Là nam thần được khát khao bậc nhất màn ảnh xứ Hàn, Ji Chang Wook lại luôn giữ kín đời sống tình cảm cá nhân. Nhưng cuối cùng sau bao năm không hé răng nửa lời, tài tử này đã lộ chút thông tin vì sự xuất hiện của "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon.

Ngày 12/8, bộ đôi diễn viên nổi tiếng nhất nhì Kbiz hiện nay Ji Chang Wook và Lim Ji Yeon đã có mặt trên kênh YouTube của MC đình đám Shin Dong Yup Zzanbro để quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới mang tên Revolver . Chẳng ngờ tại đây, đời sống tình cảm của nam thần trong mộng đình đám Ji Chang Wook lại bị chính "ác nữ" Ji Yeon bóc mẽ.

Ji Chang Wook chỉ "thả" nhẹ chút thông tin về đời tư nhưng anh chẳng ngờ Lim Ji Yeon lại cao tay hơn

Trong suốt buổi phát sóng, Ji Chang Wook và Lim Ji Yeon liên tục thể hiện tình bạn đầy thú vị bằng cách trêu chọc nhau. Ngay khi MC Shin Dong Yup nhắc đến chuyện hẹn hò, khen ngợi Ji Chang Wook vì chưa từng lộ ảnh hẹn hò trong suốt sự nghiệp, nam tài tử này thừa nhận "thích hẹn hò trong âm thầm và chia tay trong âm thầm".

Nhưng Lim Ji Yeon lại nở nụ cười "gian" và khoái trá, hé lộ rằng cô thật ra biết hết mọi chuyện về đời sống tình cảm của đàn anh nhưng chỉ là không muốn mở lời hỏi Ji Chang Wook mà thôi. Đặc biệt đáng chú ý hơn cả, nữ diễn viên ám chỉ rằng nam thần họ Ji đang hẹn hò ai đó trong thời gian này. Chưa hết, phản ứng như có tật giật mình, mặt đỏ vì bị nói trúng tim đen của Ji Chang Wook càng làm khách mời tin rằng thông tin Lim Ji Yeon đưa ra là chính xác.

Ji Chang Wook đỏ mặt vì bị Lim Ji Yeon hé lộ bằng hết

"Em tôn trọng anh ấy lắm vì chúng em đều là diễn viên mà. Em cũng tôn trọng đời sống tình cảm của anh ấy nữa. Ai có thể để yên cho người đàn ông đẹp trai đến mức này cơ chứ?", nữ minh tinh The Glory nói thêm. Để "trả đũa" đàn em, Ji Chang Wook hài hước hét to tên Lee Do Hyun - nam diễn viên đình đám từng là bạn diễn của Lim Ji Yeon trong The Glory và giờ là bạn trai của cô.

Lim Ji Yeon cố khen đàn anh để vớt vát...

... ai dè bị Ji Chang Wook trả đũa bằng cách gọi tên bạn trai cô

Trong giới giải trí xứ củ sâm, Ji Chang Wook được xếp vào hàng ngũ những nam thần hấp dẫn nhất. Anh không chỉ khiến khán giả mê mẩn mà còn làm bao đồng nghiệp nữ siêu lòng. Tuy nhiên trong sự nghiệp nhiều năm qua, nam tài tử vẫn chỉ âm thầm hẹn hò, chưa bao giờ để lộ danh tính "nửa kia". Anh từng dính tin đồn tình ái với 2 bạn diễn xinh đẹp Park Min Young và Yoona do có "phản ứng hoá học" quá tốt trên màn ảnh, song chính anh đều đã phủ nhận nghi vấn này.

Nam thần hấp dẫn nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc luôn khiến chị em phụ nữ phải khao khát

Ji Chang Wook từng dính nghi vấn yêu đương Park Min Young và Yoona nhưng đích thân anh đều lên tiếng phủ nhận

