Dispatch tung ảnh Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon hẹn hò, bí quyết duy trì tình yêu của đôi The Glory là đây!

Bộ phim The Glory không chỉ giúp tên tuổi Lee Do Hyun bay cao, mà còn mang lại cho anh mối tình đẹp với Lim Ji Yeon. Mặc dù Lee Do Hyun đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, cả 2 vẫn có cách để hâm nóng tình cảm lãng mạn.

Trong ngày 23/2, Dispatch đã đăng tải loạt ảnh độc quyền buổi hẹn hò ăn trưa của cặp đôi sao vào ngày 22/2. Loạt ảnh này do 1 fan gặp cặp đôi ghi lại và gửi cho Dispatch. Được biết Lee Do Hyun đang trong kỳ nghỉ phép và tranh thủ dành thời gian bên bạn gái hơn 5 tuổi. Cặp đôi tận hưởng buổi hẹn hò, không ngại những ánh mắt người người xung quanh. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon còn thoải mái nán lại xem những món đồ lưu niệm trong nhà hàng trước khi rời đi.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được bắt gặp hẹn hò ăn trưa trong ngày 22/2. Cặp đôi diện đồ năng động và thoải mái

Được biết, Lee Do Hyun đang trong kỳ nghỉ phép quân đội và anh tranh thủ dành thời gian hẹn hò với bạn gái

Cặp sao The Glory tận hưởng buổi hẹn hò ăn trưa tại 1 nhà hàng

Trên trang cá nhân ngày 22/2, "ác nữ" đình đám khoe ảnh bữa ăn dùng cùng "người thương"

Theo "team qua đường", Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hẹn hò công khai và không ngại ánh mắt của những người xung quanh. Trước khi ra về, cặp đôi còn nán lại xem những món đồ lưu niệm của nhà hàng

Trong The Glory, Lee Do Hyun đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại phải lòng Lim Ji Yeon ngoài đời thực. Ngay sau khi Dispatch tung loạt ảnh cặp đôi hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận tin tức trên.

Bất chấp khoảng cách 5 tuổi, cặp đôi chị em vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Lee Do Hyun hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ anh. Khi được hỏi về cách sắp xếp thời gian để đi hẹn hò trong bối cảnh cả anh và Lim Ji Yeon đều bận rộn, Lee Do Hyun chỉ trả lời úp mở: "Tôi thấy điều đó vô cùng thú vị".

Đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng Lee Do Hyun lại nên duyên với "ác nữ" Lim Ji Yeon

Nguồn: Dispatch