Hà Hồ - Hương Giang lên tiếng về tin đồn "đã cạch mặt", thái độ lạ cùng câu nói úp mở gây chú ý

Chiều ngày 7/8, buổi họp báo ra mắt show thực tế The New Mentor (Người mẫu toàn năng) nhận được sự quan tâm lớn của fan sắc đẹp. Trong buổi chia sẻ với truyền thông, Hà Hồ và Hương Giang đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của netizen về mối quan hệ của cả hai.

Hà Hồ "úp mở" khi được hỏi có "cạch mặt" Hương Giang (Nguồn: Team sự kiện)

Thái độ lạ của Hà Hồ với Hương Giang khi nghe câu hỏi từ giới truyền thông

Theo đó, khi được hỏi về những tin đồn "đã cạch mặt" sau một vài tập ghi hình The New Mentor, Hà Hồ "úp mở" cho biết cô sẵn sàng tranh cãi với người khác nếu phải đòi công bằng cho những người có liên quan đến mình, còn câu trả lời sẽ có sau khi chương trình lên sóng:

"Nếu để tranh cãi cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng còn nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, cho những người liên quan tới Hà thì Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn câu chuyện tranh cãi như thế nào hay ra sao thì ta lại phải chờ từng tập. Nếu nói ra đây sẽ không khách quan, không hay lắm".

Đáng chú ý, Hà Hồ ngập ngừng chia sẻ: "Hà nghĩ những tin đồn thường đâu đó... phải như thế nào mới có tin đồn. Còn có mấy ngày nữa thôi chương trình bắt đầu diễn ra rồi, nên là câu trả lời Hà ngang đây thì hay hơn phải đi tiếp".

Hà Hồ cho biết cô sẵn sàng tranh cãi để bảo vệ những người liên quan mình

Về phía Hương Giang, đối diện với câu hỏi liệu có cạch mặt đàn chị, nàng Hậu chia sẻ: "Bản thân Hương Giang nghĩ cạch mặt sẽ không bao giờ có chuyện đó, bằng chứng là 2 khuôn mặt chỉ ngồi cách nhau chỉ có 1 khuôn mặt của Thanh Hằng thôi (Thanh Hằng ngồi giữa Hương Giang và Hà Hồ - PV). Trước khi chương trình quay hình, đã có rất nhiều bài phỏng vấn, cả 4 super mentor đều nói rằng tất cả đủ trưởng thành và tỉnh táo để không bao giờ cạch mặt nhau. Với Giang, Giang vẫn luôn suy nghĩ như thế không bao giờ thay đổi, còn giữa việc cạch mặt với việc tình cảm có như xưa hay không thì cái đấy là chuyện riêng của mỗi người. Giang thì vẫn vậy, người khác có vẫn vậy nữa hay không thì Giang không biết".

Hương Giang lên tiếng về mối quan hệ với Hà Hồ (Nguồn: Team sự kiện)

Trong buổi họp báo Hà Hồ và Hương Giang luôn giữ khoảng cách, Thanh Hằng luôn là HLV đứng giữa 2 người đẹp

Tin đồn mâu thuẫn giữa Hương Giang - Hà Hồ bắt nguồn từ khi "nữ hoàng giải trí" chia sẻ về lịch phát sóng của The New Mentor trên trang cá nhân, tag đủ dàn huấn luyện viên Lan Khuê - Thanh Hằng nhưng không đả động đến Hương Giang. Hà Hồ còn có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý: "Tỉnh giấc ở Thụy Điển, thấy tấm hình sốc quá đi ngủ tiếp. Nói chung không biết nói sao, chỉ biết là cái nết dữ của mình đã được phát huy. Thanh Hằng, Lan Khuê vào nói gì cái nhỉ".

Động thái gây chú ý của Hà Hồ. Bài đăng của nữ ca sĩ chỉ nhắc đến Thanh Hằng và Lan Khuê, không đả động gì đến Hương Giang

Việc Hà Hồ cho biết "cái nết dữ của mình đã được phát huy" cho thấy hẳn đã xảy ra nhiều drama giữa các huấn luyện viên trong giai đoạn ghi hình The New Mentor. Cách đây vài tháng, ngay thời điểm chương trình mới công bố dàn huấn luyện viên, Hà Hồ vẫn "chị chị em em" vô cùng thân thiết với Hương Giang. Nữ ca sĩ còn mời đàn em đến làm khách mời trong show diễn Love Songs ở Đà Nẵng. Ngoài ra, khi bốc thăm vị trí đứng chụp ảnh poster cho The New Mentor, Hà Hồ bốc được chỗ đứng giữa nhưng vẫn nhường lại cho Hương Giang.

Hoa hậu Hương Giang là một trong những khách mời đặc biệt xuất hiện trong show diễn Love Songs của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng