Chỉ mới 1 ngày sau khi công bố danh sách 30 Anh Trai Say Hi tham chiến mùa 2 nhưng MXH đã tưng bừng tranh luận. Không chỉ những ca sĩ, nghệ sĩ mà chương trình còn chiêu mộ hàng loạt rapper ở nhiều độ tuổi, thâm niên trong nghề khác nhau - có thể kể đến: Karik, BigDaddy, B Ray, Ogenus, Robber, GILL, Tez… Trong số dàn ngôi sao Rap Việt từ HLV đến “ngựa chiến” thì Tez nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen.

Tez

Nhìn vào Tez, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nhan sắc đã thăng hạng rõ rệt, vẻ ngoài sáng sủa và “đằm” hơn so với ngày trước. Qua 1 đoạn video TikTok được lan truyền rộng rãi, Tez ăn diện bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt và visual thì được nâng cấp lên vài phần - trông không khác gì idol Kpop. Anh chàng cũng được tút tắt thêm chút makeup để lên hình sắc nét và "bắt cam" hơn.

Tez gây bất ngờ khi ngoại hình lột xác đến khó tin

Không còn chất gai góc và nổi loạn, Tez gần như lột xác. Dân tình đào lại nhiều tấm ảnh trong quá khứ của Tez, đối chiếu với ngoại hình hiện tại thì chỉ có thể trầm trồ. Vẫn có swag, chút ngông nghênh nhưng Tez lành đi trông thấy, biết ăn mặc có gu và biết làm thế nào để cải thiện diện mạo của mình. Điều này cho thấy nỗ lực của anh chàng khi bước chân vào sân chơi Anh Trai.

Anh chàng từng theo đuổi phong cách bụi bặm đường phố khi tham gia Rap Việt

Cộng đồng mạng vừa bất ngờ, vừa khâm phục tài biến hóa từ Tez, cho rằng nam rapper nên trung thành với tạo hình như này - vừa để hợp gu số đông, vừa giúp cho anh chàng thu hút nhiều đối tượng khán giả mới hơn khi chương trình chính thức phát sóng vào tháng 9. Có ý kiến còn cho rằng, đồ ăn nước uống ở Anh Trai Say Hi có ma thuật nào đó khiến ai tham gia cũng như "thay đầu. Bên cạnh khả năng chơi đùa với mic đã được kiểm chứng, người hâm mộ còn trông đợi vào trình độ nhảy mà Tez đã luyện tập từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tez trắng bật tone, đường nét hài hòa và điển trai hơn

Tez, tên thật Nguyễn Đình Dương, sinh năm 2001, là một trong những gương mặt được chú ý thế hệ rapper 10X. Từ nhỏ, anh đã đam mê âm nhạc sau đó tự học cách sáng tác, thu âm và bắt đầu đăng tải các sản phẩm đầu tiên lên kênh cá nhân. Tez được đánh giá cao nhờ khả năng fast flow, câu từ ngắn gọn, thường phản ánh suy nghĩ cá nhân hoặc câu chuyện đời thường.

Tez từng gây chú ý khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên trong đội của Karik nhưng sớm dừng chân. trở lại Rap Việt mùa 3, Tez tiếp tục khẳng định tài năng với mục tiêu cháy hết mình trên sân khấu, gia nhập team BigDaddy. Vào đêm Chung kết, anh chàng xuất sắc nằm trong top 9 - mở đường cho sự nghiệp nhiều hứa hẹn trong Việt rap.

Tez đã trải qua 2 mùa Rap Việt

Anh trở thành cái tên được Gen Z yêu thích qua loạt hit như Chạy, Bứt Phá (hợp tác với G-DUCKY), Mình Đồng Da Sắt, Enjoy Cái Moment Này, Sập (kết hợp cùng Pháo), và PrayFor. Không chỉ nổi bật trong âm nhạc, Tez còn thuộc "hệ đẹp trai học giỏi" khi theo học chuyên ngành IT tại hai trường danh tiếng: Đại học Bách Khoa Aptech và Đại học Điện lực.

Cùng với sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm của Tez cũng là tâm điểm chú ý. Anh và nữ rapper Pháo công khai hẹn hò từ năm 2020. Tuy nhiên, mối quan hệ của Tez và Pháo không tránh khỏi sóng gió ngay từ khi công khai. Những hình ảnh thân thiết của cả hai bị lan truyền đã kéo theo phản ứng từ bạn gái cũ của Tez. Người này đăng bài ẩn ý, ám chỉ Pháo là "người thứ ba" chen vào mối quan hệ trước đó của cô và Tez. Trước làn sóng tranh cãi, Tez lập tức lên tiếng bảo vệ bạn gái, khẳng định anh chỉ bắt đầu mối quan hệ với Pháo sau khi đã chia tay người cũ. Hiện giờ, cả 2 đã đường ai nấy đi khi Pháo không ít lần xác nhận đang trong tình trạng độc thân.