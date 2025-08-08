Nghệ sĩ Việt bị ghẻ lạnh

Gần đây, Suni Hạ Linh tái xuất nhạc Việt với các chiến dịch quảng bá album mới. Nữ ca sĩ "lột xác" bằng diện mạo mới, khiến khán giả bất ngờ vì đổi kiểu tóc cá tính. Song, sau hơn một năm, tình thế của Suni Hạ Linh không khá khẩm hơn xưa khi cô vẫn nhận loạt bình luận tiêu cực từ khán giả.

Trước Suni Hạ Linh, Nguyễn Trần Trung Quân tung MV mới, vẫn bị khán giả chỉ trích vì những sự cố trong quá khứ. Sau nhiều vụ việc của Hiền Hồ, Jack, đến Suni Hạ Linh, có thể thấy khán giả Việt đã và đang tẩy chay rất mạnh những nghệ sĩ vướng scandal hoặc gây tranh cãi vì vụ việc nằm ngoài khuôn khổ âm nhạc.

Suni Hạ Linh thay đổi ngoại hình (trái) và thời còn gây sốt (phải).

Vì sao Suni Hạ Linh bị ghẻ lạnh?

Chỉ 2 năm trước, Suni Hạ Linh từng có MV dẫn đầu "top trending" trên nền tảng YouTube. Đó là giai đoạn Suni Hạ Linh "chín muồi" ở cả ngoại hình và sự nghiệp âm nhạc. Cô tiếp tục tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (phiên bản gốc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - PV), được kỳ vọng tiếp bước Chi Pu tỏa sáng ở Trung Quốc và trở lại Vpop với vị thế được nâng tầm.

Tuy nhiên, Suni Hạ Linh mắc sai lầm tai hại vì động chạm lòng tự tôn dân tộc của khán giả Việt. Nữ ca sĩ đã xin lỗi nhưng bức xúc từ khán giả vẫn mạnh mẽ. Và, sự bức xúc về Suni Hạ Linh vẫn âm ỉ đến bây giờ, khi cô thông báo sắp trở lại đường đua Vpop bằng album mới.

Những bài đăng trên fanpage của Suni Hạ Linh, thời còn sốt, có thể hút hơn 10.000 lượt tương tác. Sau bê bối, lượng khán giả theo dõi nữ ca sĩ giảm dần. Từ "5 con số" tương tác, xuống còn vài nghìn và hiện tại phải đếm bằng đơn vị vài trăm. Từ một tên tuổi tốp đầu "trending", giờ thông báo lịch trình hoạt động trong sự ghẻ lạnh của khán giả.

Suni Hạ Linh đã chạm vào tự ái của khán giả Việt. Với tính chất gần tương tự, Nguyễn Trần Trung Quân cũng trầy trật suốt 4 năm để làm nguôi ngoai bức xúc từ khán giả. Gần đây, Trung Quân tung MV mới được đầu tư rất mạnh về hình ảnh, âm nhạc. Trước truyền thông, Trung Quân cúi đầu xin lỗi và khẳng định anh luôn tự hào khi là người con Việt Nam.

MV Tự nhiên thất tình hút lượng người nghe/xem trên YouTube và các nền tảng âm nhạc khá tốt. Nhưng bộ đôi Trung Quân - Denis Đặng chưa thể tìm lại chính mình ở giai đoạn thăng hoa nhất. Sự nghiệp của Trung Quân đã từng vụt sáng sau thành công của series Tự tâm. Chỉ vì một sai lầm, Trung Quân chật vật, đã làm nhiều thứ trong 4 năm qua và phải tiếp tục hành trình lấy lại niềm tin từ khán giả.

Hiền Hồ không có một tia hy vọng để trở lại.

Khán giả Việt không còn dễ dãi

Thị trường giải trí Việt nói chung và nhạc Việt nói riêng từng dễ dãi bỏ qua những nghệ sĩ vướng bê bối. Khi so sánh cùng những nền giải trí hàng đầu châu Á như Hàn Quốc và Trung Quốc, rõ ràng thị trường Việt dễ thở hơn hẳn. Nhiều nghệ sĩ Việt từng vướng scandal, có đời tư phức tạp hoặc phát ngôn gây tranh cãi từng "thoát hiểm" dễ dàng. Nhưng hiện tại, tình thế với nghệ sĩ Việt đã khác.

Những nghệ sĩ Việt vướng scandal nghiêm trọng sẽ phải trả giá. Bước ngoặt đến từ Jack và Hiền Hồ, sau bê bối tình ái chấn động của những cái tên này.

Từ một tên tuổi hot hàng đầu nhạc Việt, Hiền Hồ giờ phải đi diễn thường xuyên ở bar, club, các sân khấu không chính thống. Sau scandal, Hiền Hồ từng tích cực ra nhạc. Song, khán giả ủng hộ nữ ca sĩ vẫn quá ít so với số đông. Cựu thí sinh The Voice hoàn toàn mất hút khỏi các bảng xếp hạng âm nhạc, gala bình chọn giải thưởng âm nhạc cuối năm và sự xuất hiện trên truyền thông.

Vụ việc của Jack có tính chất phức tạp chưa từng có của showbiz Việt. Sau bê bối tình ái, Jack từ vị thế đỉnh cao nhạc Việt, trượt thẳng xuống đáy vực. Suốt nhiều năm, Jack không thể trỗi dậy, dù liên tục ra nhạc. Anh có cộng đồng fan hùng hậu tốp đầu nhạc Việt, song số này vẫn quá ít so với sự tẩy chay từ đông đảo khán giả.

Jack trả giá vì sự im lặng trong nhiều năm. Khi tổ chức họp báo để phanh phui sự thật, Jack kéo phần nào sự ủng hộ về phía mình. Hiện chưa rõ sự thật trong câu chuyện của Jack, nam ca sĩ đúng hay sai. Nhưng thực tế từ sự tẩy chay nhắm vào Jack, cho thấy khán giả Việt đã, đang phân lọc nghệ sĩ một cách khắt khe để trao cho họ niềm tin và sự ủng hộ.

Trong thời đại thống trị của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, chỉ một sự cố, sai sót của giới nghệ sĩ, sự lan truyền sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian ngắn. Một nghệ sĩ mắc sai lầm, sẽ ngay lập tức có nhóm anti fan trên mạng xã hội. Nhìn ở mặt tích cực, sự khắt khe từ khán giả đang giúp thị trường giải trí Việt nói chung và nhạc Việt nói riêng ngày càng ít nghệ sĩ sống lệch chuẩn.

Thực tế là từ sau bê bối chấn động của Jack và Hiền Hồ, giới nghệ sĩ Việt không còn nhan nhản quá nhiều người vướng phải tình trạng tương tự.