Nhận không ra "ác nữ" Lim Ji Yeon sau màn F5 diện mạo gây ngỡ ngàng

Sở hữu nhan sắc và thần thái kiêu sa, sang trọng, Lim Ji Yeon luôn gắn liền hình ảnh với mái tóc đen dài và phong cách trang điểm nhẹ nhàng để tôn đường gương mặt sắc sảo của mình. Tuy nhiên, mới đây, "ác nữ" The Glory đã khiến MXH không khỏi dậy sóng với lần hiếm hoi xuất hiện với diện mạo cá tính, chất chơi trong kiểu tóc mái bằng, nhuộm bạch kim và make-up đậm khi lên bìa tạp chí.

Ngay lập tức, hình ảnh mới của mỹ nhân đình đám trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Khán giả dành vô vàn lời khen cho màn lột xác bất ngờ, ấn tượng và phá cách của Lim Ji Yeon. Trong đó, nhiều người cho biết họ không thể nhận ra người đẹp sinh năm 1990. Với phong cách nói trên, nữ diễn viên được nhận xét trông giống như 1 thần tượng Kpop.

Lim Ji Yeon lên bìa tạp chí với phong cách cá tính khác hẳn thường ngày. Sau nhiều năm để tóc đen, nữ diễn viên sinh năm 1990 cuối cùng cũng đã làm mới diện mạo với màu tóc bạch kim siêu ''cháy''

Lim Ji Yeon ''trẻ hóa'' vẻ ngoài từ màu tóc cho đến trang phục khi diện những outfit trẻ trung và gợi cảm

Với phong cách mới mẻ này, Lim Ji Yeon được nhận xét trông như 1 nữ idol Kpop. Người đẹp còn gây bất ngờ với diện mạo "hack tuổi". Nhìn vào bức ảnh, ai nghĩ Lim Ji Yeon đã 34 tuổi

Lim Ji Yeon khoe vẻ gợi cảm, quyến rũ trong trang phục đỏ. Phải công nhận rằng thần thái sắc lạnh của nữ diễn viên rất dễ ghi điểm và cuốn hút người xem

Lim Ji Yeon mang đến tạo hình thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung. Dù là phong cách nào, nữ diễn viên cũng có thể dễ dàng cân được

Trước nay, mái tóc dài óng ả, bồng bềnh tối màu và phong cách trang điểm nhẹ nhàng luôn gắn liền với Lim Ji Yeon mỗi khi cô xuất hiện

Hình ảnh nữ tính, dịu dàng và thanh lịch gây thương nhớ của nữ diễn viên sinh năm 1990

Lim Ji Yeon sinh năm 1990. Cô nổi tiếng với bộ phim 19+ Obsessed đóng cặp cùng tài tử Song Seung Hun Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với những cảnh quay táo bạo. Đến năm 2020, Lim Ji Yeon thử sức với vai "ác nữ" trong phim The Glory (đóng cùng Song Hye Kyo). Độ hot của tác phẩm giúp Lim Ji Yeon càng thêm nổi tiếng. Ngoài ra, The Glory còn là bộ phim giúp Lim Ji Yeon tìm được nửa kia. Cô và bạn diễn Lee Do Hyun đã nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hiện là cặp đôi "phim giả tình thật" được yêu thích ở Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo