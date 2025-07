Bị mắng thẳng mặt ở Vietnam's Next Top Model, Nàng Mơ có cách đáp trả không ai ngờ tới!

Chiều 28/7, họp báo Vietnam's Next Top Model 2025 diễn ra tại TP.HCM và thu hút sự chú ý fan yêu sắc đẹp. Nhân sự kiện này, top 15 của Vietnam's Next Top Model 2025 cũng chính thức ra mắt công chúng. Trong dàn thí sinh, sự xuất hiện của TikToker Nàng Mơ trở thành tâm điểm.

Theo đó, Nàng Mơ diện chiếc váy hồng nổi bật, khoe đôi chân dài mướt mắt và khuôn mặt sắc lạnh khi bước ra sân khấu. Ngay sau đó, Nàng Mơ còn có màn giới thiệu bản thân độc lạ: "Lê Minh Trà My, mơ nhưng rất tỉnh. Năm nay là mùa giải Vietnam’s Next Top Mơ Màng".

Được biết, trong tralier công bố thí sinh của chương trình đã có đoạn Nàng Mơ bị Nam Trung - giám khảo của Vietnam's Next Top Model 2025 nhận xét là "Em đừng biến chương trình thành Vietnam’s Next Top Mơ Màng" khiến gái xinh sinh năm 2006 này bật khóc nức nở. Chính vì thế, cô đã dùng chính lời nhắc nhở của Nam Trung làm solan để giới thiệu bản thân trong buổi họp báo.

Khi được MC Thanh Thanh Huyền hỏi về màn giới thiệu, bản thân Nàng Mơ cũng thừa nhận: "Mọi người biết đến em là Nàng Mơ nhưng hôm nay em muốn giới thiệu mình là Trà My. Câu Vietnam’s Next Top Mơ Màng là anh Nam Trung nói với em nhưng mà trong tình huống em bị la. Nhưng không sao hết, em lấy đó làm động lực và biến đây trở thành mùa giải của em".

Phần giới thiệu đặc sắc của Nàng Mơ khiến cư dân mạng rần rần, cô đã dùng chính câu bị Nam Trung nhắc nhở để làm động lực cố gắng trong hành trình này

Nàng Mơ là một trong những thí sinh nổi bật của top 15 mùa giải năm nay

Nàng Mơ thừ nhận từng bị Nam Trung mắng ở Vietnam's Next Top Model

Thời gian gần đây, Nàng Mơ lấn sân sang công việc người mẫu

Nàng Mơ tên thật là Trà My, sinh năm 2006, là thành viên quen nặt trong hội gái xinh Gen Z. Nàng Mơ sở hữu kênh TikTok gần 400 nghìn ngời theo dõi, được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, thường xuất hiện trong các video "nàng thơ" đậm chất cổ điển, cùng phong cách thời trang duyên dáng. Nàng Mơ còn được biết đến khi xuất hiện trong những clip content về gia đình trên kênh của bố là Ông Bố Điên và anh trai Tớ Là Lộc.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Nàng Mơ từng lên tiếng khi bị nhận xét "dừ" hơn so với tuổi: "Mình nghĩ do môi trường hoặc có thể do mình đã tự lập, đi làm sớm nên nhìn có phần chững chạc hơn so với mọi người, về vẻ bề ngoài. Còn tính cách, Mơ vẫn trẻ con lắm. Với những người thân thiết, mình khá nhõng nhẽo và hay dỗi. Chỉ là mình không thể hiện ra trên clip thôi (Cười). Bởi mình làm sáng tạo nội dung và bản thân cũng là một người dùng mạng xã hội, mình thích xem những gì vui vẻ, tích cực. Cũng vì vậy mà mình sẽ luôn tiết chế, không đưa nhiều những tính cách quá trẻ con hay những khoảnh khắc tiêu cực, buồn bã với mọi người. Điều mình hướng đến chính là mọi người sẽ bình luận rằng: 'Ôi xem con bé này dễ chịu ghê!'".

Nàng Mơ sở hữu nhan sắc nổi bật ở tuổi 19

Không dừng lại ở hình tượng hot TikToker, Nàng Mơ khiến dân tình trầm trồ khi bất ngờ "lấn sân" sang lĩnh vực thời trang. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Nàng Mơ cho thấy sự nghiêm túc với hành trình nghệ thuật. Cô từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, tham gia Vietnam’s Next Top Model và được đánh giá là gương mặt trẻ có tiềm năng phát triển nếu được rèn luyện bài bản.

Nàng Mơ chia sẻ lý do đến với Vietnam's Next Top Model 2025 là muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời phá vỡ những định kiến trong mắt công chúng. Nàng Mơ tiết lộ cô từng trải qua giai đoạn bị miệt thị, tự tin về ngoại hình. Nàng Mơ thổ lộ rằng việc ghi danh cuộc thi về người mẫu chính là bước chuyển mình trong sự nghiệp của cô.

Nàng Mơ cho biết tham gia Vietnam's Next Top Model để làm mới bản thân và phá bỏ định kiến