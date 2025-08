Thất vọng về Vietnam's Next Top Model: Thanh Hằng gây tranh cãi thái độ, ảnh hậu trường còn đẹp hơn ảnh chính!

Là một trong những chương trình truyền hình thực tế về giới người mẫu có nhiều năm lên sóng, vì thế mỗi mùa Vietnam's Next Top Model 2025 đều thu hút sự mong chờ của khán giả. Thế nhưng, chỉ sau khi tập đầu tiên được lên sóng, netizen đã tranh cãi dữ dội vì phát hiện ra chi tiết bất nhất. Cùng với đó, thái độ của giám khảo Thanh Hằng, Hà Đỗ và Nam Trung khi các thí sinh thực hiện thử thách trên cao cũng bị nói là "quá đà".



Cụ thể, Vietnam's Next Top Model 2025 bị khán giả nhận xét thiếu chỉn chu trong khâu sản xuất. Netizen đã soi ra sự khác biệt rõ rệt giữa ảnh được công bố ngay sau khi các thí sinh hoàn thành thử thách, ảnh được chiếu trên tivi và ảnh đã qua hậu kỳ công bố sau đó.

Dàn thí sinh liên tục bật khóc khi trải qua thử thách chụp ảnh trên không trung

Điều đáng nói, sự việc trở nên ồn ào hơn khi nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng với cách giám khảo Thanh Hằng, Hà Đỗ liên tục chê bai cách tạo dáng của các thí sinh, nhắc nhở làm váy bay cho đẹp. Theo đó, trong phần thi của thí sinh, Thanh Hằng và dàn giám khảo liên tục nói: "Hình thể thì là người mẫu, đang được trời phú luôn nhưng lại có một màu, không có đa sắc", "Đừng múa, high fashion em ơi", "Cái mặt trông cứ buồn buồn", "Múa rất là sến", "Sao có 1 biểu cảm, không có đa sắc"...

Đỉnh điểm, host Thanh Hằng đã phải cho Nàng Mơ Trà My dừng phần thi giữa chừng vì thể hiện quá yếu. Thanh Hằng nói : "Thôi được rồi chị nghĩ là có thêm ít phút nữa em vẫn sẽ loay hoay như thế. Em xuống đi". Trước khi liên tục nhắc nhở các thí sinh, Thanh Hằng còn trổ tài "thị phạm" nhưng bị nhận xét là "múa may quay cuồng", chông chênh chẳng kém gì các thí sinh.

Các giám khảo Thanh Hằng, Nam Trung và Hà Đỗ liên tục bình phẩm khi thí sinh chụp ảnh

Khi ảnh chính thức được công bố, khán giả lại phát hiện phần đầm bay phần lớn đã được "can thiệp hậu kỳ" để làm "mềm hoá" đường bay của váy, thay đổi màu trời và bố cục mây để tạo cảm giác lung linh, bay bổng hơn. Dù biết rằng việc hậu kỳ là một phần tất yếu trong các sản phẩm thời trang, nhất là đối với concept đầm bay phức tạp nhưng việc can thiệp quá mức, tạo nên tổng thể khác hẳn so với bản chiếu trên show và ảnh đăng sau đó đã tạo nên sự tranh cãi dữ dội.

Ngoài ra, nhiều người còn đặt vấn đề nếu thành phẩm có thể can thiệp photoshop để làm khác đi hẳn như thế, thì việc giám khảo liên tục nhắc nhở các thí sinh kỹ thuật tạo dáng liệu có cần thiết? Cư dân mạng bàn tán rằng nếu chỉ xem phần phát sóng, khán giả sẽ đánh giá sai năng lực của thí sinh. Có thể ảnh được chọn chưa phải là khoảnh khắc xuất sắc nhất, hoặc không được xử lý ánh sáng hợp lý. Và như thế, những nỗ lực của các thí sinh trong khoảnh khắc thực chiến sẽ bị "chìm nghỉm" vì hậu kỳ không nhất quán.

Trước vấn đề này, Thanh Hằng đã đăng tải bộ ảnh được chỉnh sửa xịn xò và chia sẻ: "Lịch quay san sát nhau nên những tấm hình hoàn chỉnh cần nhiều chút thời gian để chỉnh sửa, quý vị thông cảm nghen". Tuy nhiên, lời giải thích mong thông cảm của Thanh Hằng vẫn vướng ý kiến trái chiều. Khán giả góp ý ekip Vietnam's Next Top Model 2025 nên chỉn chu, chuyên nghiệp hơn trong khâu sản xuất về sau.

Khán giả nhận ra ảnh được phát sóng trên tivi so với ảnh chương trình đăng sau đó có rất nhiều sự khác biệt

Hầu hết các đường nét trên chiếc váy đều được chỉnh sửa khác so với thực tế

Nhiều người cho rằng những hình ảnh như thế này đáng ra nên được công bố ngay trên sóng chứ không phải đăng "một trời một vực" thế kia. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng mất công set up hoành tráng nhưng ảnh cuối cùng lại phải photoshop đến giả trân như thế này thì quả là rất phí

Một số ý kiến còn nhận ra giám khảo liên tục nhắc nhở thí sinh chú ý bối cảnh nhưng ảnh thành phẩm được chỉnh hết thành nền trời

Thí sinh Nàng Mơ Trà My còn tự đăng 2 ảnh được đăng sau chương trình (trái) so với ảnh lên sóng (phải) để cư dân mạng nhận ra sự khác biệt

Bảo Ngọc là người giành chiến thắng trong phần thi này...

... nhưng ảnh lên sóng của cô và ảnh đăng sau đó cũng có sự can thiệp rõ

Thanh Hằng giải thích do vấn đề thời gian để mới xảy ra sự cố ảnh khác biệt

Một điểm gây tranh cãi không kém là ảnh hậu trường do stylist chia sẻ thậm chí còn đẹp hơn loạt ảnh chính thức được phát sóng. Dù cùng được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng ảnh từ hậu trường lại ghi điểm ở góc máy nịnh dáng, bố cục hài hoà, bắt khoảnh khắc đắt giá và tông màu hậu kỳ thời thượng. Chính điều này khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi: với chất liệu tốt như vậy, vì sao ban tổ chức lại chọn loạt ảnh kém nổi bật hơn lên sóng? Không ít bình luận nghi ngờ liệu có "ẩn ý" hay cố tình tạo "drama" chiêu trò thu hút sự chú ý đằng sau việc lựa chọn hình ảnh chính thức của chương trình.

Loạt ảnh các thí sinh do stylist Trần Đạt đăng tải, team photo Su Fương thực hiện được khen "ăn đứt" ảnh chương trình công bố và mang ra chấm điểm

Sau tập 1, 5 thí sinh thể hiện chưa tốt là Diệp Lục, Giang Phùng, Mi Lan, Vũ Mỹ Ngân và Trà My tiến vào vòng nguy hiểm và đứng trước nguy cơ phải ra về. Tưởng chừng phải chia tay, nhưng cú twist lớn bất ngờ xuất hiện. Sau khi thảo luận căng thẳng, Ban giám khảo đã đưa ra một quyết định chưa từng có chính là giữ lại cả 5 thí sinh. Đây là cơ hội để 5 thí sinh chứng minh bản thân ở chặng tiếp theo.

Vietnam's Next Top Model 2025 hiện đang lên sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 và Youtube chính thức của chương trình. Đây là phiên bản Việt hoá của format truyền hình thực tế đình đám "America's Next Top Model" do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập. Tại Việt Nam, chương trình chính thức khởi động từ năm 2010 và đã trải qua 8 mùa phát sóng, góp phần tạo nên loạt tên tuổi đình đám trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Ngọc Châu, Chế Nguyễn Quỳnh Châu... Trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Vietnam's Next Top Model 2025 đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với diện mạo mới, dàn giám khảo "gắt" cùng loạt thử thách đậm chất thời trang.

5 thí sinh suýt bị loại nhưng được chương trình cho cơ hội tiếp tục hành trình