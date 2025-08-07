Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan?

Ngay từ khi ông Nawat bỏ tiền mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, người hâm mộ đã bày tỏ lo ngại cho cuộc thi sắc đẹp uy tín, danh giá nhất xứ sở chùa vàng. Lo ngại đó đã trở thành hiện thực khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động với nhiều lùm xùm.

Sao chép Hoa hậu Hòa bình

Những gì đang diễn ra ở Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan được cho là sao chép mô hình của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình do ông Nawat làm chủ tịch.

Ngay từ khi khởi tranh, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 đưa ra yêu cầu cho thí sinh đó là livestream bán các mặt hàng của ông Nawat. Đây là hoạt động đã diễn ra nhiều năm qua tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, nay được ông Nawat áp dụng với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Trước đó, việc thí sinh Hoa hậu Hòa bình livestream bán hàng từng vấp phải chỉ trích của công chúng thì nay sự phản đối càng mạnh mẽ hơn khi nó được áp dụng cho một cuộc thi uy tín, danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Đoạn video ghi lại cảnh Naf Chatnan (thí sinh tỉnh Pattani) bật khóc khi nghe tin phải bán đủ 5.000 baht lan truyền trên mạng xã hội và dấy lên tranh luận. Trong khi đó, Tangkwa Apirat (thí sinh tỉnh Sa Kaeo) bật khóc nức nở trong buổi phát sóng trực tiếp vì phải livestream bán hàng trong suốt 12 tiếng dù đang bị ốm.

Một hoạt động khác được cho là sao chép Hoa hậu Hòa bình đó là top 10 thí sinh có doanh số livestream bán hàng nhiều nhất nhận được phần thưởng ăn tối với ông Nawat. Với những gì đang diễn ra, khán giả nhận định Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 sẽ còn nhiều hoạt động tương tự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan livestream bán hàng.

Thương mại hóa cuộc thi sắc đẹp

Tại Hoa hậu Hòa bình, các thí sinh phải đáp ứng được 4 tiêu chí mà ông Nawat đưa ra đó là Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Kinh doanh). Tuy nhiên, việc một hoa hậu livestream bán hàng được cho là không phù hợp và gây tranh cãi nhiều năm qua.

Trước đó, ông Nawat tiết lộ mục đích của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm nay là các hoa hậu phải có chất lượng cao, tự chủ và có khả năng kinh doanh. Khán giả cho rằng sau Hoa hậu Hòa bình, ông Nawat đang tiếp tục thương mại hóa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khi áp tiêu chí kinh doanh cho các thí sinh.

Trước những tranh cãi về việc bắt thí sinh livestream bán hàng, ông Nawat đã lên tiếng về vụ việc. Ông Nawat trả lời không biết chuyện Tangkwa Apirata khóc, đồng thời phàn nàn rằng thí sinh này đến muộn, khiến mọi người phải chờ đợi. Theo ông Nawat, trước khi khóc lóc, các thí sinh nên cân nhắc bản thân cần làm gì và có thái độ ra sao cho phù hợp.

Ông Nawat nhấn mạnh người chiến thắng vương miện phải xinh đẹp, có giá trị và có khả năng thực sự mở rộng kinh doanh. Ngay cả sau khi hoàn thành sứ mệnh, cô ấy vẫn phải là một ngôi sao và thể hiện được tiềm năng kinh doanh của mình.

Khán giả cho rằng đằng sau những chia sẻ hoa mĩ của ông Nawat thực chất là mục tiêu thương mại hóa các cuộc thi sắc đẹp và khai thác thí sinh livestream bán hàng để kiếm lợi nhuận.

"Nawat chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà thôi", "Nawat có đầu óc kinh doanh nhạy bén, tuy nhiên ông ta đang khiến các cuộc thi sắc đẹp biến chất", "Cuộc thi sắc đẹp nào Nawat nhúng tay vào cũng giống một cái chợ"... khán giả bình luận.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Fan sắc đẹp phản ứng với Nawat

Không chỉ ở Thái Lan, fan sắc đẹp quốc tế bày tỏ lo ngại cho tương lai của các cuộc thi sắc đẹp có sự nhúng tay của ông Nawat. Cuối năm nay, ông Nawat và ê-kíp Miss Grand International nắm quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Ông cũng đang nắm chức vụ giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe.

Nhiều người nhận định hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bị ảnh hưởng trầm trọng khi quyết định bắt tay hợp tác với ông Nawat. Những phát ngôn gây tranh cãi của ông Nawat làm cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế giận dữ.

Thậm chí, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia còn đăng thông cáo báo chí để lên án hành động của ông Nawat và đang làm việc với tổ chức Miss Universe về những phát ngôn được cho là xúc phạm, sai lệch của vị chủ tịch này.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng đăng tải bài viết, kêu gọi tổ chức Miss Universe nhìn nhận lại vai trò của ông Nawat: "Chúng tôi kêu gọi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đánh giá lại các tiêu chuẩn lãnh đạo, và đảm bảo rằng không một cá nhân nào công khai chế giễu phụ nữ hay lợi dụng vị thế của mình để làm vũ khí lại có sức ảnh hưởng trong một tổ chức được thiết kế để trao quyền cho phụ nữ".