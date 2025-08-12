Ngày 8/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là điều đã được nhiều khán giả dự đoán từ trước nhưng vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Không từ bỏ danh hiệu

Bảo Ngọc khẳng định không từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Trên thế giới, việc các người đẹp từ bỏ danh hiệu để tiếp tục thi sắc đẹp không hiếm, được xem là bình thường. Tuy nhiên ở Việt Nam, đây vẫn được xem là quyết định mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của người đẹp đó ở thị trường trong nước.

Tại họp báo chiều 8/8, nhiều người tỏ ra lo lắng cho Bảo Ngọc khi cô từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022 để trở thành thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2026. Tuy nhiên, Bảo Ngọc khẳng định cô không từ bỏ danh hiệu.

Bảo Ngọc nói cô vẫn luôn trân trọng hành trình đầy tự hào của mình tại Miss Intercontinental 2022 và trước khi quyết định nhận lời tham dự Miss World đã nhắn hỏi ý kiến từ tổ chức Hoa hậu Liên lục địa và nhận được đồng cảm, cổ vũ.

“Tôi cũng chưa biết hành trình tại Hoa hậu Thế giới sẽ ra sao nhưng nhận được nhiều sự yêu thương như vậy tôi sẽ ghi mãi trong tim”, cô nói.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam - cũng cho biết: “Cả ban tổ chức Hoa hậu Liên lục địa và Hoa hậu Thế giới đều đồng lòng đón nhận quyết định này và đây là sự ủng hộ rất lớn. Tôi nghĩ rằng đây là cơ duyên đã chín muồi của Bảo Ngọc”, anh cho biết.

Bảo Ngọc có gì để thi Hoa hậu Thế giới?

Bảo Ngọc được tin tưởng khi được chọn thi Hoa hậu Thế giới.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng tiết lộ khi được ngỏ lời trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới, Bảo Ngọc nói có ước mơ đi thi Miss World từ lâu nhưng không dám nói vì không nghĩ sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, lần này cô quyết định nhận lời vì muốn mang dự án nhân ái Gen Zero ra với thế giới để thúc đẩy người trẻ và cộng đồng hành động vì môi trường.

Anh cho biết lý do chọn Bảo Ngọc vì cô gắn liền với hình ảnh người đẹp học thức, nỗ lực cống hiến cho xã hội. "Tôi nghĩ hình ảnh khiến khán giả yêu thích ở Bảo Ngọc đó là sự chăm chỉ học tập, dù đã nhận được rất nhiều bằng khen nhưng vẫn tiếp tục xác định theo đuổi con đường học vấn. Điều đó khiến chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ còn đi rất xa, làm được nhiều điều ý nghĩa cho xã hội”, anh nói.

Tuy có nhiều ứng viên được xem xét cho vị trí đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2026 nhưng khán giả đồng tình rằng hiện tại Bảo Ngọc là sự lựa chọn tốt nhất vì cô hội tụ đủ nhiều yếu tố.

Trang chủ Miss World cũng đã công bố profile của Bảo Ngọc với tư cách đại diện Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh cô là hoa hậu tri thức với bảng thành tích ấn tượng. Đây chính là điểm mạnh của Bảo Ngọc tại cuộc thi năm nay.

Bảo Ngọc đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Cô nổi tiếng với thành tích học tập ấn tượng, đạt điểm IELTS 8.0 và nhận được nhiều học bổng danh giá, bao gồm học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Singapore Joint Leaders và học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Ngoài ra, Bảo Ngọc có bề dày hoạt động trong lĩnh vực vận động cộng đồng, xã hội. Cô từng điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam, huy động hơn 6.000 tình nguyện viên thu gom 35 tấn rác thải.

Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan. Năm 2024, cô được vinh danh là một trong 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.

Ở lĩnh vực khởi nghiệp, Bảo Ngọc lọt vào top 40 nữ doanh nhân tiêu biểu do Tổng Lãnh sự quán Mỹ lựa chọn, dẫn dắt dự án kinh doanh lọt vào top 10 cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia, và triển khai sáng kiến môi trường thuộc Top 5 chương trình Vì khí hậu của tổ chức CHANGE.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Với loạt thành tích ấn tượng, khán giả tin tưởng Bảo Ngọc sẽ có hành trình ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới và nối tiếp thành tích của Ý Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương.