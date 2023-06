Siêu mẫu Anh Thư: Tôi không cần vị trí đứng giữa, sợ con trai thi The Face vì...

Rời xa làng giải trí và chuyển hướng sang kinh doanh đã lâu, Anh Thư bất ngờ "gây bão" khi tái xuất ở The Face Vietnam 2023 trong vai trò huấn luyện viên. Tạm gác lại hình tượng "đệ nhất Vedette", nữ người mẫu kỳ cựu của làng thời trang Việt giờ đây được nhiều khán giả gọi là "cây hài mới nổi" với nét cá tính cực thẳng thắn, tự nhiên trong lần đầu tham gia chương trình thực tế.

Trong buổi gặp gỡ với chúng tôi, Anh Thư nói rõ những ồn ào xoay quanh The Face Vietnam 2023 trong 2 tập phát sóng vừa qua: cả về trận tranh cãi chỗ đứng với Kỳ Duyên - Minh Triệu ở tập 1 hay bị Vũ Thu Phương cho rằng được Nam Trung ưu ái ở tập 2. Cô cũng chẳng ngần ngại khi được hỏi về chương trình đối thủ The New Mentor rục rịch lên sóng. Ngoài ra, nữ người mẫu còn tiết lộ con trai đang đặt mục tiêu tham gia The Face Vietnam trong tương lai.

Anh Thư chia sẻ về cơ duyên tái xuất showbiz Việt sau nhiều năm vắng bóng

Sau khi 2 tập The Face Vietnam 2023 lên sóng, cái tên Anh Thư đang nóng trở lại và được gọi khắp nơi trên các diễn đàn. Anh Thư thấy thế nào khi cuộc sống bỗng dưng rộn ràng hơn trước?

Trước khi tập 1 phát sóng, Thư rất lo lắng, căng thẳng. Tính Thư rất thẳng thắn nên có những "đụng chạm" với các huấn luyện viên khác, nảy lửa trong những buổi ghi hình. Lâu năm vắng bóng, Anh Thư không có fan nên rất sợ chuyện bản thân không được ai ủng hộ. Thế nhưng khi tập 1 phát sóng rồi thì quá sướng, Thư đọc bình luận cả đêm luôn (cười).

Thư thì không cố tình gì hết, rất tự nhiên mà lại đạt hiệu ứng không đoán được. Cứ nghĩ mọi người sẽ thích hình ảnh 1 huấn luyện viên quyền lực nhưng không ngờ lại thích phát ngôn, tình huống hài hước, tự nhiên của Anh Thư. Có lẽ cũng nhờ biên tập cho mấy tiếng boong, tạo nên hiệu ứng hấp dẫn và thú vị. Khán giả rất thích và Thư cũng thích nữa.

Anh Thư nghĩ lý do vì sao chương trình lại chèn hiệu ứng âm thanh đó vào những phân cảnh có mình?

Chắc là thấy Anh Thư hơi... tâm linh. Trở lại sau những năm tháng vắng bóng không tham gia showbiz, bộ sưu tập Thư diễn lại mang tên "Hồi sinh", nghe giống như Anh Thư hồi sinh vậy. Khi bước chân lên sân khấu, những tràng pháo tay, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn. Thư cảm nhận đó là hồi sinh thật sự, đây là ngôi nhà của mình. Hôm sau thấy các clip Thư diễn tưng bừng trên Facebook. Ai cũng đón nhận, ai cũng khen nên cảm thấy quá là hạnh phúc.

Hình ảnh Anh Thư màu sắc ở The Face Vietnam có phải là hình ảnh của Anh Thư ngoài đời không?

Chứ ai nữa (cười lớn). Tính Thư rất hồn nhiên, có sao để vậy chứ không cố tình xây dựng hình ảnh gì. Mọi thứ diễn ra càng áp lực, càng dễ bộc lộ con người thật của mình.

Ai cũng nhận thấy Anh Thư đã chuẩn bị kỹ càng khi tham gia The Face. Anh Thư kỳ vọng gì ở màn tái xuất này?

