Lim Ji Yeon công khai nhắn gửi Lee Do Hyun trong quân đội, nghe là thấy có "mùi" cưới?

Lim Ji Yeon vừa trở lại với phim mới Revolver và cô đã có cuộc phỏng vấn độc quyền cùng Starnews. Bên cạnh chuyện công việc, sự nghiệp, Lim Ji Yeon còn thoải mái trả lời về bạn trai của cô - nam diễn viên Lee Do Hyun. Rất nhanh chóng, những lời ngọt ngào nữ diễn viên nhắn nhủ bạn trai đã gây bão mạng xã hội.

Khi được hỏi về cảm nhận về việc "đi giày cao su" (thuật ngữ chỉ người bạn gái có bạn trai đi nhập ngũ), Lim Ji Yeon đã cười vui vẻ nói: "Tôi không ngại chờ đợi, chỉ mong anh ấy khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau nhưng luôn cổ vũ đối phương. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì anh ấy đã ở bên cạnh tôi". Thông điệp "không ngại chờ đợi" không khỏi làm rộ lên nghi vấn về kế hoạch cưới hỏi của cặp đôi The Glory sau khi Lee Do Hyun xuất ngũ. Fan đoán rằng Lim Ji Yeon ám chỉ việc chờ anh hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự rồi về yên bề gia thất với cô.

Lim Ji Yeon dành nhiều lời "có cánh" cho người bạn trai đang ở trong quân ngũ

Ngoài ra, khi được hỏi rằng có cảm thấy áp lực khi công khai chuyện tình cảm hay không, mỹ nhân The Glory bật cười nói: "Chúng tôi bị Dispatch bắt gặp nên biết làm sao được? Chúng tôi không tự công khai mà".

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào ngày 1/4 năm ngoái, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm nay, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải.

Lee Do Hyun đưa Lim Ji Yeon ra về sau 1 buổi tụ họp với dàn sao The Glory

Nam thần sinh năm 1995 khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái hơn 5 tuổi trên sân khấu nhận giải: “Ji Yeon à, cảm ơn em nhiều lắm”

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội với bộ phim The Good Bad Mother. Khi nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất mảng phim truyền hình tại Baeksang 2023, mỹ nhân họ Lim cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn trai Lee Do Hyun ngay trên sân khấu.



Nữ diễn viên gây sốt khi gửi tới bạn trai tài tử thông điệp yêu thương ngay trên sân khấu Baeksang 2023

Mới đây nhất, cặp đôi ghi điểm cực mạnh khi cùng đến dự 1 đám cưới nhưng ngồi tách riêng, không chụp ảnh chung để tránh chiếm spotlight của cô dâu chú rể

Cặp đôi 9X nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

Nguồn: Starnews