Cuối năm 2024, danh tiếng của Mạnh Tử Nghĩa tăng vọt khi bộ phim Cửu trọng tử khuấy đảo màn ảnh. Phim được đánh giá có cảnh quay đẹp, nội dung cuốn hút. Trong đó, nữ chính Đậu Chiêu do Mạnh Tử Nghĩa đóng có cơ hội sống lại để làm lại cuộc đời. Vai diễn của cô được so sánh với Minh Lan do đàn chị Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vì có nhiều nét tương đồng.