Phương Mỹ Chi: "Ở Em Xinh, tôi phải tiết chế để không làm ảnh hưởng ekip phía sau"

Từ cô bé 10 tuổi từng gây sốt với giọng ca dân ca ngọt ngào, Phương Mỹ Chi giờ đây đã trưởng thành và bản lĩnh hơn bao giờ hết. Hành trình tại sân khấu quốc tế Sing! Asia vừa qua là minh chứng rõ nét cho hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z mang đậm bản sắc Việt, tự tin đưa văn hoá quê hương vươn tầm quốc tế. Mỗi phần trình diễn của Phương Mỹ Chi đều được đầu tư chỉn chu, kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, khiến khán giả không chỉ yêu thích mà còn đầy tự hào.

Song song đó, Phương Mỹ Chi còn xuất hiện trong chương trình Em Xinh Say Hi - một sân chơi trẻ trung, nhiều áp lực và đòi hỏi tính linh hoạt cao. Việc tham gia hai show cùng lúc cho thấy tinh thần thép và sự kỷ luật đáng nể của cô gái trẻ nhưng đã có hơn 12 năm làm nghề. Không chạy theo chiêu trò hay hiệu ứng ngắn hạn, Phương Mỹ Chi chọn cách thể hiện bản thân qua thực lực và những giá trị văn hoá. Một hành trình đúng hướng, vững vàng và truyền cảm hứng - như cách cô từng hứa với chính mình từ thuở bé.

Phương Mỹ Chi chia sẻ về hành trình tham gia 2 show cùng một lúc

Tôi mãn nguyện với kết quả ở Sing! Asia, còn tiếc nuối thì chỉ có 1 điều

Phương Mỹ Chi vừa kết thúc hành trình của mình tại Sing! Asia. Kết quả với Chi đã đủ hài lòng? Còn điều gì mà Chi tiếc nuối không?

Khi đã được bước đến vòng Chung kết của Sing! Asia thì Chi cũng đã rất mãn nguyện rồi, bởi vì mình và ekip cũng đã mang được rất nhiều tiết mục mang bản sắc văn hoá Việt đến với bạn bè quốc tế.

Còn điều khiến Chi luôn tiếc nuối ở Sing! Asia có lẽ là việc không thể trình diễn tiết mục cuối cùng với các anh chị nghệ nhân, đây là một phần trình diễn rất tâm đắc không chỉ đối với Chi mà còn với ekip nữa. Khi biết mình dừng lại ở vòng hai, Chi buồn khi thấy những đôi mắt long lanh đang đón mình ở sau sân khấu

Nhưng sau khi khóc đã rồi, Chi tìm đồng đội để an ủi ngược lại mọi người (cười). Vì sau tất cả, Chi nhìn lại chặng đường đầy màu sắc, Chi đã thấy cô gái 22 tuổi rất nỗ lực rồi. Và may mắn là tất cả mọi người cũng đã yêu quý những tiết mục đó nên Chi nghĩ mình không còn gì để tiếc nuối cả. Có thể đây là một hành trình khiến Chi nhớ mãi và biết ơn vô cùng.

Trong quá trình thi Sing! Asia và được tiếp xúc với tài năng của các đồng nghiệp khắp châu Á, Phương Mỹ Chi đã học hỏi được điều gì?

Sing! Asia đúng như câu "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chi không những được học hỏi ở giám khảo, các bạn thí sinh mà còn học thêm từ ekip quốc tế về cách mọi người làm việc như thế nào. Có những vấn đề mà Chi nghĩ rất khó giải quyết nhưng khi Chi chia sẻ với ban tổ chức thì họ giải quyết rất suôn sẻ.

Còn với các bạn thi cùng Chi, mỗi nghệ sĩ đều có một màu sắc rất riêng và ai cũng nghiêm túc với nghề của mình, chính điều đó truyền cảm hứng cho Chi rất nhiều. Có những bạn khiến Chi phải “ồ” lên ngay từ câu đầu tiên, vì cách các bạn kiểm soát sân khấu, tư duy âm nhạc hoặc kể cả chỉ là ánh nhìn khi hát thất sự rất cuốn hút.

Chi nghĩ điều đặc biệt nhất là dù đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng âm nhạc lại trở thành sợi dây kết nối mọi người với nhau. Đôi lần ngẫm nghĩ Chi thấy điều đó thật kì diệu.

Qua các vòng thi, Phương Mỹ Chi không ít lần nhận những lời khen và sự công nhận của giám khảo lẫn khán giả quốc tế. Khoảnh khắc nào khiến Chi cảm thấy tự hào nhất?

Khoảnh khắc khiến Chi cảm thấy tự hào nhất có thể là lúc nhận tin mình chiến thắng qua từng vòng thi, vì với Chi đó là khi tâm tư mình đặt vào từng câu chữ, trang phục, ý tứ trình diễn đều được ban giám khảo và khán giả quốc tế ghi nhận và mình lại có cơ hội mang thêm một món quà âm nhạc mới đến với mọi người.

Quyết định tham gia 2 chương trình cùng lúc, Phương Mỹ Chi có cảm thấy đắn đo hay áp lực trong việc sắp xếp lịch trình?

Chắc chắn là có vì Chi không biết sẽ sắp xếp mọi việc như thế nào, sức khoẻ có đủ đảm bảo cho lịch trình dày đặc như vậy không, còn trong tâm lý mình luôn muốn được tham gia 2 chương trình. Rất may mắn vì Chi có những đồng đội, ekip giỏi họ đã giúp Chi sắp xếp tất cả chỉ sau câu nói của Chi "em muốn tham gia cả 2". Chi tự thấy mình khi đó trông thật ngầu (cười lớn).

Nhiều nghệ sĩ thường để dành "hiệu ứng" từng show, còn Phương Mỹ Chi lại dồn lực, lên sóng gần như song song. Chi đang chọn chiến lược gì cho hình ảnh của mình? Có phải bạn đang nghĩ rằng tham gia Em Xinh với quá đông thí sinh thì hiệu ứng truyền thông phải chia 5 xẻ 7? Hay bạn chỉ nghĩ đơn giản là cơ hội tới thì phải nắm lấy?

Thật ra cả Em Xinh Say Hi và Sing! Asia đến với Chi cùng thời điểm. Chi cảm thấy mình may mắn nhiều hơn là áp lực. Chi nghĩ mỗi nghệ sĩ sẽ có một cách lựa chọn điều phù hợp cho riêng mình. Với Chi, ý nghĩa cả hành trình này Chi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng "chỉ cần mình yêu điều mình làm, mọi khó khăn tưởng chừng ở đó sẽ tan biến vì niềm tin mà bạn dành cho bản thân".

Trình diễn ở Sing! Asia khiến tôi rất hồi hộp, còn với Em Xinh thì cảm xúc khác

Việc chia đôi tâm sức cho hai chương trình có khiến Phương Mỹ Chi cảm thấy mình không trọn vẹn ở bất kỳ sân chơi nào?

Xét về góc độ chủ quan từ bản thân mình thì Chi cảm thấy tiết mục nào ở 2 chương trình cũng rất đã, nên Chi không có thấy chưa trọn vẹn ở chương trình nào cả. Chi cũng tin vào sự chuẩn bị của bản thân và ekip cho từng bài hát nên mình cảm thấy tiết mục nào cũng đã có sự cố gắng và tâm huyết, Chi chỉ mong khán giả khi xem sẽ cảm nhận và công nhận được điều đó.

Còn cảm giác khi đứng ở sân khấu quốc tế và sân khấu trong nước khác nhau thế nào?

Ở sân khấu Sing! Asia mang cho Chi cảm giác nôn nao lẫn hồi hộp. Chi nôn nao là vì mình đã rất tâm huyết với "món quà" chuẩn bị khoe với các bạn quốc tế. Còn hồi hộp là vì những giám khảo và khán giả trước mặt mình có thể chưa xem Chi bao giờ nên trong mình có sự lo lắng hơn thường ngày một chút.

Còn ở Em Xinh thì cho Chi cảm xúc khác, cảm xúc quen thuộc hơn, vì khán giả biết Phương Mỹ Chi là ai, biết rằng khán giả xem mình trình diễn là những người đã và đang yêu thương mình. Việc của mình là tận hưởng màn trình diễn nhất có thể.

Đâu là tiết mục mà Phương Mỹ Chi đầu tư nhiều chất xám, cảm xúc và cả bản thân nhất ở cả hai chương trình?

Thật sự khi tham gia cả hai chương trình thì tất cả các tiết mục đều được Chi đặt trong đó rất nhiều tâm huyết. Nhưng để kể tiết mục nào ấn tượng nhất thì có lẽ là Buôn Trăng ở Sing! Asia và Hề ở Em Xinh Say Hi. Khi được diễn Buôn Trăng ở chặng Hạ Long, Chi cảm thấy may mắn vì được tiếp thêm năng lượng và sức mạnh rất nhiều khi mình đang hát trên "đất nhà" mình. Và cũng vì là tiết mục đầu nên ở Chi cũng có nhiều sự bỡ ngỡ và kỉ niệm sâu sắc hơn.