Quay trở lại, Thư chuẩn bị rất nhiều quần áo. Các huấn luyện viên khác cũng phải chóng mặt với sự thay đồ của Anh Thư luôn (cười). Vòng tuyển sinh chiếu rất nhiều ngày nên Thư không thể mặc một bộ đồ. Thư thay đồ nhanh lắm nên không sợ ảnh hưởng tiến độ của ekip. Cái nào không hợp phong thủy là thay bộ khác liền.

Đợt ra Hà Nội ghi hình thôi mà Thư cũng đã chuẩn bị 10 bộ. Mỗi tập chỉ cần 1 bộ thôi nhưng Thư chuẩn bị đến 3 bộ. Có 1 ý tưởng trang phục rất hấp dẫn Thư định để dành thắng sẽ mặc vào vòng loại mà cứ mỗi lần mang theo là thua, còn để ở nhà lại thắng. Cứ như "tính trước bước không qua".

Ở buổi họp báo, Anh Thư diễn tả quá trình quay The Face chính là điều kinh hoàng nhất trong sự nghiệp làm nghề của mình. Điều gì khiến Anh Thư cảm thấy khó khăn, khổ cực nhất?

Lúc vừa quay lại, Thư tham gia đóng phim. Lịch trình 1 ngày 15 tiếng đã quá ghê rồi, ngoài 15 tiếng on set còn phải di chuyển, ăn uống, học thoại thì thời gian ngủ không còn bao nhiêu. Đến khi ghi hình The Face thì không xi nhê gì, thật sự kinh hoàng.

Ngoài thời gian làm việc mấy chục tiếng, xong thử thách mới về, Thư còn gặp nhiều áp lực trong cuộc thi. Phải thắng để thí sinh không vào vòng nguy hiểm, còn "va chạm" giữa huấn luyện viên với nhau, kiện tụng, drama không mong muốn làm Thư cảm thấy rất áp lực, đến nỗi stress. Để hộp cơm trước mặt mà Thư ăn không nổi, nuốt không trôi. Khi thấy xuống cân nhiều quá, Thư phải xay thức ăn thành sinh tố để uống mới giữ được cân nặng.

Xem ra cuộc trở lại showbiz lần này với Anh Thư có vẻ mới mẻ, khác biệt so với thời hoạt động ngày trước?

Nếu là trước đây, chắc chắn Thư không nhận lời tham gia chương trình đâu. Thư hơi sợ khi xem bản cắt những mùa trước vì tính Thư không thích đấu đá, tranh giành, hơn thua, không hợp tham gia những chương trình thế này.

Tuy nhiên, sau khi trải qua khoảng thời gian dịch bệnh, không tiếp xúc với ai, quan điểm sống của Thư thay đổi rất nhiều. Thư cảm thấy việc bản thân thích sự yên tĩnh là rất bất bình thường. Mình phải ở chỗ có đám đông, nơi có con người.

Sau đó, khi được bước lên sân khấu diễn thời trang, Thư được mọi người tung hô, được đón nhận, anh chị em báo chí còn gọi điện chúc mừng bảo: "Ôi quay lại hoành tráng quá". Nhận được lời mời chụp hình từ các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia khiến Thư hăng máu muốn quay lại nghệ thuật. Thư dần nhận ra rằng quan trọng là mình ở trong môi trường showbiz bằng tâm thế gì, thái độ thế nào thôi còn việc tránh né không phải là biện pháp.

Lý do ngại đối đầu có phải là một trong những nguyên nhân khiến Anh Thư lui về ở ẩn không?

Cũng một phần. Lúc đó, Thư không tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật hay gì cả mà cứ liên tục từ chối những lời mời đóng phim, chụp hình thời trang do không tìm được cảm xúc. Từ chối riết quen, đến nỗi thấy người ta gọi tới cứ nói không nhận lời mà chẳng cần đọc thông tin kịch bản, vai diễn thế nào. Thư nhận thấy cá tính của mình không phù hợp hoạt động nghệ thuật. Bạn bè lúc đó cũng lấy chồng, ra nước ngoài sống. Thư cảm thấy rất lẻ loi, bơ vơ trong showbiz này.

