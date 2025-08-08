Ông xã thiếu gia của ngọc nữ showbiz, là một trong những người thừa kế gia tộc hàng nghìn tỷ vẫn tự tay chăm con từ nhỏ đến lớn

Mới đây, Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng ảnh chụp chồng bên 2 con trai. Trước đó, nam doanh nhân chăm chú lắp ráp đồ chơi cho con trai cả Richard. Đến thời điểm hiện tại, anh tự tay lắp chiếc xe đạp cho con trai út Mason để chuẩn bị cho chuyến đi.

Người đẹp 8X xúc động viết: " This journey with you " đồng thời tag tên ông xã Louis Nguyễn. Nữ diễn viên thể hiện niềm hạnh phúc, trân trọng khi được cùng ông xã với hành trình nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng ảnh chồng bên các con trai.

Bức ảnh của ngọc nữ màn ảnh một thời thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ dân mạng. Nhiều người khen ngợi nam doanh nhân Louis Nguyễn dù bận rộn nhưng luôn cố gắng dành thời gian để tự tay chăm sóc cho các con.

Nhiều dân mạng mừng rỡ vì Tăng Thanh Hà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng tài giỏi và các con ngoan ngoãn, mạnh khỏe.

Vợ chồng Hà Tăng có hôn nhân hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà từng là ngọc nữ màn ảnh Việt với loạt vai diễn ấn tượng trong phim Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp đến từng cm, Mỹ nhân kế... Cô kết hôn vào năm 2012 với Louis Nguyễn – doanh nhân Việt kiều, con trai của một gia đình giàu có và có ảnh hưởng trong giới kinh doanh tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, cô gần như rút lui khỏi showbiz, tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Ảnh hiếm nữ diễn viên chia sẻ về gia đình mình.

Hiện tại, "ngọc nữ màn ảnh Việt" đang có một tổ ấm viên mãn với ba người con – hai trai, một gái. Dù rất kín tiếng và hiếm khi công khai hình ảnh các con, nhưng qua những chia sẻ nhỏ trên mạng xã hội, người hâm mộ vẫn cảm nhận được cuộc sống bình yên, hạnh phúc mà Tăng Thanh Hà đang tận hưởng sau ánh hào quang showbiz.

Dù nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện gia đình, nhưng thi thoảng Tăng Thanh Hà vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con lên mạng xã hội. Mỗi lần như vậy, thay vì trầm trồ trước cuộc sống đủ đầy, khán giả lại đặc biệt ấn tượng với cách vợ chồng cô nuôi dạy con – nhẹ nhàng nhưng truyền cảm hứng.

Hà Tăng chia sẻ hình ảnh 2 con trai ở phòng đọc sách.

Không lâu trước đây, nàng "ngọc nữ" khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh hai cậu con trai Richard và Mason chăm chú đọc sách. Từ nhỏ, các con của Hà Tăng đã được khơi gợi niềm yêu thích với việc đọc – một thói quen lành mạnh được cô duy trì một cách kiên trì và tinh tế.

Đặc biệt, Richard – con trai cả của cô – từ lâu đã được biết đến là một cậu bé ham học, mê sách và rất nghiêm túc trong việc tìm tòi kiến thức. Trong một khoảnh khắc được mẹ ghi lại, Richard say sưa đọc sách đến mức không hề hay biết có người đang tiến lại gần.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cuốn sách khá dày và hoàn toàn bằng tiếng Anh – điều cho thấy khả năng ngoại ngữ đáng nể và vốn từ vựng phong phú của cậu bé. Cách Hà Tăng âm thầm xây dựng nền tảng giáo dục cho con không phô trương nhưng đầy cảm hứng, khiến nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ và học hỏi.

Vợ chồng Hà Tăng đưa 3 con đi cắm trại khi có thời gian rảnh.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Tăng Thanh Hà cùng chồng luôn tranh thủ đưa các con đi cắm trại. Những chuyến đi dã ngoại không chỉ giúp các bé thư giãn, vui chơi ngoài trời mà còn là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện tình yêu thiên nhiên và khơi gợi tinh thần khám phá thế giới xung quanh.

Thông qua mỗi lần trải nghiệm, các bé được học thêm về môi trường, nhận biết nhiều loài động thực vật và hiểu hơn về hệ sinh thái tự nhiên. Quan trọng hơn cả, những chuyến đi ấy giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo nên những ký ức tuổi thơ ý nghĩa và ấm áp cho các con.