Minh Hằng sẽ đối đầu Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng ở 1 chương trình cực hot?

The New Mentor là một trong những show truyền hình thực tế gây sốt trong năm 2024 vì quy tụ dàn "mentor" cực khủng là Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng - Hương Giang - Lan Khuê. Mới đây, cư dân mạng rầm rộ tin đồn chương trình hot hòn họt này sắp sản xuất mùa 2, và Minh Hằng sẽ là một trong những nhân vật đảm nhận vị trí mentor. Nếu dàn huấn luyện viên "chị đại" ở mùa 1 được giữ nguyên, thì đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà sau nhiều năm vướng drama.

Tuy nhiên mới đây trong một buổi livestream trò chuyện cùng fan, Minh Hằng bất ngờ xác nhận sẽ không góp mặt trong chương trình The New Mentor mùa 2. "Bé Heo" chia sẻ thẳng thắn: "Nói chung là tại vì chị không có đam mê lắm cho cái lĩnh vực người mẫu á. Hồi xưa thì mọi người hay dị nghị mình á, nghĩ là mình làm hổng được nên mình làm một lần cho người ta biết mình làm được rồi thôi, hổng làm nữa".

Minh Hằng phủ nhận tham gia The New Mentor mùa 2

Cách đây 7 năm, Hồ Ngọc Hà từng là cái tên gây xôn xao khi vướng lùm xùm liên quan tới Minh Hằng. Cụ thể vào tháng 4/2017, Minh Hằng thông báo về việc mình không xuất hiện trong chương trình The Face 2017 với tư cách Huấn luyện viên dù đã được BTC mời 2 mùa giải liên tiếp. Lý do được nữ ca sĩ đưa ra là do bị một người đồng nghiệp chèn ép.

Trước thông tin này, mọi nghi vấn đổ dồn về phía Hồ Ngọc Hà. Vì trước đến giờ, nữ ca sĩ luôn được đánh giá là vị giám khảo quyền lực trong các gameshow mà cô tham gia. Đồng thời, một số cái tên khác cũng bị đưa vào dạng nghi vấn là Xuân Lan, Thanh Hằng... Tuy nhiên không lâu sau đó, trong một buổi phỏng vấn, trước câu hỏi, nghi vấn Hồ Ngọc Hà là người gây áp lực với BTC, Minh Hằng đã suy nghi khá lâu, im lặng và xúc động đến mức gần như bật khóc, sau đó cô gật đầu.

Minh Hằng từng xảy ra drama với Hồ Ngọc Hà cách đây 8 năm

Tháng 6/2023, trong một buổi gặp gỡ với chúng tôi, trước câu hỏi có bao giờ đưa ra yêu cầu về những người ngồi ngang hàng với mình trong một chương trình, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn chia sẻ: "Khi làm việc, tôi luôn nghĩ đến kết quả phải xứng đáng với những gì mình bỏ ra, một mình tôi không làm nên mùa Xuân mà phải có rất nhiều 'cánh én' mới tạo nên được mùa Xuân. Nếu những người đã trùng màu hoặc tần số làm việc không phù hợp chẳng hạn thì rất khó để nói chuyện và cùng đi đến một mục đích, định hướng. Trong lúc quay và làm việc chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn và nói những điều đụng chạm nhau tuy nhiên cốt lõi trên cùng là chúng ta tìm ra một người xứng đáng nhận giải. Nếu như chúng ta biết mục đích đến với chương trình là gì thì mọi khó khăn sẽ vượt qua được hết.

Đó là lý do mà tôi đã từ chối rất nhiều lời mời, không phải vì tôi ghét ai hay ai ghét tôi mà là do tôi cảm thấy việc có mình hay không trong cuộc chơi đó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi xin được rút lui để dành chỗ cho những bạn khác phù hợp.

Hôm nay khi ngồi đây để nói về ghế giám khảo và vị trí người nào ngồi cùng người nào thì tôi cũng xin được nói thẳng: Tôi chưa bao giờ, và khẳng định luôn là sẽ không bao giờ nói rằng: 'Có người này thì không có tôi'. Tôi có thể có rất nhiều điểm xấu và điểm tốt nhưng tôi biết điều, tôi không nghĩ mình là cái 'rốn' của vũ trụ để có thể nói ra những điều như thế. Nếu có bất kỳ lời xào xáo nào ở ngoài kia thì do người ta nghĩ thế và người ta nói thế, còn tôi chưa bao giờ nói điều đấy".

Minh Hằng từng lên tiếng phủ nhận đưa ra yêu sách để chèn ép người khác

Hồi tháng 1/2025, Trấn Thành đã giới thiệu sự trở lại của Minh Hằng với Gala nhạc Việt. Nam MC gọi Minh Hằng là "người bạn cũ", khiến Hồ Ngọc Hà tò mò "Ai vậy". Khi Trấn Thành tiết lộ đây là một Chị Đẹp đình đám - không ai khác ngoài Minh Hằng, camera chuyển góc quay tập trung vào nam MC. Nhưng các khán giả tinh ý đã phát hiện ra thần thái của Hồ Ngọc Hà có phần "sượng" đi thấy rõ.

