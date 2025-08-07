Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38

Vào ngày 7/8, Page Six đưa tin thí sinh MasterChef Mexico Yanin Campos đã qua đời ở tuổi 38. Cô qua đời do gặp phải tai nạn giao thông kinh hoàng tại quê nhà Chihuahua, Mexico. Theo đó, chiếc xe Yanin Campos điều khiển bị mất lái, đâm phải 1 ô tô khác đang đỗ vào lúc 6h30 sáng ngày 2/8.

Thí sinh MasterChef nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Del Parque. Tuy nhiên vì chấn thương quá nghiêm trọng nên Yanin Campos không thể qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/8. Anh trai Raul Campos xác nhận cái chết của Yanin Campos thông qua mạng xã hội: "Gửi gia đình và bạn bè, chúng tôi đau lòng thông báo rằng em gái Yanin Campos của tôi đã ra đi". Anh trai thí sinh MasterChef cũng bày tỏ lòng cảm ơn những người đến tang lễ tiễn đưa em gái.

Thí sinh MasterChef Mexico qua đời ở tuổi 38

Cô gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng ở quê nhà Chihuahua, Mexico

Thông tin về cái chết đột ngột của Yanin Campos khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng và đau xót. Nhiều người để lại bình luận tiếc thương, chia buồn với gia đình ngôi sao truyền hình trên mạng xã hội: "Yanin, điều này là sai phải không, cô không thể chết được", "Khi tôi thấy tin tức, tôi cứ ngỡ đó là lời nói dối", "Bạn còn trẻ quá mà", "Xin hãy an nghỉ"...

Yanin Campos trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình MasterChef Mexico 2018. Trong cuộc thi này, cô đứng thứ 6. Đến năm 2019, cô tham gia mùa giải đặc biệt MasterChef: La Revancha, đối đầu với 1 số cựu thí sinh của chương trình. Bên cạnh niềm đam mê nấu nướng, cô còn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày bên chú mèo cưng lên tài khoản TikTok có gần 100.000 người theo dõi.