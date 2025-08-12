Bà Phạm Kim Dung lần đầu lên tiếng về Thùy Tiên, chúc mừng sinh nhật dù nàng hậu đã bị bắt 3 tháng?

Từng là cái tên sáng giá trong showbiz Việt nhưng sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tụt dốc sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 5/2025 về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng trong hơn 3 tháng bán sản phẩm.

Mới đây, Hoa hậu sinh năm 1998 bất ngờ được réo tên trên khắp mạng xã hội. Nhiều bài viết của netizen, bạn bè đăng tải hình ảnh Thùy Tiên vì ngày 12/8 là sinh nhật của cô. Không ít người cảm thấy tiếc nuối khi Hoa hậu rơi vòng lao lý khi tên tuổi và sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được nhắc tên rần rần trên mạng xã hội

Nguyên do vì ngày 12/8 chính là sinh nhật của người đẹp sinh năm 1998

Trước khi bị bắt tạm giam vào tháng 5, Thùy Tiên là cái tên sáng giá và được yêu mến hàng đầu trong showbiz Việt

Đáng chú ý, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung – CEO công ty từng quản lý Thùy Tiên cũng có động thái đặc biệt. Trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung đăng tải story nhắn nhủ lời chúc nhưng không nói rõ danh tính: "Chúc mừng sinh nhật em. Hãy luôn mạnh khỏe em nhé!". Đăng tải vào đúng ngày sinh nhật của Hoa hậu Thùy Tiên, netizen cho rằng "bà trùm Hoa hậu" đang nhắn gửi lời chúc tới cô.

Ngày 8/8, tại buổi họp báo công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham dự Miss World, bà Phạm Kim Dung từng gây xôn xao vì có thái độ lạ khi nghe tới tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đó, khi được đặt câu hỏi về việc vụ việc của Hoa hậu Thuỳ Tiên có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty hay không, bà Phạm Kim Dung lập tức quay mặt sang hướng khác, di chuyển khỏi khu vực phỏng vấn mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung có lời nhắn gửi lời chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật của Thùy Tiên

Bà Phạm Kim Dung quay mặt bỏ đi khi nghe thấy tên của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Ngày 22/5, Công ty Sen Vàng đã thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng từ ngày 20/5. Công ty khẳng định các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phân chia lợi nhuận giữa Thùy Tiên và các bên khác hoàn toàn là quyết định cá nhân của cô, không liên quan đến Sen Vàng. Việc chấm dứt hợp đồng được phía công ty cho biết là thủ tục pháp lý cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giữa tháng 5/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera