Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức chinh chiến Miss World, netizen bùng tranh cãi vì hành động này!

Chiều 8/8, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố chính thức trở thành đại diện của Việt Nam ở đấu trường nhan sắc Miss World được tổ chức vào tháng 10/2025 tới. Màn công bố này không khiến công chúng bất ngờ bởi thời gian qua, Bảo Ngọc đã liên tục để lộ nhiều hint liên quan đến việc chuẩn bị chinh chiến quốc tế. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cho biết đây là sự chọn lựa phù hợp, hy vọng sẽ được công chúng ủng hộ. Người đăng quang Miss World Vietnam 2025 sẽ có thêm thời gian rèn luyện trước khi đến với đấu trường Miss World 2026.

Sau khi được công bố là đại diện chinh chiến cuộc thi nhan sắc mới, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: "Điều quý giá nhất trong hành trình của Ngọc không chỉ là những danh hiệu, mà là những trái tim luôn đồng hành, yêu thương và tin tưởng. Từng lời động viên, từng ánh mắt cổ vũ đã chạm sâu vào trái tim, để rồi gom góp thành một nguồn sức mạnh đặc biệt. Chính nguồn sức mạnh ấy đã thôi thúc Ngọc một lần nữa khoác lên mình chiếc sash VietNam để mang theo khát vọng, tình yêu và niềm tự hào của tất cả chúng ta đến với Miss World. Ngọc tin rằng khi bạn cống hiến hết mình cho những giá trị tốt đẹp và luôn tin vào bản thân, Thế giới sẽ nhìn thấy, lắng nghe và đáp lại bằng sự tử tế và yêu thương. Hơn cả một danh hiệu, đó là sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. Với niềm tự hào ấy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss World Vietnam 2024".

Bảo Ngọc chính thức trở thành đại diện Việt Nam ở Miss World

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, thông tin Bảo Ngọc chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2025 cũng khiến mạng xã hội rộ lên tranh luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó, nàng hậu từng đăng tâm thư có nội dung như đánh trống lảng, tung hoả mù việc "tái chiến". Cụ thể, Bảo Ngọc từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Dù Miss World Vietnam 2025 là ai, Ngọc mong các bạn cũng sẽ đồng hành và yêu thương nhé. Bảo Ngọc luôn tin rằng: vẻ đẹp thật sự là cách ta chọn để hiện diện, để cống hiến và truyền cảm hứng. Không chỉ để rực rỡ, mà còn để mở lối cho những hành trình phía sau. Sắp tới, có thể bạn sẽ thấy Ngọc tại COP30, hay trong một lớp cao học ở một miền đất mới, nơi tri thức mở ra cánh cửa tương lai. Nhưng ai mà đoán được hết những điều bất ngờ đang chờ đợi, đúng không?. Có thể Ngọc không phải là Miss World Vietnam 2025 và hành trình Miss World Vietnam 2025 có ai tiếp bước, Ngọc chỉ mong các bạn sẽ luôn đồng hành, cùng lan tỏa tinh thần Beauty with a Purpose nhé".

Những phát ngôn mập mờ này khiến không ít khán giả hoang mang, thậm chí cho rằng cô đang cố tình tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý. Chính vì vậy, khi công bố chính thức được đưa ra, bên cạnh sự ủng hộ, cũng có ý kiến bàn luận xoay quanh cách Bảo Ngọc lựa chọn thời điểm và cách chia sẻ thông tin với công chúng

Dù trước đó đã lên tiếng ngầm phủ nhận nhưng hôm nay Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam ở Miss World

Tại sự kiện họp báo này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Những ngày qua chúng tôi sống trong sự áp lực, "đe doạ" rằng Sen Vàng lựa chọn người nào có xứng đáng hay không. Tôi cảm thấy vừa vui, vừa lo, đại diện chúng tôi công bố có khiến quý vị hài lòng không. Chúng tôi đã cố gắng trong khả năng có thể, hy vọng cô gái ấy là ai cũng sẽ nhận được sự ủng hộ".

Chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại sự kiện công bố Bảo Ngọc

Bảo Ngọc là một trong những nàng hậu được công chúng đặc biệt yêu mến nhờ vẻ đẹp tri thức cùng vóc dáng “vạn người mê”. Năm 2022, cô không chỉ giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam mà còn xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental, góp phần khẳng định vị thế nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới. Sở hữu gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát, mỹ nhân sinh năm 2001 còn gây ấn tượng mạnh với chiều cao nổi bật 1,86m và body nóng bỏng.

Trước khi nổi tiếng, Bảo Ngọc từng là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô cho biết bản thân chọn ngôi trường này vì giành học bổng tuyển sinh và mong muốn được học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh hoàn toàn. Vốn đã đạt IELTS 7.0 từ thời THPT, nàng hậu không dừng lại ở đó mà tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, nâng điểm số lên 8.0.

Thành tích học tập của Bảo Ngọc cũng ấn tượng không kém. Cô từng nhận học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh từ Quest Venture Singapore, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ lựa chọn vào danh sách 40 nữ doanh nhân tiêu biểu, đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải Ba Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Mới đây nhất, Bảo Ngọc tiếp tục bổ sung vào "bộ sưu tập" thành tích học thuật của mình suất học bổng trị giá 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) từ University of New South Wales.