Huấn luyện viên The Face Vietnam nói thẳng về việc đối đầu The New Mentor

Sau 5 năm vắng bóng, The Face Vietnam cuối cùng đã chính thức lên sóng vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, ngoài chương trình thực tế về người mẫu quen thuộc, một show mới với tên gọi The New Mentor có sự tham gia của Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng cũng rục rịch lên sóng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như The New Mentor không bị cho là "bản sao" của The Face Vietnam, còn hứa hẹn sẽ là đối thủ "một chín một mười" của nhau trong thời gian tới.

Trong buổi phỏng vấn cùng chúng tôi, siêu mẫu Anh Thư - huấn luyện viên The Face Vietnam đã chia sẻ thẳng thắn về chương trình đối thủ. Nữ siêu mẫu cho rằng: "Một khi có sự đối đầu, cạnh tranh thì mình sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, cách mình làm việc cũng khác đi. Còn nếu một mình một cõi, bản thân sẽ làm việc nhàn nhã lắm. Thư nghĩ môi trường nào mình có đối thủ thì sẽ tốt hơn là không có".

Anh Thư cho rằng sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu môi trường xuất hiện đối thủ

Thời gian qua, nhà sản xuất The New Mentor bất ngờ đăng đoạn clip bốc thăm vị trí đứng một cách hòa thuận của các huấn luyện viên giữa lúc The Face Vietnam gây tranh cãi về vấn đề này. Nhiều người hâm mộ chương trình thực tế về thời trang cho rằng đây là động thái "cà khịa" The Face Vietnam của nhà sản xuất The New Mentor.

Nói về vấn đề này, Anh Thư đã có chia sẻ thẳng thắn: "Thư chưa xem clip nhưng nếu có buổi bốc thăm thì Thư thấy bình thường. Giữa những người ngang hàng huấn luyện viên, chúng ta nên bốc thăm để tôn trọng sự công bằng chứ không thể nào mình là đàn chị thì ngồi giữa. Thư nghĩ vị trí của mình trong lòng khán giả đã có rồi còn vị trí thực tế muốn ngồi đâu để cho công bằng, để cho thế hệ đàn em nể phục thì mình cứ bình đẳng thôi. Thư nghĩ việc đó văn minh mà".

Sau những ồn ào từ tập 1 The Face Vietnam, Anh Thư khẳng định với chúng tôi cô không quan tâm vị trí đứng đâu trong khung hình, vì điều quan trọng với nữ siêu mẫu là chỗ đứng của bản thân trong lòng khán giả.