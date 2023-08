Hết BLACKPINK, đến lượt Lee Do Hyun "gây bão" khi nhảy See tình

Thời gian qua, See tình đã trở thành bản hit quốc tế, không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà ngay cả loạt sao quốc tế cũng thi nhau "bắt xu hướng" khoe vũ đạo cực cháy bản hit của Hoàng Thùy Linh.

Sau BLACKPINK, người hâm mộ Việt thích thú khi mới đây đến lượt Lee Do Hyun khoe vũ đạo ca khúc Việt nổi tiếng ngay trong buổi họp mặt người hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ vào ngày 14/8 tới.

Lee Do Hyun nhảy "See tình" khiến fan Việt thích thú (Nguồn: K Love)

Lee Do Hyun gây bão MXH Việt khi khoe vũ đạo See tình

Trong đoạn clip được người hâm mộ Việt chia sẻ, có thể thấy, dù động tác Lee Do Hyun vẫn chưa mượt mà như hội idol nữ nhưng anh đã rất cố gắng hoàn thành ca khúc đang gây sốt rần rần thời gian qua. Hành động chiều fan cực đáng yêu của Lee Do Hyun khiến netizen càng thêm yêu mến nam diễn viên The Glory.

Lee Do Hyun cực đáng yêu khi khoe vũ đạo trên nền nhạc hot Việt Nam

Trước Lee Do Hyun, nhiều sao Hàn cũng đã "bắt xu hướng" với See tình. Gần nhất, BLACKPINK đã gây bão khi cover vũ đạo ca khúc này ngay trên sân khấu của buổi concert Born Pink Hà Nội. Khán giả Mỹ Đình kinh ngạc xen lẫn thích thú khi thấy Jennie rủ rê hội chị em "đu trend" nổi tiếng trên MXH Việt. Đây cũng là tiết mục được 4 cô gái bí mật tập luyện để tạo bất ngờ cho Blink Việt Nam và Jennie chính là người hướng dẫn hội chị em biểu diễn vũ đạo cực hot này.