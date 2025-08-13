Anh Trai Say Hi là lý do khiến Rap Việt bị xóa sổ?

Sau thành công vang dội của mùa 1, Anh Trai Say Hi chính thức trở lại với mùa 2, mang chủ đề “Sức Mạnh Nguyên Bản - Rất Real Rất Riêng”. Chương trình dự kiến phát sóng vào tháng 9/2025 sau khi Em Xinh Say Hi kết thúc. Ngay khi có danh sách 30 Anh Trai, chương trình đã thu hút đông đảo lượt quan tâm từ khán giả, khi cho rằng Anh Trai Say Hi mùa 2 không khác gì Rap Việt phiên bản mở rộng.

Cả dàn HLV Rap Việt thi Anh Trai Say Hi mùa 2:

Trong số 30 Anh Trai góp mặt mùa này có đến 10 rapper góp mặt là Karik, B Ray, Negav, GILL, Mason Nguyễn, Phúc Du, HUSTLANG Robber, OgeNus, BigDaddy, TEZ. Ngoại trừ Negav, 9 cái tên còn lại đều từng xuất hiện tại Rap Việt ở các mùa trước với vai trò là thí sinh, huấn luyện viên và khách mời. Điều này khiến cộng đồng mạng hài hước đồn đoán rằng đây có lẽ là lý do khiến Rap Việt 5 chưa được lên sóng vì thầy trò bận “đi thi” Anh Trai Say Hi, hoặc có người còn so sánh chương trình như Rap Việt All Stars.

Hàng loạt rapper thực lực đi thi Say Hi mùa này

Thế nhưng, nhiều khán giả cũng nhận ra ngay từ mùa 1, các rapper cũng đã “đổ bộ” về Anh Trai Say Hi rất nhiều khi cũng có đến 8 trên 30 Anh Trai là rapper. Điểm khác biệt của mùa mới này chính là những tên tuổi “nặng ký” hơn rất nhiều như BigDaddy, Karik, B Ray và Phúc Du, khiến khán giả liên tưởng ngay tới Rap Việt thay vì là một sân chơi mới.

Trước đó, ở Rap Việt 4, chương trình được lên sóng ngay sau Anh Trai Say Hi, sự xuất hiện của các Anh Trai tại chương trình cũng đã nhận lại không ít các chỉ trích khi cho rằng các Anh Trai đang “chiếm sóng” quá nhiều khiến khán giả “bội thực” và chất riêng của chương trình đang bị mờ nhạt. Vậy nên, việc các rapper lần này hội tụ đông đảo với vai trò Anh Trai vừa tạo bất ngờ, vừa khiến một số người xem cảm thấy hụt hẫng.

Fan kịp vẽ ra hàng loạt kịch bản khi HLV và học trò Rap Việt cùng thi Anh Trai Say Hi

Dù vậy, đa số người hâm mộ đều mong chờ màn trình diễn của Anh Trai swag này khi thử sức tại những “địa hạt” ngoài vùng an toàn. Nhiều người tò mò sẽ ra sao khi Anh Trai B Ray hát ballad, Robber múa đương đại hay cả dàn HLV Rap Việt phải theo concept dễ thương của chương trình. Bên cạnh đó, drama nội bộ cũng không thể thiếu khi các thầy trò Rap Việt thực sự “tàn sát” lẫn nhau, các fan đã kịp “vẽ” ra kịch bản BigDaddy bị trò Tez từ chối về team, Mason mời thầy Karik ra đảo hay Gill tuyên bố thẳng thừng B Ray không phải first choice của mình. Các fan đã mong ngóng ngay tập 1 của chương trình với màn No Beat Chào Sân sẽ là điểm nhấn khi quy tụ nhiều rapper dày dặn kinh nghiệm, đủ để kéo dài 30 phút “ăn miếng trả miếng” bất phân thắng bại.

Anh Trai Say Hi mùa 1 thành công với nhiều gương mặt mới được khai thác

Ở góc nhìn khác, Anh Trai Say Hi vốn là “sân chơi” đa dạng các thể loại từ ballad, dance, pop, R&B đến rap nên việc các rapper góp mặt đông đảo có thể mang lại những màu sắc mới lạ khi người xem có thể thấy được những khía cạnh khác của họ. Khả năng sản xuất, sáng tác nhạc thượng thừa của các rapper cũng là điểm cộng, bảo chứng cho chất lượng âm nhạc mùa này của Anh Trai Say Hi.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, tên tuổi của những rapper này đã quá lớn khiến show có nguy cơ bị “đóng khung” là Rap Việt thay vì màu sắc riêng trước đó của Anh Trai Say Hi. Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là: mùa 2 của Anh Trai Say Hi sẽ thực sự là một sân chơi mới mẻ, bứt phá với những màn kết hợp chưa từng có hay chỉ là Rap Việt “phiên bản mở rộng”, nơi khán giả nhìn đâu cũng thấy các rapper đã quá quen mặt? Câu trả lời phải đợi chương trình lên sóng mới rõ.