Còn với Hề là tiết mục đánh dấu cho lần đầu tiên Chi làm đội trưởng ở Em Xinh Say Hi. Chi cùng với các chị em có khoảng thời gian làm việc, tìm hiểu về văn hoá nghệ thuật. Cùng nhau hoàn thành và mang đến cho khán giả một tiết mục chỉnh chu, bản thân Chi cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá.

Khi tham gia Em Xinh, Phương Mỹ Chi có tham khảo NSX để biết ai thi cùng mình không? Khi biết được các Em Xinh sẽ tham gia cùng mình, suy nghĩ đầu tiên trong Phương Mỹ Chi là gì? Có đánh giá ra sao về những chị em nhưng cũng có thể là đối thủ của mình trong các vòng công diễn?

Trong mỗi vòng thi ở Em Xinh đều là một bất ngờ thú vị. Không có kịch bản dựng sẵn, mọi lựa chọn từ đồng đội đến bài hát đều ngẫu nhiên và sát với thực tế. Vì vậy, Chi hay bất cứ Em Xinh nào cũng phải luôn linh hoạt quan sát, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội, phân chia line hát hợp lý và phát triển bản demo tốt nhất có thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng là đội trưởng, khi là thành viên, Chi luôn dành không gian để lắng nghe và hiểu được định hướng của đội trưởng, rồi mới đóng góp, thêm thắt để tiết mục của mình chỉn chu và phong phú hơn.

Chi luôn mong muốn mỗi tiết mục không chỉ trọn vẹn về phần nghe - nhìn, mà còn phải chứa đựng một thông điệp ý nghĩa dành cho khán giả. Đó mới là mục tiêu lớn của Chi tại sân chơi này.

Khi tham gia Em Xinh, Chi nói thật là "ham vui" (cười), rất muốn đây sẽ có cơ hội để gặp gỡ, làm việc và đồng hành cùng 29 sắc màu rực rỡ. Thứ hạng cao thấp có thể quan trọng nhưng chỉ gói gọn trong chương trình, còn những kỷ niệm đẹp, sản phẩm ấn tượng mới là điều Chi thật sự hướng đến và lưu dấu trong chặng đường làm nghệ thuật của mình.

Khi được đặt trong môi trường của show thực tế, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những drama. Nếu phải thực sự va chạm để bảo vệ quyền lợi của mình trong chương trình, Phương Mỹ Chi có sẵn sàng cho điều đó?

Đến với bất kỳ chương trình nào Chi cũng mang tâm thế chơi hết mình, làm hết sức vì chất lượng chung, vì tôn trọng khán giả và cả chính mình. Là người của công chúng, Chi hiểu mình cần giữ gìn hình ảnh và lựa chọn cách biểu đạt, thể hiện phù hợp với nội dung lẫn tệp khán giả mà chương trình hướng đến. Với Em Xinh Say Hi, đây là sân chơi âm nhạc giải trí đề cao sự kết nối và năng lượng tích cực. Người chơi không chỉ cần hoạt ngôn, duyên dáng để tạo tiếng cười, mà còn phải thật nghiêm túc, linh hoạt trong tư duy âm nhạc để mang đến những tiết mục chất lượng qua từng vòng thi.

Chi không cố gắng thể hiện một phiên bản khác của mình. Chi vẫn là Chi, cố gắng thể hiện những gì gần với con người thật nhất có thể. Tuy nhiên, Chi cũng phải tiết chế khi cần, để không làm ảnh hưởng đến nỗ lực của cả một ekip đang âm thầm phía sau. Với Chi, làm nghề không phải chỉ là toả sáng một mình, mà là cùng nhau tạo ra điều tử tế và đáng nhớ.

Đi đôi với sự nổi tiếng là những giới hạn không được phép vượt qua

Nhiều người cho rằng ca sĩ hơi hướng dân ca hay trữ tình thì tính cách sẽ hiền một xíu. Nhưng nhìn cách Phương Mỹ Chi thể hiện trong Em Xinh thì rất cá tính. Phương Mỹ Chi không hiền như mọi nghĩ nhỉ?

Thật ra, nếu mọi người từng theo dõi Chi trên mạng xã hội trước khi tái debut với album Vũ Trụ Cò Bay, có thể đã phần nào thấy được một Phương Mỹ Chi chịu giỡn tới cỡ nào. Tuy nhiên, trong âm nhạc thì sự vui vẻ cần thể hiện đúng lúc hơn, khi ấy Chi vẫn lựa chọn gắn bó với dân ca hay nhạc trữ tình, nên hình ảnh cũng cần cẩn thận để không vui quá lại thành cợt nhả quá đà.

Ngay cả bây giờ khi đã chuyển sang một chương mới, một Phương Mỹ Chi bung xoã hơn trong âm nhạc, thì với Chi cá tính; quan điểm, sự vui vẻ, đều cần thể hiện phù hợp. Nó đến từ việc Chi ý thức mình là một nghệ sĩ có lượng người theo dõi là các bạn trẻ học sinh, sinh viên. Mình có thể là một trong những động lực giúp các bạn tích cực và hoàn thiện hơn. Nên bản thân mình cũng cần hiểu mình nên làm gì cho vừa phải.

Trong mắt Phương Mỹ Chi, MC Trấn Thành là người thế nào? Gắn bó một khoảng thời gian khá dài, hẳn là Trấn Thành có nhiều kỷ niệm khó quên với bạn?

Chi và chú Trấn Thành đã gắn bó 12 năm rồi. Ngay từ những ngày đầu Chi chập chững đi thi chương trình đầu tiên đã được chú Thành hỗ trợ rất nhiều, làm cho mình bớt nhút nhát, trở nên tự tin hơn trên sân khấu. Đến tận bây giờ, sự yêu mến và kính trọng của Chi dành cho chú vẫn y nguyên như ngày đầu. Khi tham gia Em Xinh thì Chi được quan sát chú rõ hơn trong việc chú Thành hỗ trợ những người mới, còn ít nói trong chương trình. Chi cảm thấy chú Thành là người rất chuyên nghiệp trong công việc và cho mình nhiều điều để học hỏi.

Nổi tiếng sớm có phải là một điều cực kỳ áp lực và vô cùng khó khăn với bạn không?

Chi nghĩ điều gì cũng sẽ có hai mặt. Việc được mọi người biết đến từ sớm là một may mắn lớn vì nhờ vậy Chi có cơ hội sống trong âm nhạc từ nhỏ, được đi hát, được rèn luyện, được làm điều mình yêu thích và trưởng thành trong môi trường mình mơ ước. Nhưng đi cùng với điều đó, Chi cũng phải học cách lớn lên trước ánh nhìn của công chúng, phải ý thức sớm về trách nhiệm, về việc giữ gìn hình ảnh, về những giới hạn mà mình không được phép vượt qua. Có lúc áp lực thật, nhưng Chi chọn cách đón nhận nó như một phần của hành trình vì Chi tin rằng, nếu mình vẫn yêu nghề, vẫn nỗ lực mỗi ngày thì sẽ xứng đáng với sự yêu thương mà mọi người đã dành cho mình.

Điều gì giúp Phương Mỹ Chi vẫn đi đúng hướng và có được sự kỷ luật, quản lý hình ảnh tốt đến vậy suốt thời gian qua?

Chi nghĩ thứ nhất là do con đường nghệ thuật của mình từ trước đến nay được định hướng rất rõ ràng và mình tin vào định hướng đó, nó phù hợp với hình ảnh của Chi ở thời điểm hiện tại. Kỷ luật là tôi luyện và Chi vẫn đang học điều đó hằng ngày. So với cô bé 10 tuổi thì bây giờ sự kỷ luật trong Chi đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh việc có một đội ngũ quản lý hình ảnh chuyên nghiệp thì bản thân Chi cũng phải có ý thức gìn giữ hình ảnh cá nhân.

Với Chi hiện tại, cái "được" lớn nhất của một nghệ sĩ sống đúng bản sắc là gì? Và cái "mất" khiến mình trăn trở nhất?

Cái Chi "được" lớn nhất ở hiện tại có thể nói là được khán giả yêu thương với những tiết mục mang màu sắc dân gian truyền thống, nếu như không có khán giả thì sẽ không có Phương Mỹ Chi ngày hôm nay. Những điều đó luôn là cái mũi tên để Chi lao lên cố gắng và mỗi tiết mục mà Chi mang đến Sing! Asia sẽ được thay đổi theo một phiên bản khác, một màu sắc khác và Chi cũng cố gắng nỗ lực để làm thật tốt.

Cái "mất" ở đây là cũng là một sự nuối tiếc với Chi trong vòng bắt cặp cùng với Kelou trong Mashup Túy Âm x Lục Hải Vi Vương là Chi đã làm không tốt với màn múa quạt dù đã tập luyện trong nhiều ngày nhưng sự cố trên sân khấu là điều khó tránh khỏi. Khán giả không nhận ra được điều đó và mọi vẫn rất thích thú với tiết mục, thì đó là điều Chi cũng thấy may mắn khi được mọi người yêu thương.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi. Chúc hành trình sắp tới của bạn sẽ có nhiều may mắn và thành công!