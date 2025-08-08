Clip: Thanh Hằng tiếp tục tung clip thị phạm Next Top tập 2, drama gì nữa đây?

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường trong một thử thách mới ở Vietnam's Next Top Model. Theo hình ảnh được chia sẻ, buổi ghi hình tập mới được diễn ra tại một nông trại và thử thách của các thí sinh là buổi chụp với ngựa.

Trong clip, Thanh Hằng xuất hiện trong concept cưỡi ngựa với bộ đồ ôm cơ thể kết hợp cùng chiếc nón rộng vành. Nữ siêu mẫu đã có thời gian làm quen với ngựa trước khi ghi hình. Sau đó, Thanh Hằng cưỡi ngựa để xuất hiện và tiếp tục có màn thị phạm ngắn trước khi thí sinh bắt đầu thử thách.

Buổi quay của Thanh Hằng trong tập mới ở Vietnam's Next Top Model

Không mất quá nhiều thời gian loay hoay, Thanh Hằng nhanh chóng lấy thăng bằng, thể hiện bản lĩnh và thần thái tự tin khi tạo dáng ghi hình trên lưng ngựa. Trong đoạn clip được đăng tải, khoảnh khắc nữ siêu mẫu thị phạm cho thí sinh chỉ được hé lộ vài giây nhưng có thể thấy được sự bình tĩnh và xử lý khá chuyên nghiệp của Thanh Hằng trên set quay.

Gây chú ý, trong quá trình cưỡi ngựa quay hình, Thanh Hằng đã bị thương ở tay nhưng nén đau cho đến hoàn thành 1 cảnh quay. Cô được ekip xử lý vết thương ngay lập tức và sau đó tiếp tục buổi quay còn lại. Thanh Hằng chia sẻ vết thương không quá nghiêm trọng, thay vào đó là nữ siêu mẫu hỏi han ekip về tình hình của con ngựa khi biết được nó cũng bị thương trước buổi quay.

Đến khi các thí sinh bắt đầu thực hiện thử thách, Thanh Hằng vừa hướng dẫn vừa làm việc khá lăn xả. Trong clip ghi lại khoảnh khắc nữ siêu mẫu hỗ trợ thí sinh xuống ngựa sau khi chụp xong. Buổi quay kết thúc và Thanh Hằng niềm nở nói lời tạm biệt với các thí sinh.

Khoảnh khắc hậu trường màn thị phạm của Thanh Hằng gây chú ý bởi lẽ những ngày qua, nữ siêu mẫu bị bủa vây bởi làn sóng tranh cãi về thái độ ở Vietnam's Next Top Model. Cụ thể, sau khi tập 1 lên sóng, màn thị phạm của host Thanh Hằng ở thử thách treo người giữa không trung nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Dù tinh thần dấn thân của cô nhận được nhiều lời khen, nhưng phần thể hiện lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa trọn vẹn. Nhiều ý kiến cho rằng màn thị phạm này thiếu lực, chưa tạo được điểm nhấn và chưa mang lại sự mãn nhãn đúng như kỳ vọng dành cho một host giàu kinh nghiệm.

Một bộ phận khán giả cho rằng phong cách huấn luyện của cô ở mùa này hơi khắt khe, thiếu sự mềm mại và dễ tạo áp lực cho người thi. Màn thị phạm cũng bị đánh giá là chưa đủ ấn tượng, dẫn tới việc các video liên quan nhận về hàng nghìn bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Dù vậy, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ Thanh Hằng và dàn giám khảo. Họ cho rằng trong môi trường thời trang đầy khắc nghiệt như Vietnam's Next Top Model, sự nghiêm khắc là yếu tố cần thiết để giúp thí sinh tỉnh táo, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng.