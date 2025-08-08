Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu

Thời gian vừa qua, Lệ Quyên và tình trẻ vướng không ít ồn ào. Cụ thể, "nữ hoàng phòng trà" vướng loạt tin đồn bị người yêu trẻ tuổi lừa mất biệt thự trăm tỷ. Tin đồn này không chỉ khiến khán giả hoang mang mà còn phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Lệ Quyên. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, giọng ca Giấc mơ có thật đã chính thức lên tiếng để làm rõ vấn đề.

"Mình đang tìm hiểu về các bạn, xem các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, ở đâu mà các bạn bất chấp vu khống, coi thường danh dự cá nhân người khác, coi thường pháp luật như thế. Bao nhiêu người khổ vì sự bịa đặt như thế này. Ngoài trang này ra, Quyên đang kiếm tất cả các trang vu khống ngang ngược thế này để xử lý luôn" , Lệ Quyên bày tỏ thái độ bức xúc.

Bên cạnh đó, cô dành sự yêu thương, trân trọng của mình dành cho Lâm Bảo Châu - người bạn trai đã gắn bó với cô hơn 5 năm. "Tin đồn thất thiệt được dựng lên bởi những kẻ ưa thù ghét, lan truyền bởi những kẻ ngu ngốc và được đám dốt nát tiếp nhận.

Lệ Quyên gọi Lâm Bảo Châu là "gia đình", khẳng định tình cảm sâu đậm cho anh.

Năm thanh lọc để loại bỏ tất cả những thứ tệ hại ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Bất cứ ai cũng cần được tôn trọng và cần biết cách tự bảo vệ mình. Cảm ơn em trai đã chụp cho gia đình chị những khoảnh khắc yêu thương này" , Lệ Quyên viết. Giọng ca đăng tải loạt ảnh chụp với bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai. Cô gọi họ là "gia đình". Điều này chứng tỏ tình cảm sâu đậm mà cô dành cho người bạn của mình.

Lệ Quyên có mối tình 5 năm với Lâm Bảo Châu.

Lâm Bảo Châu có mối quan hệ rất tốt với Kỳ Anh - con trai của Lệ Quyên.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai hẹn hò từ năm 2021. Sau gần 5 năm bên nhau, cặp đôi đã trở thành một trong những biểu tượng "chị - em" nổi bật của làng giải trí Việt. Dù từng không ít lần đối mặt với những ý kiến trái chiều từ dư luận, cả hai vẫn luôn đồng hành bền bỉ, thể hiện sự gắn bó và ủng hộ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đáng chú ý, trước những làn sóng công kích trên mạng xã hội, Lệ Quyên không ngần ngại lên tiếng bảo vệ người yêu. Nữ ca sĩ nhiều lần thể hiện rõ lập trường, sẵn sàng đáp trả để bảo vệ Lâm Bảo Châu khi anh bị tổn thương bởi những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai hẹn hò từ năm 2021.

Không chỉ vậy, Lệ Quyên cũng từng trải lòng rằng Lâm Bảo Châu đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô. Trong suốt thời gian bên nhau, nam người mẫu nhiều lần vướng phải lời ra tiếng vào từ dư luận. Trước những điều tiếng không hay, Lệ Quyên luôn chủ động lên tiếng, thậm chí phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.

Sau 5 năm gắn bó, vượt qua không ít sóng gió và thị phi, cặp đôi vẫn nắm tay nhau hạnh phúc.

Sau 5 năm gắn bó, vượt qua không ít sóng gió và thị phi, cặp đôi vẫn nắm tay nhau hạnh phúc. Lệ Quyên tâm sự đã coi Lâm Bảo Châu là bạn đời, không cần cưới hỏi. "Với tôi, bản chất mối quan hệ gắn bó từ ba năm trở lên thì đã là bạn đời. Có mối tình kéo dài 10 năm, nhưng có người chỉ vài tháng yêu nhau đã đi đến hôn nhân. Mối quan hệ của tôi và Châu đến nay đã bước sang năm thứ 5, vậy tại sao không xem nhau là bạn đời để thoải mái. Còn sự viên mãn ở tương lai thế nào tùy vào nỗ lực, cố gắng của hai người.

Chuyện diện váy cưới hay làm cô dâu, tôi đều đã trải qua hết. Tôi nếm trải hết mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời nên nhìn nhận vấn đề này rất bình thản. Điều tôi quan trọng hơn cả là phải mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau hơn là ràng buộc bởi hình thức nào đó. Với tôi, điều gì cần sẽ làm nhưng sẽ không cố để thực hiện nếu thấy không mang ý nghĩa hoặc chỉ vì sợ định kiến của xã hội", cô nói trong một bài phỏng vấn.