Selena Gomez, dù trải qua bao thăng trầm hay biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, lẫn luôn là miếng mồi béo bở cho dân tình “xâu xé”. Đơn giản bởi vì mọi thứ liên quan đến cô đều sặc mùi drama. Mới đây, bài đăng mới nhất trên Instagram cá nhân của Selena đã khiến fan lẫn bạn bè có một phen “mắt chữ A, miệng chữ O”.

Cụ thể, ngôi sao Slow Down xuất hiện trong loạt ảnh tình tứ bên hôn phu Benny Blanco, cử chỉ và ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cô nàng không đính kèm dòng chú thích với nội dung: “Bàn về đám cưới tôi hôm qua thì…” Một vài câu chữ ngắn gọn như vậy cũng đủ khiến cộng động mạng đặt nghi vấn: Phải chăng cặp đôi đã bí mật về chung một nhà?”.

Selena và Benny khiến fan hoang mang khi nghĩ rằng cả 2 đã kết hôn lúc nào không hay

Không chỉ fan “đứng ngồi không yên”, SZA cũng phải hoảng hốt để lại bình luận: “Dòng caption này là sao vậy má… Tôi xịt keo luôn á”. Nữ ca sĩ cứ ngỡ không được mời đến dự sự kiện trọng đại của đôi uyên ương. Sau đó, SZA nhanh chóng phản hồi thêm: “Chúc mừng Dave!”. Một người quen giữa 3 nghệ sĩ nói thêm vào: “Gái à, tôi cũng nhầm y chang bà đó”.

Hóa ra, đám cưới đó hoàn toàn không phải của Selena và Benny, mà thuộc về một người bạn thân của cặp đôi. Cô dâu chú rể chính là rapper Lil Dicky (tên thật Dave Burd) và bạn gái lâu năm Kristin Batalucco. Benny - người bạn chí cốt của Dave và từng xuất hiện trong series Dave trên FX - đã đưa Selena đến dự tiệc. Cả 2 chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào từ buổi lễ, vô tình đẩy “cú twist” này lan truyền khắp sóng mạng.

Đám cưới đó hoàn toàn không phải của Selena và Benny, mà thuộc về một người bạn thân của cặp đôi

Dù những hình ảnh vừa qua dễ khiến người ta lầm tưởng, nhưng thực tế Selena và Benny vẫn chưa chính thức “nên duyên” - dù ngày đó chắc chắn không còn xa. Cuối năm ngoái, Selena khiến truyền thông “dậy sóng” khi bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn từ Benny. Nhà sản xuất âm nhạc tài năng này đã quỳ gối trao cho cô chiếc nhẫn kim cương “khủng” trị giá hơn 250.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng).

Thực tế, Selena và Benny vẫn chưa chính thức “nên duyên” - dù ngày đó chắc chắn không còn xa

Sinh năm 1988, Benny Blanco là “phù thủy âm nhạc” đứng sau hàng loạt hit đình đám của làng nhạc thế giới: Diamonds (Rihanna), Shape of You (Ed Sheeran), Lonely (Justin Bieber), Teenage Dream (Katy Perry), Tik Tok (Kesha), Circus (Britney Spears), hay các bản hit của Maroon 5. Anh còn hợp tác cùng BTS, Halsey, Khalid… và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng nể dành cho nhà soạn nhạc. Năm 2014, Benny lập 2 label trực thuộc Interscope – Mad Love Records và Friends Keep Secrets - nâng đỡ nhiều nghệ sĩ như Ryan Beatty, Cashmere Cat, Rixton…

Có thể nói, Benny chính là gã “cầm cân nảy mực” cho dàn nghệ sĩ Pop cuối thập niên 2000 và kéo dài hết thâp niên 2010. Những đóng góp và cống hiến của Benny đã góp phần kiến tạo nên văn hóa đại chúng đa sắc thái và giàu văn hóa - nghệ thuật.

Benny chính là gã “cầm cân nảy mực” cho dàn nghệ sĩ Pop cuối thập niên 2000 và kéo dài hết thâp niên 2010

Benny và Selena từng hợp tác chung trong ca khúc I Can’t Get Enough, Same Old Love, Kill Em With Kindness và album I Said I Love You First vừa qua. Từ đồng nghiệp, cả 2 trở thành bạn thân, rồi bén duyên yêu đương và giờ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Trong suốt thời gian qua, Benny luôn ở bên, âm thầm bảo vệ Selena cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Vốn hoạt động chủ yếu ở sau ống kính, Benny chưa từng bị soi mói ngoại hình, bởi tài năng của anh đã đủ để giới showbiz kính nể. Thế nhưng, kể từ khi hẹn hò Selena, anh bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị chê bai về vẻ bề ngoài. Dù vậy, Benny vẫn đường hoàng góp mặt trong danh sách Người đàn ông sexy nhất thế giới 2024 của People. Anh cũng từng gây xôn xao khi thú nhận “ít tắm, lười vệ sinh cá nhân”.

Kể từ khi hẹn hò Selena, Benny bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị chê bai về vẻ bề ngoài

Một chi tiết khiến fan sửng sốt hơn cả - Benny là bạn thân lâu năm của Justin Bieber - tình cũ của Selena. Thậm chí, anh từng bị tố “dìm” Selena để bênh vực Justin. Không ai ngờ, chỉ vài năm sau, Benny lại trở thành chồng sắp cưới của cô. Với tính cách hòa đồng, khả năng giao tiếp khéo léo và mạng lưới quan hệ rộng, chuyện Benny thân thiết với Justin sau các dự án chung là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, điều khiến cộng đồng mạng tò mò nhất chính là: sau khi Benny công khai yêu Selena, mối quan hệ giữa anh và Justin liệu còn giữ được như xưa?