Cho đến năm vừa rồi khi hết dịch, Thư cả nể nhận lời diễn vedette cho một bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Châu sau nhiều lần liên tục từ chối. Không ngờ đó lại là giây phút định mệnh. Quay lại và bước chân lên sàn diễn, mọi thứ trong người Thư mới bắt đầu trỗi dậy.

Nhiều người khẳng định rằng, Anh Thư ở ẩn vì thời điểm đó nhiều ngôi sao mới xuất hiện, điển hình như Thanh Hằng?

Lúc có Anh Thư đã có Thanh Hằng rồi, gần như là cùng thời. Sau này có Võ Hoàng Yến. Thư nhớ Yến đi tập chương trình hay mặc đồ thể dục của trường. Có thể xem Hoàng Yến là một trong những thế hệ người mẫu thành công nhất rồi. Sau đó còn có Minh Tú, H'Hen Niê, Hoàng Thùy, rất nhiều thế hệ đàn em chất lượng xuất hiện.

Giờ đây, vô tình cả Anh Thư lẫn Thanh Hằng đều trở lại truyền hình thực tế cùng một thời điểm, còn là huấn luyện viên trong 2 chương trình đối thủ của nhau. Anh Thư cảm thấy sự đối đầu này có ý nghĩa gì không?

Có chứ, vui lắm đó. Một khi có sự đối đầu, cạnh tranh thì mình sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, cách mình làm việc cũng khác đi. Còn nếu một mình một cõi, bản thân sẽ làm việc kiểu nhàn nhã lắm. Thư nghĩ môi trường nào mình có đối thủ thì sẽ tốt hơn là không có.

Không hẹn mà gặp, Anh Thư trở lại với cả The Face và phim Hoa Vương. Dự án phim này có được tính toán trước để lên cùng thời điểm? Điều gì khiến chị quyết định chọn Hoa Vương?

(Cười) Câu hỏi đầu nghe có vẻ Anh Thư rất là quyền lực luôn đó. Vì nếu có khả năng sắp xếp 2 dự án lớn theo ý định của mình thì Anh Thư đúng là vô địch. Thế mới thấy Tổ nghiệp đúng là đã chọn Anh Thư quay trở lại. Nên mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra một cách hoàn hảo như vậy. Thư chọn Hoa Vương vì chính tên phim. Hoa Vương là vua của loài hoa, tượng trưng cho quyền năng của phái yếu, của người phụ nữ. Tên nhân vật nữ chính cũng là Anh Thư. Anh Thư trong vai Anh Thư. Ý nghĩa của tên Anh Thư là "nữ anh hùng". Tự tin bản lĩnh vượt qua thử thách khó khăn để đạt tới thành công.

Nhân vật trong Hoa Vương có giống chị ở ngoài không? Dường như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh The Face?

Nhân vật trong phim Hoa Vương và Anh Thư giống nhau ở khía cạnh đều là một người rất quyết liệt, máu chiến nhưng lương thiện. Tuy nhiên nhân vật Anh Thư trong phim có hoàn cảnh, số phận khốc liệt hơn nên cô ấy trở nên quá toan tính và tham vọng, bất chấp thủ đoạn để thành công. Điểm khác nhau lớn là Anh Thư ngoài đời "không bất chấp mọi giá để nổi tiếng" còn nhân vật thì ngược lại. Hoa Vương là phim có kịch bản, The Face là thực tế, không kịch bản.

Anh Thư chia sẻ về những ồn ào tại The Face Vietnam 2023

Vừa qua, The New Mentor tung ra clip cảnh bốc thăm của các huấn luyện viên, mà khán giả cho rằng đang "cà khịa" The Face. Anh Thư nghĩ sao khi chương trình đối thủ liên tục có những đoạn clip ẩn ý?

Thư thì chưa xem nhưng nếu có buổi bốc thăm thì Thư thấy bình thường. Giữa những người ngang hàng huấn luyện viên, chúng ta nên bốc thăm để tôn trọng sự công bằng chứ không thể nào mình là đàn chị thì ngồi giữa. Thư nghĩ vị trí của mình trong lòng khán giả đã có rồi còn vị trí thực tế muốn ngồi đâu để cho công bằng, để cho thế hệ đàn em nể phục thì mình cứ bình đẳng thôi. Thư nghĩ việc đó văn minh mà!

Trong đoạn clip của The New Mentor, Hà Hồ đã nhường vị trí đứng giữa cho Hương Giang, còn nói điều này không quan trọng. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với các huấn luyện viên The Face cãi nhau về vị trí đứng. Anh Thư nghĩ thế nào về điều này?

Vì mọi người hiểu lầm thôi. Vấn đề là Triệu và Duyên muốn đứng một đôi chứ không phải muốn đứng giữa, chứ trước đó việc bốc thăm đã diễn ra nhiều lần rồi. Tuy nhiên, khi quay hình hiệu, Triệu và Duyên đưa ra điều kiện này như phá luật đồng ý bốc thăm trước đó.

Thư thì bình thường. Lúc đó, Thư còn nói: "Ủa sao giờ này còn bốc thăm nữa?". Với Thư, vị trí không quan trọng lắm, đứng đâu cũng được, quan trọng là vị trí của mình trong lòng khán giả. Nếu có đứng giữa mà trong lòng khán giả không có mình thì cũng vậy thôi. Thư nghĩ như thế nào để đội hình đẹp nhất là được. Tuy nhiên, để có sự công bằng thì nên bốc thăm.

Cái quan trọng Thư muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ ngang ngược, đòi hỏi thái quá chứ không phải vấn đề tranh giành vị trí. Các bạn muốn đổi ý, đứng thành 1 đội thì các bạn phải có cách nói khác chứ không phải đòi hỏi và bắt buộc mọi người phải chiều theo.

Sau khi tập 1 The Face phát sóng, ngay tối hôm đó Anh Thư còn lên tiếng đòi nhà sản xuất đăng đầy đủ đoạn tranh cãi, toàn bộ sự việc có giống như những gì đã lên sóng?

Khi chương trình phát tập 1, với khán giả đó là chuyện mới nhưng với Thư thì chuyện này đã cũ vì được giải quyết xong. Thư nghĩ mọi người đã thông suốt mọi chuyện rồi nên khi thấy Kỳ Duyên - Minh Triệu có bài đăng dài sau tập 1 Thư lại thấy không hay, cảm giác như 2 bạn chưa hiểu vấn đề. Đã giải quyết rồi, các bạn đã xin lỗi mà tại sao lại đăng như vậy chẳng khác nào bữa giờ các bạn diễn à, các bạn không nhận được bài học gì hết? Thư mới nói nếu như các bạn cảm thấy oan ức thì nên yêu cầu nhà sản xuất đăng đầy đủ tất cả các clip để xem mọi người nhìn tường tận vấn đề thế nào.

Thư biết đây là cuộc chiến của thí sinh chứ không phải của huấn luyện viên. Nhưng khi đụng chuyện, Thư mới thấy qua việc nhỏ như vậy mà các bạn lại đòi hỏi quá đáng, thái độ không tốt thì Thư phải lên tiếng để thông qua đó các bạn có bài học cho bản thân mình.

Nhiều người nói việc tranh cãi của dàn huấn luyện viên là một trò lố của gameshow, là do nghệ sĩ làm quá lên để chương trình được viral. Anh Thư nghĩ thế nào về ý kiến này?

Trận tranh cãi vẫn nằm trong khuôn khổ tập 1, vẫn được phép phát sóng thì Thư nghĩ không có gì lố hết. Vấn đề cần được nêu ra vì đây sẽ là bài học cho những người làm nghề: cần tôn trọng nhau, bớt đòi hỏi lại. Có những người ngại va chạm không nói thẳng. Mà như vậy thì các bạn không biết đâu là đúng sai, hoặc các bạn biết người ta nhịn mình nên sẽ làm tới.

Cứ nói thẳng nói thật, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Thư thấy Thư không sợ gì hết. Mình không được đón nhận thì mình lại "rút quân" tiếp, thừa nhận mình không hợp với môi trường này.

Sau drama với Kỳ Duyên - Minh Triệu trong tập 1, mối quan hệ của Anh Thư với 2 "em út" The Face ra sao?

