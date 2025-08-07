Xuân Lan lên tiếng giữa drama của Thanh Hằng: "Cách giáo dục bây giờ khác 15 năm trước, mong BTC hiểu tâm lý thí sinh!"

Sau ồn ào của Vietnam's Next Top Model 2025 với loạt tranh cãi, mới đây siêu mẫu Xuân Lan - người từng gắn bó 3 mùa với chương trình - bất ngờ lên tiếng. Mở đầu bài viết, Xuân Lan bộc bạch: "Đến hôm nay mình được gửi mấy cái clip TikTok của mùa 2011, đoạn thị phạm treo trên dây, thì mình mới biết được là chương trình mùa mới đã phát sóng tập 1 và gây nhiều tranh cãi. Thôi thì sẵn tiện mình sẽ nhắc lại chuyện cũ 1 lần".

Không phản bác ai, cũng không bênh vực ai, nhưng nữ siêu mẫu đã tiết lộ góc khuất phía sau hậu trường của show thực tế đình đám. Xuân Lan gọi thẳng show thực tế là nơi luôn cần một nhân vật đóng vai phản diện và cô tiết lộ rằng trong thời gian dẫn dắt Vietnam's Next Top Model, bản thân được đạo diễn và chương trình chỉ định phải... làm người "đóng vai ác".

Xuân Lan chia sẻ trong một show thực tế cần một người đóng vai ác, và cô là người được lựa chọn khi làm host ở Vietnam's Next Top Model

Xuân Lan chia sẻ: "Thường trong 1 show truyền hình thực tế sẽ phải có sự thu hút ban đầu của khán giả. Càng gây tranh cãi càng được chú ý. Thế nên với gương mặt ác bẩm sinh và giọng nói chua ngoét, tôi được đạo diễn chương trình trân trọng giao nhiệm vụ: ngoài việc dẫn chương trình, là BGK, tôi còn phải 'đóng vai ác - chửi người như hát hay'. Mọi người sẽ nhớ đoạn tôi mắng Lê Thuý vì em ấy cứ đòi bỏ về không thi nữa. Hoặc đoạn mở đầu của mùa 2012 trên du thuyền Âu Cơ khi các bạn thí sinh không trân trọng cơ hội của mình.

Ôi trời ơi, tôi phải làm tròn vai. Thế nên khi chửi xong thí sinh thì xám ngoét mặt, có đứa còn bật khóc vì tức quá. Bản thân tôi thì thương thí sinh đứt ruột nhưng vẫn phải làm mặt lạnh vì ông đạo diễn ông giao bài như thế. Không làm thì đền hợp đồng làm sao".

Với trải nghiệm từng làm giám khảo, Xuân Lan cho rằng việc la mắng trong các show thực tế là một phần của kịch bản, nhưng giá trị cốt lõi vẫn là cách người trong nghề truyền lửa cho thế hệ sau. Theo cô, thí sinh sau mỗi lần bị mắng, rơi nước mắt… đều trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn với nghề mẫu, biết cách xử lý tình huống và sống trong môi trường chuyên nghiệp. Nhiều người sau khi rời show đã trở thành người mẫu thực thụ, có tên tuổi tại các tuần lễ thời trang danh tiếng trong và ngoài nước.

Xuân Lan kể lại khoảng thời gian bị cộng đồng mạng chửi tan nát vì quá khắt khe với thí sinh trong chương trình

Đáng chú ý nhất trong bài viết là đoạn Xuân Lan nhắn gửi đến BTC mùa năm nay, sau khi tập 1 lên sóng vướng phải tranh cãi. Cô viết: "Một điều quan trọng nữa là phải ghi nhận sự đầu tư tiền của BTC. Vì thời điểm kinh tế khó khăn này mà vẫn chi nhiều tỷ đồng để sản xuất là một điều can đảm. Mình nhớ từ 14 năm trước, để sản xuất 1 tập đã phải ngốn hơn 1 tỷ đồng. Ekip cả trăm người, nhà chung luôn có camera và đội quay phim, thư ký và biên kịch và quản lý thí sinh trực 24/24. Chưa tính dàn máy quay, dựng, thiết bị đặc biệt, bối cảnh, di chuyển, ăn uống, chỗ ở và nguồn tiền lương của cả trăm người trong nhiều tháng thật sự chóng mặt. Còn chi phí phát sóng trên đài. Mà chỉ phát trên đài chứ đâu có bán vé mà thu lại. Chỉ có bỏ tiền sản xuất cho thoả lòng thôi.

Nhưng nếu BTC nghe lời góp ý thì tôi nhắn nhẹ thôi. Mùa này cách mùa đầu 15 năm. Đủ khoảng cách cho 1 đứa trẻ ra đời và trưởng thành nên cách giáo dục thế hệ cũng khác. Các bạn trẻ hơn, nhẹ nhàng và nhiều cơ hội hơn ngày trước, mạng xã hội cũng mạnh hơn rất rất nhiều. Hy vọng BTC hiểu tâm lý của thí sinh 1 chút để các em rời khỏi cuộc thi với con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở".

Xuân Lan gửi lời nhắn nhủ đến BTC sau những tranh cãi vừa qua

Những ngày gần đây, Thanh Hằng liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi tái xuất với vai trò host của Vietnam's Next Top Model 2025. Vừa lên sóng chưa lâu, màn thị phạm treo mình giữa không trung của nữ siêu mẫu trong tập 1 đã gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Không chỉ bị nhận xét là thiếu ấn tượng so với kỳ vọng, cách hướng dẫn và loạt nhận xét thẳng thắn dành cho thí sinh của cô cũng vấp phải không ít phản ứng. Một bộ phận khán giả cho rằng phong thái huấn luyện của Thanh Hằng lần này quá cứng rắn, thiếu sự mềm mỏng cần thiết, dễ khiến thí sinh cảm thấy áp lực. Hàng loạt video cắt từ chương trình được lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu về hàng nghìn bình luận, phần lớn là phê bình gay gắt.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực Thanh Hằng và dàn ban giám khảo. Họ cho rằng trong môi trường thời trang khắc nghiệt như Vietnam's Next Top Model, sự nghiêm khắc là điều cần thiết để giúp các thí sinh thức tỉnh và rèn luyện bản lĩnh nghề. Nghề người mẫu đào thải cực nhanh và đòi hỏi những tiêu chuẩn khắc nghiệt.