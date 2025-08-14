Ngày 12/8, NSX Anh Trai Say Hi lần lượt tung ra danh sách đội ngũ 30 nghệ sĩ sẽ ghi danh vào mùa 2 của chương trình. Hậu cơn sốt không tưởng từ năm ngoái, người hâm mộ đặt nhiều niềm tin vào dàn cast lần này, kỳ vọng show sẽ làm nên chuyện và bùng nổ hơn nữa. Trải dài qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, đa dạng độ tuổi và chuyên môn, Anh Trai Say Hi mùa 2 quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích như Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường, Ogenus, GILL, Ryn Lee, Sơn. K…

Giữa rừng nghệ sĩ nhiều màu sắc, RIO nổi bật không chỉ với ngoại hình swag chiến mà còn bởi anh chàng đã là nhân tố quen mặt đối với fan của Em Xinh Say Hi. Ngay sau sân khấu mở màn giữa 2 Liên Quân, 52Hz khiến khán giả bật cười khi chia sẻ bức ảnh bản thân ôm đầu đầy căng thẳng, ngồi cạnh ông xã RIO trong phòng thu. Cô nàng dí dỏm gọi đây là khoảnh khắc “động phòng thu” bởi cả hai phải lao vào hoàn thiện ca khúc Run ngay sau khi kết thúc tiệc cưới ở Hà Nội và Hải Phòng.

RIO nổi bật không chỉ với ngoại hình swag chiến mà còn bởi anh chàng đã là nhân tố quen mặt đối với fan của Em Xinh Say Hi

RIO chăm sóc 52Hz ở hậu trường Em Xinh

Cô nàng dí dỏm gọi đây là khoảnh khắc “động phòng thu” bởi cả hai phải lao vào hoàn thiện ca khúc Run ngay sau khi kết thúc tiệc cưới ở Hà Nội và Hải Phòng

Không chỉ đồng hành trong âm nhạc, RIO còn thường xuyên xuất hiện tại các buổi ghi hình của chương trình, lo liệu chuyện ăn uống cho vợ. “29 chị em còn lại đều quen với việc chồng tôi luôn ở đó. Hễ không thấy anh ấy, mọi người lại hỏi: RIO đâu rồi?’” - 52Hz chia sẻ.

Bước chân vào Em Xinh với tư cách là một gương mặt khá mới đối với đại chúng, nếu như khán giả không quá ưa chuộng thị trường indie, 52Hz từ từ bứt phá để trở thành một “hắc mã” thực thụ. Hát rap ổn, nhảy tốt, biểu cảm phong phú và đặc biệt biết sáng tác nhạc, nữ ca sĩ trẻ liên tục đạt hạng cao sau mỗi Live Stage và được nhiều thí sinh khác săn đón.

52Hz từ từ bứt phá để trở thành một “hắc mã” thực thụ

Có thể nói, 52Hz làm việc quần quật để chứng tỏ bản thân trong suốt khoảng thời gian qua. khi Em Xinh đang đến giai đoạn chạy nước rút, sớm thôi kết quả chung cuộc sẽ được công bố. Cứ ngỡ được nghỉ xả hơi vào một ngày không xa thì ông xã RIO lại xuất hiện “chình ình” trên poster Anh Trai Say Hi mùa 2. Vậy là, chuỗi “động phòng thu” của cặp đôi trẻ vẫn còn kéo dài - đặc biệt khi fan tin rằng, 52Hz cũng sẽ giúp ông xã làm nhạc cho mùa 2 sắp tới.

Chuỗi “động phòng thu” của cặp đôi trẻ vẫn còn kéo dài

Netizen có dịp cười thích thú, trêu 52Hz và RIO là cặp đôi khổ nhất thế giới. Nhiều người hóm hỉnh đưa ra dự đoán rằng bộ đôi sẽ khó có giây phút “nồng ấm” cho tới năm sau. Ngoài ra, một bộ phận người hâm mộ tò mò không biết RIO sẽ thể hiện bản thân ra trong Anh Trai Say Hi mùa 2, nhất là khi nửa kia của anh được đánh giá là có tiềm năng trở thành Quán quân Em Xinh.

RIO (tên thật là Đỗ Việt Tiến), sinh năm 1999, nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Được biết đến như một tri kỷ và người đồng hành xuyên suốt trong sự nghiệp âm nhạc của 52Hz, ít ai biết RIO đã từng debut trước công chúng kể từ năm 2017 trong nhóm nhạc P336 với nghệ danh T Up.

RIO được biết đến như một tri kỷ và người đồng hành xuyên suốt trong sự nghiệp âm nhạc của 52Hz

Có thể nói sự nghiệp của RIO từ năm 2022 đến hiện tại gắn liền với nữ ca sĩ R&B - 52Hz. Với tư cách là một producer, RIO đã chứng minh được phong cách và tầm nhìn âm nhạc của bản thân khi đã thành công phối khí hàng loạt các bản hit của 52Hz. RIO đã sản xuất nhiều ca khúc hit như ĐỢI , Mê Cung Tình Yêu và Tan .

Mê Cung Tình Yêu - 52Hz (prod.RIO)

Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên RIO làm music producer cho 2 EP của cả 52Hz lẫn chính mình. Đầu tháng 10, anh ra mắt EP tình , phát huy khả năng cảm nhạc R&B của mình. Đây cũng là lần đầu tiên RIO có cơ hội thử sức với các thể loại nhạc mới lạ như: Disco pha chút Bossa Nova, Pop R&B hòa trộn cùng với Jazz… Tới tháng 11, EP Nhà do anh sản xuất cho 52Hz cũng được trình làng. EP gồm 6 ca khúc được xây dựng và sắp xếp theo trình tự thời gian, kể một câu chuyện về quá trình trưởng thành của chính 52Hz.