Thư luôn nói rằng tham gia truyền hình thực tế sẽ có những va chạm. Quan trọng là mình vì cái gì, cách mình đối diện với nó thế nào, xử lý góp ý, xây dựng nhau ra sao. Nếu giải quyết thông suốt thì Thư sẵn sàng bỏ qua hết, còn không giải quyết được Thư nói luôn: "Nếu các em như vậy thì chị sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa". Thư không diễn được nét bằng mặt không bằng lòng. Nếu các bạn vẫn thể hiện thái độ đó thì chắc chắn Thư không muốn tiếp xúc.

Kỳ Duyên - Minh Triệu lên tiếng giải thích chuyện mời Vũ Thu Phương ra ngoài, để Anh Thư đứng giữa trong một show diễn thời trang vì có cameraman của Anh Thư. Điều này có vẻ như xuất phát từ ý tốt của 2 em út?

Thư thấy chuyện đó nhỏ, tính Thư cũng hồn nhiên nên không để ý lắm. Chụp hình thì mình có thể di chuyển mà. Khi thì bạn này đứng giữa, khi thì bạn kia, chẳng sao. "Chị Thư vào giữa đi" thì Thư đi vô, "Chị Thư cho em đứng giữa đi" thì Thư đi ra. Thư dễ đồng ý lắm, mà Phương thì là người kỹ tính hơn. Phương nói đã để ý chuyện này diễn ra rất nhiều lần với Phương rồi và hôm đó là giọt nước tràn ly cho nên Phương mới nói ra mặc dù nó không nằm trong khuôn khổ của The Face.

Anh Thư có nghĩ một show thực tế về thời trang bắt buộc phải có drama, dù là dàn dựng đi chăng nữa?

Thư nghĩ không phải bắt buộc, không phải nhà sản xuất hay ai yêu cầu mình tạo drama. Khi những con người quá thẳng thắn, cá tính cùng tham gia một chương trình, bị đụng tới lợi ích của bản thân thì mọi người sẽ bảo vệ, có cách đối phó tùy theo tính cách từng người.

Khi nhận lời mời tham gia The Face Vietnam 2023, Thư nghĩ mình sẽ là người bên cạnh hỗ trợ thí sinh vì cuộc chiến này là của thí sinh chứ không phải của huấn luyện viên. Thư sẽ chiến đấu nhưng là chiến đấu vì thí sinh. Nếu các huấn luyện viên khác cũng vậy thì tất cả đều có mục đích chung cuối cùng là tìm ra gương mặt xứng đáng để trở thành Quán quân. Nếu có những va chạm nảy ra, mình đối diện với nó bằng sự chân thành, góp ý. Ai sai người đó nhận để sửa. Thư nghĩ thái độ cầu thị giúp mình giải quyết được vấn đề, quan trọng là người trong cuộc có biết đúng sai hay không thôi, nhiều khi cái tôi lớn quá sẽ không thấy được.

Một câu hỏi thường trực ở các chương trình có drama như thế này: Người mẫu trẻ sẽ học được gì từ những màn cãi vã của thế hệ đi trước?

Thư có nói câu đó với Kỳ Duyên luôn vì trong tất cả huấn luyện viên, Kỳ Duyên là người có fan đông nhất. "Nếu như em cứ như vậy thì em sẽ hướng dẫn cái gì cho thí sinh của em, thí sinh bên cạnh em sẽ học được điều gì? Em là Hoa hậu Việt Nam, không phải người bình thường, em là tấm gương, idol giới trẻ. Mình phải chuẩn mực một chút để các em noi theo".

Nhìn chung, thế hệ người mẫu ngày nay có đúng là không có "tôn ti trật tự" như Anh Thư nhận xét trong tập 1 The Face?

Nói như vậy thì bị vơ đũa cả nắm, cũng tùy người. Thế hệ người mẫu ngày nay cũng có những người biết trên biết dưới, có tôn ti trật tự. Có thể một số thành công quá sớm, có fan đông, được tung hô nhiều nên các bạn bị ảo quyền lực, ảo tưởng sức mạnh, luôn bắt người khác nuông chiều cho sự ngang bướng của mình. Được chiều nhiều quá nên các bạn không biết giới hạn sự việc đó nên như thế nào.

