công bố.

Cộng đồng mạng “bức xúc” vì Anh Trai Say Hi mùa 2 thiếu Tăng Duy Tân

Người hâm mộ còn vào tận trang cá nhân của Tăng Duy Tân để truy hỏi lý do vắng mặt

Dù bị truy hỏi cho ra nhẽ là thế nhưng trước phản ứng của người hâm mộ, Tăng Duy Tân vẫn "bình thản" đăng bài viết ủng hộ cho "anh trai" Đỗ Nam Sơn và bỏ qua mọi câu hỏi về lý do không tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2.

Đỗ Nam Sơn là cái tên còn khá xa lạ với số đông khán giả. Anh chàng từng đạt hạng 4 chung cuộc trong Top 7 thực tập sinh xuất sắc nhất tại show âm nhạc Fan Pick do đài truyền hình Hàn Quốc MBC M+ sản xuất. Anh debut chính thức trong nhóm nhạc PICKUS và từng là 1 trong 3 thực tập sinh người Việt tại show "sống còn" Starlight Boys. Việc được Tăng Duy Tân công khai ủng hộ sẽ là bệ đỡ giúp Đỗ Nam Sơn nhận được thêm nhiều sự chú ý của khán giả khi có mặt tại Anh Trai Say Hi Mùa 2.

Tăng Duy Tân bỏ qua mọi câu hỏi của fan và dành sự ủng hộ cho "anh trai" Đỗ Nam Sơn

Lý do Tăng Duy Tân được mong chờ góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa 2 là hoàn toàn dễ hiểu khi anh chàng sở hữu thành công vang dội sau loạt hit như Bên Trên Tầng Lầu, Dạ Vũ, Cắt Đôi Nỗi Sầu,... Nam ca sĩ sinh năm 1995 là một trong những gương mặt gen Z hiếm hoi vừa có giọng hát đặc trưng, vừa sở hữu khả năng sáng tác bắt trend cực nhạy và tạo nên nhiều bản hit đình đám.

Bên cạnh đó, với cá tính âm nhạc riêng biệt, gu thời trang ấn tượng, cách tương tác duyên dáng và cả câu chuyện tình yêu “tin đồn” với “em xinh” Bích Phương, Tăng Duy Tân hoàn toàn có thể tạo ra loạt khoảnh khắc viral nếu tham gia Anh Trai Say Hi. Nhiều fan tin rằng, chỉ cần anh chàng xuất hiện, các sân khấu collab sẽ lập tức “cháy” view trên mạng xã hội. Chính vì vậy, việc thiếu vắng cái tên Tăng Duy Tân trong line-up năm nay đã vô tình tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi và mong muốn mùa năm nay sẽ có “đặc cách” khác biệt về số lượng anh trai tham gia chương trình.