Nữ diễn viên từng thẩm mỹ hỏng: “Lao đầu” vào 8 lần cắt mắt, 3 lần nâng mũi, gọt hàm và nâng ngực

Ngày 12/8, tờ Kbizoom đưa tin nữ diễn viên hài Yeon Ye Rim (sinh năm 1990) gây chú ý khi công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trên khắp cơ thể. Không giấu giếm, Yeon Ye Rim cho biết cô đã trải qua 13 ca đụng chạm "dao kéo", gồm 8 ca cắt mắt, 3 ca nâng mũi, gọt hàm và nâng ngực. Ngoài ra, cô còn chỉnh nha và tẩy trắng răng. Theo Yeon Ye Rim, bộ phận duy nhất trên gương mặt mà cô chưa thẩm mỹ là đôi môi.

Khi được hỏi vì sao lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó can thiệp chỉnh sửa vùng mắt đến 8 lần, Yeon Ye Rim cho biết cô mặc cảm với ngoại hình, đặc biệt là đôi mắt của mình từ thời đi học. Nữ diễn viên luôn phải dùng keo dán kích mí. Việc lạm dụng thủ thuật làm đẹp này khiến mí mắt Yeon Ye Rim dần bị sụp xuống. Vì vậy, sau kỳ thi đại học, cô đã đi cắt mắt 2 mí. Tuy nhiên, ca "dao kéo" đầu đời của Yeon Ye Rim thất bại. "Lúc phẫu thuật xong, bạn bè đều nhận ra việc tôi đi cắt mắt. 2 mí mắt của tôi dày cộm, mũi trông như nhân vật trong phim Avatar. Nhìn vào gương là tôi biết ca thẩm mỹ này hỏng rồi" , nữ diễn viên hài cho biết. Sau lần chỉnh sửa thất bại đó, Yeon Ye Rim đã bước vào chuỗi ngày "dao kéo" không ngừng để thay đổi ngoại hình.

Yeon Ye Rim cho biết cô đã trải qua 13 ca thẩm mỹ để "lột xác" diện mạo

Theo Yeon Ye Rim, nâng ngực và gọt hàm là 2 ca thẩm mỹ thành công và khiến cô cảm thấy hài lòng nhất. Nữ diễn viên hài cho biết không ai nhận ra việc cô từng gọt hàm mà chỉ nghĩ rằng cô đã giảm cân nên gương mặt trở nên thon gọn. Còn việc nâng ngực lại giúp cô tự tin hơn khi diện trang phục bó sát.

Sau khi nghe quá trình thẩm mỹ lột xác diện mạo của Yeon Ye Rim, MC Heo Mi Jin khen ngợi đồng nghiệp rằng: "Mặt cậu giờ gần như đạt level AI tạo ra rồi" . Dù vậy, Yeon Ye Rim lại cho rằng bản thân cô vẫn chưa có diện mạo xinh đẹp sau khi trải qua 13 ca thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô cũng đưa ra lời khuyên rằng khán giả đừng phẫu thuật thẩm mỹ 1 cách tùy tiện và quá đà, phải yêu cơ thể của chính mình và biết điểm dừng trong việc làm đẹp.

Đã "dao kéo" chục ca, nhưng nữ diễn viên hài 9X vẫn chưa hài lòng với vẻ ngoài của mình. Song, cô khuyên khán giả không nên thẩm mỹ quá đà

Nguồn: Kbizoom