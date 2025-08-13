Danh sách 30 Anh Trai Say Hi mùa 2 gây sốc khi có cả "Em Xinh" Miu Lê?

Vào tháng 9 sắp tới, chương trình Anh Trai Say Hi mùa thứ 2 sẽ chính thức lên sóng. Tối 12/8, nhà sản xuất đã hé lộ danh sách gồm 30 cái tên sẽ tham gia chương trình mùa thứ 2 trên fanpage có gần 800.000 lượt theo dõi.

Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong số 5 cái tên đầu tiên được công bố tham gia chương trình mùa thứ 2, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán tin ca sĩ Miu Lê cũng ghi danh góp mặt.

Nhà sản xuất Anh Trai Say Hi mùa thứ 2 đánh úp thông báo chương trình sẽ lên sóng vào tháng 9/2025

Cư dân mạng xôn xao hình ảnh được cho là ca sĩ Miu Lê tham gia chương trình này

Tuy nhiên thực tế, Miu Lê không hề xuất hiện tại Anh Trai Say Hi mùa 2 mà là buitruonglinh. Hiện tại cô đang tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Hình ảnh trên poster của Anh Trai buitruonglinh khiến nhiều khán giả xem lướt qua nhanh hiểu lầm là nữ ca sĩ sinh năm 1991 vì gương mặt có nét tương đồng.

Danh sách 30 Anh Trai tham gia chương trình mùa thứ 2 gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam.

Hình ảnh của Anh Trai buitruonglinh bị nhầm lẫn thành ca sĩ Miu Lê

Nhiều người cho rằng gương mặt của buitruonglinh và Miu Lê có nét tương đồng

buitruonglinh là một trong những gương mặt trẻ nhận được sự yêu mến với các sáng tác nổi bật như Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau... Tham gia chương trình Bài hát hay nhất - Big song big deal 2022, buitruonglinh mang đến ca khúc khuấy đảo nền tảng TikTok - Yêu người có ước mơ.



Năm 8 tuổi, buitruonglinh thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, bắt đầu hành trình dài gắn bó với âm nhạc. Việc tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp từ sớm đã giúp anh xây dựng nền tảng âm nhạc vững chắc. Không chỉ sở hữu giọng hát kỹ thuật, buitruonglinh còn có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar và violin. Sau 8 năm học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, anh cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống và tiếp tục con đường học tập tại Nhạc viện TP. HCM.

buitruonglinh là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tuổi triển vọng trong showbiz