Trong tập đầu tiên, hầu như các thí sinh trẻ đều kéo nhau về đội Kỳ Duyên - Minh Triệu dù Anh Thư hay Vũ Thu Phương ra sức chiêu mộ. Anh Thư nghĩ thế nào về điều này?

Điều này có thể hiểu được vì các bạn trẻ đâu biết Anh Thư là ai đâu. Thư rời xa showbiz quá lâu để các bạn nhớ tới. Thư rất chấp nhận thực tế, không thể nào ảo tưởng sức mạnh được. Đã lâu mình không hoạt động mà bắt người khác nhớ tới là điều vô lý.

Ở tập 2 vừa lên sóng, nhãn hàng lẫn khán giả đều nhận xét Anh Thư khá nóng tính. Cách hướng dẫn thí sinh như thế liệu có hiệu quả?

Hôm đấy, thí sinh phải ngạc nhiên, xanh mặt luôn, rất bất ngờ vì chưa bao giờ thấy "người mẹ" của mình hung dữ vậy. Lúc hướng dẫn thí sinh, Thư luôn là người mẹ hiền, chia sẻ tận tình, không muốn các bạn áp lực nhưng một khi lao vào cuộc chơi thì phải chơi nghiêm túc, không cà rỡn vì mình muốn thắng mà. Chơi là phải chiến tới bến.

Hơn ai hết, trong thời gian tập luyện, Thư hiểu thí sinh của mình. Nếu không hò hét để tập trung tinh thần các bạn thì không được. Nếu không nhận ra vấn đề thì Thư còn hơn thế nữa chứ không tiết chế đâu.

Anh Thư nghĩ thế nào khi bị Vũ Thu Phương kiện cáo được host Nam Trung ưu ái về thứ tự thi đấu trong tập 2?

Kết quả đó không phải anh Nam Trung mà là 2 bạn khách mời vũ công của lớp học kỹ năng quyết định, nhưng vì sao Vũ Thu Phương lại đi kiện anh Nam Trung?

Thắng làm vua, muốn nói gì nói. Tất cả mọi người ở hiện trường, nếu lúc đó không đồng ý tại sao không kiện luôn để lấy lại công bằng mà đợi xong xuôi hết rồi kiện để làm gì? Tại sao đợi sự việc diễn ra xong hết, thắng rồi, vô vòng loại rồi lại lôi chuyện đó ra? Như vậy chẳng khác nào chơi xấu.

Trong tập vừa rồi, Anh Thư còn sẵn sàng bỏ đi sĩ diện để xin xỏ Vũ Thu Phương cho học trò. Anh Thư không sợ mất hình ảnh khi xuống nước trước đàn em sao?

Lúc bắt đầu, Thư có một lời hứa với thí sinh: "Chị sẽ đưa các em đi vào sâu nhất có thể nhưng chị không hứa vị trí Quán quân, vì Quán quân chỉ có một thôi. Chị muốn các em có nhiều hơn cơ hội va chạm thử thách để có nhiều kỹ năng, bài học kinh nghiệm".

Theo Thư thấy, những thí sinh team khác ít nhiều đã có thể đi kiếm tiền, nhà khá giả hơn thí sinh đội Thư. Các thành viên nhóm Thư khá hoàn cảnh, vì vậy Thư cảm thấy thương lắm. Thư thấy sĩ diện không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Thư nghĩ nếu được sẽ làm mọi cách để tạo điều kiện cho thí sinh của mình có thật nhiều kinh nghiệm để khi các bạn bước ra khỏi cuộc thi các bạn có nhiều kỹ năng, nhận được nhiều hợp đồng nhất có thể.

Khi đó, nhiều người cũng xì xào nói Thư không giữ hình ảnh. Nhưng hình ảnh gì nữa, chơi là phải bằng mọi cách chiến thắng, không chiến thắng được thì phải cho thí sinh mình tồn tại, ở lại lâu nhất. Ai muốn giữ hình ảnh thì giữ đi, Thư không cần giữ gì hết.

