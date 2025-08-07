Sân khấu lố lăng nhất lịch sử: Nữ diễn viên bị chồng cắm "11 cái sừng" trao giải cho "tiểu tam" trên sóng trực tiếp

Ngày 7/8, tờ KoreaBoo đưa tin lễ trao giải Melodi Hottest Awards 2025 đang là tâm điểm tranh cãi trên MXH Malaysia. Gây bàn tán nhất sự kiện là khoảnh khắc nữ diễn viên Bella Astillah lên sân khấu công bố và trao giải cho người chiến thắng ở hạng mục Nữ nghệ sĩ nóng bỏng nhất. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi minh tinh giành chiến thắng chính là Sophia Albarakbah - người từng bị tố cáo là nhân tình của chồng cũ Bella Astillah.

Trên sóng trực tiếp, khoảnh khắc Bella Astillah mở phong bì và nhìn thấy tên người chiến thắng, mặt cô biến sắc và sượng trân nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành vai trò của mình. "Tôi biết người này, thậm chí rất rõ về cô ấy, Sophia", Bella Astillah đọc tên người chiến thắng. Khi Sophia Albarakbah lên sân khấu nhận giải, Bella nhanh chóng trao cúp và hoa cho đối phương mà không hề chào hỏi hay nhìn Sophia dù chỉ 1 cái.

Khoảnh khắc trao giải chấn động, gây tranh cãi khắp MXH giữa Bella Astillah và Sophia Albarakbah (Nguồn: TV3MALAYSIA)

Bella Astillah chẳng mấy vui vẻ khi phải trao giải cho người từng bị cô tố cáo là "tiểu tam"

Cuộc chạm mặt của 2 nữ nghệ sĩ từng đấu tố đời tư với nhau gây bàn tán khắp MXH

Trên MXH, nhiều netizen ví von tình huống đụng độ bất đắc dĩ Bella Astillah và Sophia Albarakbah tại lễ trao giải gay cấn không thua gì màn đụng mặt của "chính thất" và "tiểu tam" trên phim ảnh. Sự việc gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận. Nhiều người nghi vấn đài TV3 cố ý dàn cảnh, lấy drama đời tư của Bella Astillah và Sophia Albarakbah ra gây chú ý cho lễ trao giải của họ. Không ít người đã kêu gọi tẩy chay chiêu trò của đài TV3.

Sophia Albarakbah là 1 trong những phụ nữ bị Bella cáo buộc cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của cô với nam diễn viên Aliff Aziz. Sophia Albarakbah và Aliff Aziz được cho biết vụng trộm sau khi đóng chung trong bộ phim Ku Akad Kau Dengan Bismillah vào năm 2023.

Sau màn chạm mặt chính thất vô cùng gượng gạo, khó xử trên sân khấu, Sophia Albarakbah chia sẻ: "Tôi thấy bình thường, cũng không thấy bản thân bị mang ra làm trò chế giễu. Cô ấy nói vậy vì cô ấy quen tôi. Chúng tôi cùng ngành nên chắc chắn sẽ gặp nhau thôi". Trong khi đó, Bella Astillah từ chối phản hồi về màn trao giải cho người bị cô tố cáo là "tiểu tam".

Đài truyền hình TV3 đang vướng nghi vấn dàn cảnh chính thất chạm mặt tiểu tam

Tháng 6/2024, Bella Astillah mở họp báo, khóc nức nở vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ - nam diễn viên Aliff Aziz. Bella Astillah cho biết cô và Aliff Aziz đã ra tòa ly hôn vào ngày 13/6/2024, bất chấp việc đàng trai ra sức níu kéo, cầu xin cơ hội hàn gắn.

Theo lời nữ diễn viên, cô đã chịu đựng thói trăng hoa, ngoại tình của Aliff Aziz trong suốt 8 năm chung sống. Tuy nhiên, sự việc khiến cô không chịu nổi là chồng cũ đã lén lút dan díu với chính em gái của cô. Sau khi vụ việc vỡ lở, chị em Bella Astillah đã từ mặt nhau và nữ diễn viên cũng quyết định chấm dứt người chồng lăng nhăng.

Đáng chú ý, nữ diễn viên sinh năm 1994 bức xúc tố chồng cũ đã lén lút ngoại tình rất nhiều lần: "Công chúng chỉ biết Aliff Aziz đã lừa dối tôi 4-5 lần, nhưng thực tế anh ta vụng trộm sau lưng tôi đến 11 lần. Tôi nắm trong tay tất cả bằng chứng ngoại tình của Aliff Aziz".

Bella Astillah bị chồng cũ cắm cho "11 cái sừng" trong thời gian còn chung sống

Bella Astillah - Aliff Aziz kết hôn vào năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không yên ả vì Aliff Aziz liên tục dính ồn ào ngoại tình. Năm 2017, Aliff Aziz bị bắt quả tang ngoại tình với 2 nữ diễn viên Afifah Nasir và Oktovia Manrose. Đến tháng 3/2019, nam nghệ sĩ bị chụp ảnh hẹn hò với nữ diễn viên Ruhainies tại 1 căn hộ chung cư. Bella Astillah cho biết Aliff Aziz đã gặp riêng Ruhainies 8 lần. Ngoài ra, Aliff Aziz còn vụng trộm với 1 người phụ nữ tên Mei Fina.

Sau khi hành vi quan hệ ngoài luồng của Aliff Aziz - Ruhainies bại lộ, Bella Astillah đã đệ đơn ly hôn hồi năm 2019. Tuy nhiên, cũng trong năm 2019, Bella Astillah và Aliff Aziz đã quyết định "gương vỡ lại lành" vì tương lai của các con. Họ chung sống thêm 5 năm nữa, và chính thức thực hiện thủ tục ly hôn lần 2 vào tháng 6/2024.

Aliff Aziz từng lén lút có mối quan hệ ngoài luồng với nữ diễn viên Afifah Nasir, Oktovia Manrose, Ruhainies (từ trái sang phải)....

... và người phụ nữ tên Mei Fina