Sau khi trình diễn ca khúc Chuyện Cũ Bỏ Qua, Minh Hằng chia sẻ với Trấn Thành: "Như tên bài hát, đó cũng là những gì Minh Hằng muốn gửi gắm đến Gala nhạc Việt. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong quá khứ, thời gian xảy ra rất lâu. Nó là minh chứng cho nhiều thứ. Những chuyện mình bỏ qua được thì hãy nên bỏ qua và chúng ta hãy nhìn về phía trước...".

Thái độ của Hồ Ngọc Hà khi Trấn Thành giới thiệu Minh Hằng

Minh Hằng - Thanh Hằng từng bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến gọi là "The Bè Lũ" vì giữ mối hợp tác cực tốt trong những tập đầu tiên của The Face Vietnam 2018. Thế nhưng vì một mâu thuẫn ở tập 5 của chương trình mà tình chị em tốt đẹp của cả hai bị rạn nứt. Cụ thể, trong tập 5 The Face 4 năm trước, Minh Hằng đã quyết định bỏ về cuối ngày ghi hình khi nghe trợ lý thông báo: "Như Mỹ (học trò Minh Hằng - PV) đi vào, chị Hằng Lớn ngồi trên phòng cao, phòng đó có cửa kính nhìn thấy hết rồi". Có lẽ vì cho rằng quyết định đưa thí sinh vào phòng loại của mình bị lộ, nữ ca sĩ quát ê-kíp: "Tại sao những người trong chương trình lại làm điều đó, có phải cuộc thi này đề cao tính trung thực hay không? Tại sao lại để chị Thanh Hằng nhìn thấy hết câu chuyện. Nếu thế, Hằng không quay nữa".

Về sau, khi được hỏi lại những tin đồn "chèn ép" trong hậu trường, Thanh Hằng từng nói: "Mỗi cá nhân đều có suy nghĩ riêng của họ. Nhưng đối với một người trưởng thành thì họ không cần nói quá nhiều. Giữa một sự việc, họ tỉnh táo để biết là nó đã xảy ra gì, và chúng ta nên giải quyết chuyện gì chứ không phải là la làng lên như thế này như thế kia. Hằng, Hà hay là Minh Hằng đều là như vậy.

Mọi người sẽ biết làm gì tiếp theo. Nói nhiều quá nhiều khi mọi thứ lại bớt hay và trở nên rối hơn. Chỉ cần có thắc mắc gì, người mà trưởng thành, văn minh, người ta sẽ có cách cư xử khác, không phải là nghe những tác động xung quanh mà làm cho họ có những suy nghĩ tiêu cực. Bản thân Hằng nếu đứng trước một vấn đề đó, gặp thẳng mặt, trò chuyện với nhau. Chúng ta sai chỗ nào, khúc mắc chỗ nào, tất cả mọi thứ sẽ được giải tỏa. Đôi lúc cái không khí xung quanh, mọi thứ xung quanh nó ghê gớm, kinh khủng hơn trong khi sự việc rất đơn giản".

Minh Hằng và Thanh Hằng cũng từng đối đầu nhau ở The Face

Gần đây nhất, Minh Hằng vướng tin đồn thay thế Thanh Hằng làm đại sứ thương hiệu Samsung. Theo đó, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện bài đăng cho rằng Minh Hằng có khả năng cao sẽ trở thành gương mặt đại diện mới của thương hiệu điện thoại đình đám Samsung, nghĩa là cô sẽ được chọn để thay thế vị trí Thanh Hằng – người đã gắn bó với vai trò đại sứ suốt gần 10 năm qua. Mọi chuyện bắt đầu khi Minh Hằng liên tục xuất hiện dày đặc tại loạt sự kiện lớn của hãng trong thời gian gần đây, cùng với việc được ưu ái trên các nền tảng truyền thông liên quan đến sản phẩm mới. Minh Hằng liên tục đăng ảnh, thông tin liên quan đến nhãn hàng này.

Trong khi đó, dạo này Thanh Hằng lại hoàn toàn vắng bóng trong chuỗi hoạt động của thương hiệu "ruột". Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn phát hiện một chi tiết đầy bất ngờ là Thanh Hằng bất ngờ đăng story sử dụng iPhone - thương hiệu đối thủ trực tiếp của nhãn hàng cô làm đại sứ. Dù không kèm theo bất kỳ chú thích nào, nhưng hành động này được nhiều người cho là "phản ứng ngầm" giữa tâm bão thay đổi gương mặt đại diện. Việc một đại sứ kỳ cựu bất ngờ sử dụng sản phẩm thương hiệu khác trong đúng thời điểm nhạy cảm khiến công chúng không thể không đặt câu hỏi: phải chăng mối quan hệ giữa Thanh Hằng và nhãn hàng đã thực sự chấm dứt?

Gần đây nhất, Minh Hằng vướng nghi vấn thế chỗ Thanh Hằng làm đại sứ Samsung

The New Mentor là một trong những show thực tế đình đám của làng mốt Việt, gây bão ngay từ khi công bố dàn mentor toàn những cái tên "máu mặt" như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê. Mùa 1 tạo sức hút lớn nhờ loạt drama căng như dây đàn giữa các mentor, những màn đấu trí, đấu lời, chiến lược tuyển chọn thí sinh đầy tính toán, cùng sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám. Tập nào lên sóng cũng khiến mạng xã hội "nổ tung" với loạt tình huống gây tranh cãi, lời thoại viral và đặc biệt là các cú twist khiến người xem không thể ngờ đến.