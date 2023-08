Hương Giang tranh cãi cực gắt với Hà Hồ, nhận xét cách chơi của Lan Khuê: "Thâm như đôi môi cô ấy"

Tối 5/6, The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) đã tung ra đoạn trailer nhá hàng tập đầu tiên với màn tranh giành thí sinh kịch tính đến từ vị trí của các "chị đại" Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang - Lan Khuê. Với sự xuất hiện của dàn thí sinh từng tỏa sáng ở Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam như Mai Ngô, Diệp Linh Châu, Pông Chuẩn, Lại Thanh Hương,... "trận chiến" giữa dàn huấn luyện viên mang quyết tâm lôi kéo thí sinh về đội càng quyết liệt.

Trailer tập 1 The New Mentor (Nguồn: The New Mentor)

Trong trailer The New Mentor, Hà Hồ và Hương Giang đã có những màn đấu khẩu gay gắt. Nghe đàn em chia sẻ: "Nhạt ở đây không phải nhạt nhẽo hay không có nét tính cách gì...", "nữ hoàng giải trí" liền phản bác: "Không, nhạt là nhạt nhẽo. Người im lặng, ít nói khác với người nhạt chứ". Hương Giang vẫn giữ nguyên ý kiến của mình: "Nhạt vẫn tô đậm được, còn nhẽo là khỏi tô, 2 cái đấy nó khác nhau". Đáng chú ý, Hương Giang còn ngân nga ca khúc Một vòng trái đất - bản hit của Minh Hằng trước mặt Hà Hồ.



Chưa dừng tại đó, khi nghe host Dược sĩ Tiến ẩn ý mình nói nhiều, Hà Hồ đã lập tức khẳng định: "Mẹ nói nhiều nhưng mẹ nói hay chứ mẹ không có luyên thuyên".

Hương Giang - Hà Hồ tranh luận định nghĩa của từ "nhạt nhẽo"

Đụng độ Hà Hồ khi tiếp tục chọn cùng một thí sinh, Hương Giang quay sang nói với đàn chị: "Lại phải đấu à?"

Về phía siêu mẫu Thanh Hằng, cô khẳng định trong trailer: "Thanh Hằng ngày xưa mất tích rồi"

Tham gia The New Mentor với vai trò HLV sau nhiều năm vắng bóng khỏi show thực tế, Lan Khuê được cho là "lợi hại hơn xưa" khi tung ra nhiều chiêu mới để áp đảo đàn chị. Trong đoạn trailer, Lan Khuê bật mí chiêu bài của mình: "Mọi người biết lý do vì sao lúc nãy em có thể chọn ngay nhưng em lại để chọn sau cùng không?... Coi như thí sinh tiềm năng này là cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, không ai có thể giành được". Nước đi của Lan Khuê khiến Hương Giang phải có nhận xét trong hậu trường: "Khá là bất ngờ với cách chơi chiêu của Lan Khuê hôm nay, thâm như đôi môi của cô ấy vậy".



Lan Khuê "chơi chiêu" ở The New Mentor khiến đàn chị cũng phải bất ngờ

Hương Giang có phát ngôn gây chú ý: "Khá là bất ngờ với cách chơi chiêu của Lan Khuê hôm nay, thâm như đôi môi của cô ấy vậy"

Sau khi phát ngôn của Hương Giang viral khắp các diễn đàn sắc đẹp, chính chủ đã phải đính chính trên trang cá nhân: "Ý em là 'như màu môi của cô ấy' vì hôm đó Lan Khuê đánh màu môi thâm mà không hiểu sao dựng lên mất chữ màu". Trong khi đó, Lan Khuê còn đăng hẳn ảnh thời xưa của Hương Giang: "Mới thử cái son thâm cho Hương Giang. Thấy cũng không hợp lắm".



Hương Giang đính chính khi nhắc chuyện màu môi thâm

Lan Khuê có hành động đáp trả câu nói của Hương Giang trong The New Mentor

Trailer nhá hàng The New Mentor và màn tương tác giữa các huấn luyện viên khiến khán giả càng trông chờ tập 1 chương trình lên sóng vào ngày 11/8 tới.