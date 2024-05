Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon "phát đường" tại Baeksang: Tài tử công khai cảm ơn bạn gái, cười ngại khi thấy "người thương"

Sau khi đóng chung The Glory, Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon công khai chuyện tình cảm và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Đến ngày 7/5, cặp đôi thu hút sự chú ý khi cùng dự lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2024.

Ban đầu, khán giả tiếc hùi hụi khi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon không sánh đôi, đi bên nhau trên thảm đỏ. Tuy nhiên chẳng mất nhiều thời gian, netizen đã phát sốt trước những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi trong buổi lễ trao giải.

Lee Do Hyun công khai cảm ơn bạn gái khi nhận giải

Tại Baeksang năm nay, Lee Do Hyun đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn trong Exhuma. Nam diễn viên sinh năm 1995 không giấu được sự vui mừng khi nỗ lực đã được đền đáp.

Trong bài phát biểu, Lee Do Hyun đã gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết, gia đình và đặc biệt là cả bạn gái Lim Ji Yeon. Không hề ngại ngùng, nam diễn viên công khai gửi lời đến bạn gái: "Ji Yeon à, cảm ơn em nhiều lắm". Ngay lập tức khoảnh khắc ngọt ngào này đã gây bão mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi "quắn quéo" trước tình cảm của 2 ngôi sao.

Lee Do Hyun giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn trong Exhuma

Anh cảm ơn những người thân thiết và gia đình

Nam thần sinh năm 1995 khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái công khai: "Ji Yeon à, cảm ơn em nhiều lắm"

Camera nhanh chóng "tia" phản ứng của Lee Do Hyun khi Lim Ji Yeon lên sân khấu

Đáng tiếc là camera của nhà đài đã không quay được phản ứng của Lim Ji Yeon khi được bạn trai cảm ơn. Rất nhanh chóng sau đó, nhà đài đã sửa sai khi ngay lập tức lia camera ghi lại biểu cảm của Lee Do Hyun khi Lim Ji Yeon lên sân khấu đọc đề cử.

Bên dưới khán đài, Lee Do Hyun ban đầu còn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng sau đó đã nở nụ cười ngượng ngùng. Vì nụ cười này mà Lim Ji Yeon cũng bối rối theo và có những biểu cảm "sượng trân" trên sân khấu. Vẻ bối rối đáng yêu của cặp đôi nhanh chóng nhận được lượng like share khủng, bàn tán rần rần trên mạng xã hội.

Lim Ji Yeon lên sân khấu Baeksang để đọc đề cử

Khi Lim Ji Yeon vừa bắt đầu đọc,...

... camera nhà đài đã lia đến Lee Do Hyun bên dưới khán đài. Ban đầu nam diễn viên còn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, khiến bạn gái bối rối theo

Vẻ bối rối đáng yêu của Lim Ji Yeon nhanh chóng viral trên mạng xã hội

Trong The Glory, Lee Do Hyun đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại phải lòng Lim Ji Yeon ngoài đời thực. Ngay sau khi Dispatch tung loạt ảnh cặp đôi hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận tin tức trên.

Bất chấp khoảng cách 5 tuổi, cặp đôi chị em vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Lee Do Hyun hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ anh. Khi được hỏi về cách sắp xếp thời gian để đi hẹn hò trong bối cảnh cả anh và Lim Ji Yeon đều bận rộn, Lee Do Hyun chỉ trả lời úp mở: "Tôi thấy điều đó vô cùng thú vị". Hiện tại Lee Do Hyun đang nhập ngũ nhưng anh vẫn dành thời gian hẹn hò với bạn gái vào kỳ nghỉ.

Đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng Lee Do Hyun lại nên duyên với "ác nữ" Lim Ji Yeon

Nguồn: Twitter