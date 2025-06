Ji Chang Wook đến Việt Nam

BTC Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF 3) xác nhận với Tiền Phong, tài tử Ji Chang Wook xuất hiện tại liên hoan phim, cùng nhà sản xuất Jae Duk Ha. Cả hai giao lưu cùng khán giả, tham dự thảm đỏ và hội thảo điện ảnh. Đây là lần đầu nam diễn viên góp mặt tại một liên hoan phim ở Việt Nam với tư cách khách mời quốc tế.

"Sự xuất hiện của nam diễn viên được kỳ vọng trở thành tâm điểm của truyền thông Việt Nam và quốc tế, góp phần thu hút công chúng đặc biệt là các bạn trẻ đến với liên hoan phim. Với lần xuất hiện này, Ji Chang Wook sẽ mở ra một cột mốc mới trong quá trình giao lưu văn hóa giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn", đại diện BTC liên hoan phim cho biết.

Nam diễn viên nổi tiếng Ji Chang Wook xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3.

BTC Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 khẳng định việc mời Ji Chang Wook tham dự không chỉ là lựa chọn ngôi sao để tạo sức hút truyền thông mà còn là bước đi chiến lược giúp liên hoan phim này khẳng định khát vọng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.

"Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước trở thành thị trường tiềm năng thu hút các sản phẩm văn hóa và giải trí quốc tế, sự xuất hiện của những nghệ sĩ hàng đầu như Ji Chang Wook hứa hẹn mở ra mối liên kết đa chiều giữa nghệ sĩ, công chúng và các nhà làm phim trong khu vực", đại diện liên hoan phim chia sẻ.

Nam diễn viên được yêu thích qua loạt vai đa dạng từ hành động, lãng mạn đến hình sự.

Ji Chang Wook là một trong những nghệ sĩ được yêu mến tại Hàn Quốc và Việt Nam. Nam diễn viên được khán giả nhớ đến với nhiều loạt vai đa dạng từ hành động, lãng mạn đến hình sự. Tại Hàn Quốc, anh là lựa chọn hàng đầu cho các vai nam chính có chiều sâu tâm lý.

Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi khán giả và giới chuyên môn như Smile again (Cười lên Dong Hae), Empress Ki (Hoàng hậu Ki), Healer (Cứu thế), The K2, Suspicious partner (Đối tác đáng ngờ), Lovestruck in the city (Tình yêu chốn đô thị), Welcome to Samdal-ri (Chào mừng đến Samdal-ri)...

Ngoài ra, Ji Chang Wook còn gây ấn tượng khi đoạt giải tại China TV Drama Awards - sự kiện vinh danh các tác phẩm và nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Trung Quốc.