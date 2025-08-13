Snoop Dogg khuấy động sân MCG: Xác nhận biểu diễn tại chung kết AFL 2025

(Ảnh: Stefan Matzke/sampics/Getty Images)

Giải Bóng bầu dục Úc (AFL) vốn được xem là môn thể thao bản địa đặc trưng của nước Úc. Và ban tổ chức đã tạo dấu ấn đặc biệt tại trận chung kết năm nay khi mời ngôi sao quốc tế hạng A - rapper nổi tiếng người Mỹ Snoop Dogg tham gia biểu diễn trong chương trình giải trí trước trận đấu.

Nam nghệ sĩ 53 tuổi được xem là một lựa chọn gây nhiều bất ngờ cho sự kiện thể thao này, khi trong suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh thường gắn liền với hình ảnh sử dụng cần sa. Điều này đặc biệt thu hút sự chú ý trong bối cảnh AFL hiện đang đối mặt với những tranh luận liên quan đến chính sách phòng chống chất kích thích và ma túy bất hợp pháp.

Nam rapper sinh ra tại Long Beach, California, tên thật là Calvin Cordozar Broadus Jr., từng hoạt động dưới các nghệ danh Snoop Doggy Dogg và Snoop Lion. Anh không còn là gương mặt xa lạ với khán giả yêu thể thao, khi từng góp mặt trong nhiều sự kiện lớn. Đáng chú ý, Snoop Dogg đã khuấy động sân khấu Super Bowl 2022 tại California cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc West Coast như Dr. Dre và Kendrick Lamar.

Trong những năm gần đây, Snoop Dogg thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có Thế vận hội Paris, nơi anh đảm nhận vai trò phóng viên đặc biệt cho đài truyền hình Mỹ NBC.

“100.000 người hâm mộ. Hai đội bóng xuất sắc nhất. Và Snoop D-O-double G sẽ có mặt tại MCG" - anh chia sẻ trong đoạn video thông báo - “Tôi rất háo hức được gặp mọi người vào tháng 9 này trong màn trình diễn bùng nổ, do Telstra tài trợ".

Giám đốc điều hành AFL, ông Andrew Dillon, đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Snoop Dogg không phù hợp với văn hóa Australia. Ông cũng phản hồi trước bình luận của một phóng viên truyền hình mô tả nam nghệ sĩ là “người mang phong cách đường phố”, cho rằng sự đa dạng trong chương trình giải trí là điều cần thiết để phản ánh sự phong phú của cộng đồng người hâm mộ.

Ông Andrew Dillon khẳng định: “Anh ấy là một biểu tượng âm nhạc, một người trình diễn xuất sắc và nổi tiếng với những màn hợp tác cùng nhiều tên tuổi lớn. Chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Úc trong chương trình biểu diễn trước trận".

Chương trình sẽ do Mushroom Group sản xuất. Giám đốc điều hành Matt Gudinski cho biết, các nghệ sĩ Úc cũng sẽ được bổ sung vào danh sách biểu diễn. “Đội ngũ của tôi tại Mushroom hiện đang lên kế hoạch kỹ lưỡng với Snoop Dogg và ê-kíp của anh ấy để mang đến một màn trình diễn khó quên, tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn mới cho các sự kiện giải trí trực tiếp tại sân vận động ở Úc", ông nói.

Trước đây, Snoop Dogg từng được cấp thị thực vào Úc, dù gặp một số trở ngại liên quan đến tiền án, bao gồm các cáo buộc tàng trữ ma túy và vũ khí. Anh cũng từng vấp phải sự phản đối từ một bộ phận dư luận do nội dung ca từ gây tranh cãi. Lần gần nhất Snoop Dogg lưu diễn tại Úc là vào năm 2023, với bảy đêm diễn, trong đó có hai buổi tại sân vận động Rod Laver Arena ở Melbourne.

Việc anh góp mặt tại trận chung kết AFL năm nay nối tiếp chuỗi các màn trình diễn nổi bật từ những mùa giải trước, bao gồm ca sĩ Katy Perry và ban nhạc glam rock Kiss. Giám đốc điều hành AFL, ông Andrew Dillon, khẳng định: “Chung kết AFL là sự kiện thể thao lớn nhất tại Úc – và năm nay, nó sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Snoop Dogg là người tiên phong, một nghệ sĩ chuyên nghiệp và là ngôi sao giải trí đích thực. Anh ấy đã chinh phục những sân vận động lớn trên toàn thế giới - nhưng chúng tôi tin rằng 100.000 khán giả tại MCG sẽ mang đến một buổi biểu diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh ấy".