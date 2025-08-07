Bài đăng mới nhất của Thanh Hằng giữa lúc bị "tấn công" dữ dội

Những ngày qua, Thanh Hằng trở thành tâm điểm tranh cãi khi đảm nhận vai trò host của Vietnam's Next Top Model 2025. Từ phần thị phạm trong thử thách treo người trên không trung cho đến loạt nhận xét thẳng thắn dành cho thí sinh, nữ siêu mẫu vấp phải không ít chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng phong cách huấn luyện của cô lần này có phần quá khắt khe, thiếu tinh tế, thậm chí gây áp lực cho người thi. Phần trình diễn thị phạm cũng bị nhận xét là chưa đủ ấn tượng, khiến loạt video liên quan nhận về hàng nghìn bình luận tiêu cực.

Giữa làn sóng tranh luận đang bủa vây, cư dân mạng dành sự chú ý đặc biệt đến thái độ lúc này của Thanh Hằng. Trên story cá nhân, nữ siêu mẫu đăng tải hình ảnh hậu trường, kèm theo dòng trạng thái đề cập đến quá trình làm việc: "Lúc này chắc 1h sáng, 2 con mắt muốn sụp". Trong những story khác, Thanh Hằng chia sẻ lại những bài đăng và nội dung nhắc đến các buổi ghi hình. Có thể thấy, giữa loạt ý kiến trái chiều, Thanh Hằng không đôi co hay lên tiếng bất cứ điều gì, thay vào đó cô vẫn đang tất bật làm việc.

Thanh Hằng giữ im lặng, tập trung cho công việc mặc dù đang đứng trên "đầu sóng ngọn gió"

Sau 8 năm vắng bóng, Vietnam's Next Top Model đã chính thức tái xuất và lập tức khơi mào những cuộc tranh luận sôi nổi ngay từ tập đầu tiên. Mới lên sóng được vài ngày, show thực tế đình đám này đã liên tục tạo sóng mạng với loạt thử thách căng não cùng những chi tiết gây tranh cãi.

Tâm điểm của tập 1 chắc chắn là phần thị phạm của host Thanh Hằng trong thử thách treo người giữa không trung. Dù hành động dấn thân được đánh giá cao, nhưng cách thể hiện lại khiến không ít khán giả bày tỏ sự hụt hẫng. Nhiều ý kiến cho rằng phần thị phạm của Thanh Hằng chưa đủ lực, thiếu điểm nhấn, không tạo được cảm giác mãn nhãn như kỳ vọng từ một host nhiều kinh nghiệm.

Thanh Hằng vấp tranh cãi vì màn thị phạm tại Vietnam's Next Top Model 2025

Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội tiếp tục rôm rả với một khoảnh khắc Thanh Hằng nghiêm khắc chỉnh đốn thái độ của thí sinh vì không chào hỏi nhà tài trợ và các tiền bối trong nghề. Khoảnh khắc này nhanh chóng được cắt lên clip ngắn, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đó, nữ siêu mẫu tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến dàn người mẫu trẻ giữ gương mặt lạnh lùng, thiếu tương tác, và gần như phớt lờ sự hiện diện của những nhân vật quan trọng phía sau hậu trường.

"Khi vào các em không chào đón luôn à. Hay là tâm lý của các em đang bị mệt. Thật ra chúng tôi là những người rất hiền, hiền dữ không quan trọng gì ở đây nhưng khi training các bạn sẽ có những cái rất nghiêm khắc và nghiêm túc. Các bạn nghĩ đó là tốt cho ai, tốt cho chúng tôi hả, không phải. Cho nên các bạn phải giữ 1 tác phong, thái độ tốt", Thanh Hằng nói.

Thanh Hằng thẳng thắn nhắc nhở về thái độ của các thí sinh tại chương trình Vietnam's Next Top Model

Nữ siêu mẫu tiếp tục nhắc nhở: "Các bạn đang là những người em, người mẫu thế hệ mới. Các bạn phải tôn trọng những người lớn hơn mình, người đi trước, nhà tài trợ. Các bạn phải có sự vui vẻ, chào đón tôn trọng người khác, tại sao cái mặt lúc nào cũng buồn.

Ngày hôm nay gặp nhau chị luôn muốn là vui vẻ nhất, 1 năng lượng tích cực nhất nhưng các em cứ giữ thái độ như vậy hoài chị thấy không ổn. Thái độ sẽ quyết định phần lớn sự nghiệp và hành trình phát triển của mình nên các bạn phải lưu ý".

Đoạn clip nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến. Phần lớn hoàn toàn đồng tình, cho rằng môi trường thời trang vốn khắc nghiệt, càng cần sự chuyên nghiệp và thái độ đúng mực. Việc chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng không chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà còn là điều kiện tiên quyết để tồn tại và tiến xa. Ở chiều ngược lại, một số khán giả góp ý Thanh Hằng có thể truyền đạt nhẹ nhàng hơn để không khiến thí sinh cảm thấy bị áp lực ngay từ vòng đầu tiên.