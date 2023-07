Hương Giang cười nói thân mật bên nhà sản xuất The Face Vietnam, xóa tan nghi vấn kèn cựa vì show mới?

Tối ngày 14/7, Hoa hậu Hương Giang trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội khi có màn diễn vedette hết sức thần thái trong một show thời trang lớn. Điều đáng nói, cuối phần trình diễn, nàng Hậu còn được bà Trang Lê - nhà sản xuất The Face Vietnam trao hoa. Khoảnh khắc "bà trùm thời trang" và người được xem là nhân tố tạo ra chương trình đối thủ - The New Mentor tương tác thân mật sau hàng loạt những nghi vấn mâu thuẫn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn thời trang.

Bà Trang Lê trao hoa cho Hương Giang

Khoảnh khắc cả hai chung khung hình được netizen chia sẻ rầm rộ

Clip: Bà Trang Lê trao hoa cho Hương Giang sau khi nàng Hậu kết màn trong một show diễn thời trang (Nguồn: Team sự kiện)

Sau 5 năm vắng bóng, The Face Vietnam đã chính thức lên sóng vào đầu tháng 6 với sự tham gia của 4 huấn luyện viên: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Kỳ Duyên - Minh Triệu. Tuy nhiên, ngoài chương trình thực tế về người mẫu quen thuộc, một show mới với tên gọi The New Mentor - Người mẫu toàn năng có sự tham gia của Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê cũng rục rịch khởi động. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như The New Mentor không bị cho là "bản sao" của The Face Vietnam , còn được fan thời trang nhận định là đối thủ của nhau. The New Mentor cũng từng bị nghi ngờ "khiêu chiến" khi mỗi khi The Face Vietnam tung thông tin gì quan trọng thì chương trình của Hương Giang và Dược sĩ Tiến cũng vô tình trùng hợp lại tung một bộ hình.

Dàn huấn luyện viên The New Mentor

Chưa dừng tại đó, nhà sản xuất The New Mentor còn có những động thái được cho là "cà khịa" The Face Vietnam . Điển hình như việc The New Mentor bất ngờ đăng đoạn clip bốc thăm vị trí đứng một cách hòa thuận của các huấn luyện viên giữa lúc The Face Vietnam gây tranh cãi về vấn đề này.

Trong buổi họp báo ra mắt The Face Vienam 2023 , bà Trang Lê từng cho biết vì lịch ghi hình bận rộn nên không nắm được thông tin có show thực tế mới được ví như phiên bản khác của The Face . Tuy nhiên, bà cho rằng nếu The Face có đối thủ thì chỉ là Next Top Model mà cả 2 show đều do bà sản xuất: "Vì thế, ở Việt Nam, chúng tôi không có đối thủ".

Ngoài ra, khi được hỏi về chia sẻ "Tôi có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn không phải hàng pha-ke" được cho là "đá xéo" The New Mentor , bà Trang Lê cho biết: "Đó là điều tôi đang tự nhắn nhủ bản thân và The Face thôi chứ không ám chỉ bất cứ một ai, có thể mọi người nhạy cảm quá".