Hương Giang mắng thẳng 2 chân dài Vietnam's Next Top Model: "Tụi em làm chị hiểu vì sao người mẫu mất đi vị thế"

Tối 11/8, tập đầu tiên The New Mentor chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn thí sinh hot đều là những người mẫu đã có kinh nghiệm trong làng thời trang Việt. Đáng chú ý, màn thi đấu gây thất vọng giữa Trà My - Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 và Trần Thùy Trang - Top 5 Vietnam's Next Top Model 2016 đã nhận về nhiều nhận xét thẳng thắn từ các HLV, đặc biệt là Hương Giang.

Trà My và Thùy Trang khiến dàn huấn luyện viên thất vọng (Nguồn: The New Mentor)

Từng lọt top cao trong chương trình Vietnam's Next Top Model - show tìm kiếm người mẫu đình đám nhưng Trà My lẫn Thùy Trang đều loay hoay ở phần thi của mình, còn buộc lòng mặc sai trang phục đề bài vì không đủ thời gian.



Thùy Trang thừa nhận gặp nhiều áp lực khi lâu rồi không tham gia một chương trình thực tế: "Ngay cả bông tai, găng tay cũng chưa mang đủ hết. Em lúc đấy rất rối, phải đi 2, 3 vòng quanh sào đồ". Trong khi đó, Trà My dù biết mình mắc lỗi nhưng vì không còn đủ thời gian nên vẫn tiếp tục diện trang phục sai ra sân khấu: "Từ lúc My mặc đồ đó lên là thấy My sai rồi, 1 phút không đủ để My tìm kiếm thêm, còn không đủ thời gian tìm thêm giày. Dù sao mình cũng là người mẫu chuyên nghiệp hơn 10 năm rồi, không lựa ra được 1 bộ trang phục đúng của mình là điều My cần cải thiện".

Trà My buộc phải chọn một trang phục khác hẳn đề bài (Ảnh: The New Mentor)

Thùy Trang lo lắng, gặp nhiều áp lực khi thời gian còn quá ít (Ảnh: The New Mentor)

Nhìn 2 thí sinh có kinh nghiệm trong làng mẫu thể hiện, Hương Giang thẳng thừng chia sẻ: "Phần xuất hiện của 2 em làm chị hiểu rằng tại sao dần dần người mẫu đang mất đi vị thế. Cái này nói ra thì hơi buồn nhưng mà không ai cướp của ai gì hết, vì tụi em chưa trau dồi đủ. Hôm nay bọn em trình diễn như vậy thật sự chị cũng sốc luôn. Người mẫu Việt Nam không phải chỉ thiếu mỗi truyền thông đâu. Ngày hôm nay chị không chọn được ai luôn, chị đã quá mong chờ vào phần trình diễn này".



Trà My - Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 (Ảnh: The New Mentor)

Thùy Trang - top 5 Vietnam's Next Top Model 2016 (Ảnh: The New Mentor)

Hương Giang có những nhận xét thẳng thắn (Ảnh: The New Mentor)

Hồ Ngọc Hà cho hay: "Cả 2 bạn đều đã có tên tuổi trong làng người mẫu, rất nhiều kinh nghiệm nhưng lại là một trong những cặp đôi nhiều thiếu sót nhất từ trước tới giờ luôn".



Từng là host Vietnam's Next Top Model 2016 - năm Thùy Trang thi đấu, Thanh Hằng bày tỏ nỗi thất vọng với màn thể hiện của học trò: "Trang, em hoàn toàn mất tự tin, bị sai nhạc, em không có năng lượng mạnh mẽ dứt khoát, em đi trên bục thang rất lờ mờ như ai ép em bước ra sân khấu. Thiếu sót chúng tôi có thể bỏ qua nhưng động lực từ em em không có, không tạo cho mình 1 kế hoạch và kỷ luật để có thể đạt tới mục tiêu của mình. Bao nhiêu năm trải nghiệm nhưng em vẫn giậm chân tại chỗ...".

Thanh Hằng thất vọng khi gặp lại học trò (Ảnh: The New Mentor)

Sau cùng, Thùy Trang vẫn được giám khảo Lukkade bấm nút cứu. Nữ thí sinh bốc thăm và lựa chọn trúng đội của HLV Lan Khuê. Trong khi đó, ở vòng chọn đội, Trà My được lựa chọn vào đội hình của HLV Hương Giang.



Trà My từng được khán giả Vietnam's Next Top Model gọi với biệt danh "Hoa hậu gấu bông". Là một trong số những thí sinh được khán giả yêu thích nhất mùa 2, còn trở thành Á quân cùng mùa với Hoàng Thùy nhưng sau cùng Trà My vẫn chưa tận dụng cơ hội để tạo dấu ấn với công chúng.

Trà My sở hữu nụ cười tỏa nắng, được đặt biệt danh là "Hoa hậu gấu bông". Cô thi Vietnam's Next Top Model cùng thời với Á hậu Hoàng Thùy (Ảnh: Vietnam's Next Top Model)

Thùy Trang lọt top 5 Vietnam's Next Top Model 2016, thi cùng thời với Hoa hậu Ngọc Châu. Vào cuộc thi, Thùy Trang từng bị đánh giá là thí sinh yếu nhất nhà chung, còn bị gắn biệt danh là "Trang đơ" sau một lần giám khảo Hà Đỗ nhận xét: "Tôi thấy bạn (Thùy Trang) rất đa dạng trong biểu cảm của mình, 15 kiểu đơ khác nhau".