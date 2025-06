Ji Chang Wook lại hủy lịch trình tại Việt Nam, viết tâm thư trên Facebook 3,4 triệu follow

Theo như thông báo, Ji Chang Wook sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF) vào ngày 29/6. Tuy nhiên, nam diễn viên đình đám Hàn Quốc đã không xuất hiện trên thảm đỏ khai màn.

Thông qua trang Facebook chính thức có 3,4 triệu người theo dõi, Ji Chang Wook đã viết thư gửi khán giả Việt bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng vì vấn đề lịch trình, đồng thời rất mong được ghé thăm Việt Nam vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Ji Chang Wook viết thư giãi bày, thể hiện sự tiếc nuối khi lỡ hẹn Việt Nam trên Facebook 3,4 triệu người theo dõi

Nguyên văn bức thư của Ji Chang Wook:

"Gửi ban tổ chức DANAFF và những vị khách đáng kính. Tôi là Ji Chang Wook.

Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Tôi rất vinh dự khi nhận được thư mời và rất mong được đến thăm Đà Nẵng, tham dự Liên hoan phim. Đáng tiếc vì vấn đề lịch trình bất khả kháng nên tôi không thể tham dự.

Tôi rất buồn vì không thể cùng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và mhững người hâm mộ tuyệt vời tại Việt Nam chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này.

Mặc dù tôi không thể có mặt trong lễ khai mạc và những chương trình mà ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, nhưng xin hãy biết rằng trái tim tôi cùng những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi sẽ luôn đồng hành bên các bạn trong suốt Liên hoan phim.

Tôi rất mong được ghé thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp hơn, tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và gặp gỡ người hâm mộ yêu quý. Tôi sẽ trở lại bằng tác phẩm hay, và cũng mong kết nối với các bạn qua những dự án ý nghĩa.

Một lần nữa, tôi xin chân thành chúc mừng sự kiện trọng đại này.

Với tất cả lòng biết ơn và trân trọng, cảm ơn bạn.

Chân thành, Ji Chang Wook".

Bên dưới bức thư, nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối khi Ji Chang Wook không thể đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Nhưng trên tất thảy, hành động viết thư chân thành, kịp thời, công khai và tinh tế của anh nhận được nhiều lời khen.

Đây không phải lần đầu tiên Ji Chang Wook lỡ hẹn với Việt Nam. Vào năm 2019, anh từng đến TP.HCM để dự sự kiện. Tuy nhiên, sự kiện này phải hủy phút chót vì fan đến quá đông, không đảm bảo an toàn. Ji Chang Wook sau đó đã đăng video xin lỗi và cảm ơn đầy thiết tha đến fan Việt.

Năm 2019, Ji Chang Wook từng lỡ hẹn fan Việt 1 lần

Ji Chang Wook sinh năm 1987, vào nghề từ năm 2006. Nam diễn viên được khán giả nhớ đến với nhiều loạt vai đa dạng từ hành động, lãng mạn đến hình sự. Tại Hàn Quốc, anh là lựa chọn hàng đầu cho các vai nam chính có chiều sâu tâm lý. Trong suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi khán giả và giới chuyên môn như Smile again (Cười lên Dong Hae), Empress Ki (Hoàng hậu Ki), Healer (Cứu thế), The K2, Suspicious partner (Đối tác đáng ngờ), Lovestruck in the city (Tình yêu chốn đô thị), Welcome to Samdal-ri (Chào mừng đến Samdal-ri)...

Ji Chang Wook có vẻ ngoài điển trai, năng lực diễn xuất tốt

Nguồn: Facebook