Có vẻ như khi đó Anh Thư hoàn toàn mất tự tin, không nghĩ thí sinh của mình được Vũ Thu Phương cho trở lại?

Thật sự lúc đó không tự tin (cười). Một khi bước vào phòng loại là 50/50. Thư đã hứa với các em là: "Các em ơi, cố gắng giữ đội hình vượt qua 3 thử thách nha". Thấy không nổi mới rút lại: "Thôi 2 đi" nhưng các em vẫn quyết tâm với mục tiêu ban đầu: "Phải cố gắng đến cùng chị ơi, 3 đi". Vậy mà mới tập 1 đã thua rồi.

Có hay không một liên minh giữa Anh Thư và Vũ Thu Phương? Có khoảnh khắc nào Anh Thư cảm thấy bị Vũ Thu Phương phản bội?

Không hề có liên minh, mọi người xem chương trình sẽ thấy Thư và Phương "chiến" nhau thế nào. Thư nghĩ chơi là phải chịu, phải quân tử, mình phải chinh chiến mà, không thể nào ép người ta làm theo ý mình. Mỗi người có một cá tính. Thư xin cho thí sinh của mình nhưng đâu thể ép được quyết định của Phương.

Khi Phương dìm Thư để đạt được mục đích thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc thi. Đâu thể nào ra thương trường mà gặp được người tốt không đâu, phải có người này người nọ, chiêu này chiêu kia. Chủ yếu là mình đối diện với nó bằng cách nào thôi, càng khốc liệt thì cuộc chiến càng hay.

Anh Thư chia sẻ về con trai và chuyện tình yêu

Thời gian gần đây, con trai Anh Thư được quan tâm hơn khi xuất hiện cạnh mẹ vì chiều cao vượt trội. Chị có thể chia sẻ một chút về con trai không?

Con trai cũng vô tư như Thư. 16 tuổi, lớn xác thôi nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm. Con trai Thư rất thích đi theo mẹ gặp gỡ các anh chị thí sinh vì tuổi cũng xêm xêm, nói chuyện rất hợp rơ. Thấy các anh chị giỏi quá thì con cũng suy nghĩ, có hẹn vài năm tới sẽ đi thi The Face, nhưng Thư hơi sợ nha vì chương trình khốc liệt lắm. Trong mắt của mẹ thì con quá non nớt. Vô vòng tuyển chọn thấy các huấn luyện viên quay như dế kiểu này chắc khóc thét.

Anh Thư có trải qua nhiều vất vả trong khoảng thời gian làm mẹ đơn thân?

Hồi lúc bé còn nhỏ thì Thư thấy bình thường, không có vấn đề gì hết vì bé cũng dễ nuôi nhưng khi con dậy thì Thư lại thấy khó khăn. Con trai Thư nổi loạn lắm, nhức đầu luôn, Thư khóc hết nước mắt.

Thư là người mẹ vô tư, quá hiền lành. Trước đây, Thư chỉ dạy con mình sống khỏe mạnh được rồi, không cần phải thành ông này bà kia hay phải giỏi gì hơn. Nhưng khi con dậy thì, Thư dần nhận ra như vậy không được, phải dạy con trai thế nào để trở thành người đàn ông chững chạc, biết suy nghĩ, để sau này còn làm trụ cột gia đình, bảo vệ cho người phụ nữ của mình.

Con trai nói gì khi thấy Anh Thư xuất hiện ở The Face? Hình ảnh trên sóng truyền hình có khác so với lúc ở nhà?

Nó xem mà cứ cười: "Mẹ hài quá mẹ. Bạn con nói xem mẹ mắc cười quá". Thấy bạn cũng thích mẹ mình cho nên khoái lắm. Thư nghĩ nếu đến lúc mẹ nhận "gạch đá" chắc con cũng buồn. Thư nhớ trong vòng tuyển chọn, một thí sinh diễn tiểu phẩm với Thư và có một câu chửi. Thế là bé giận lắm: "Mẹ, sao chị đó nói vậy?". Mình phải giải thích: "Con ơi, tiểu phẩm, không phải thật". Con trai của Thư sợ mẹ bị ảnh hưởng.

Đến hiện tại, tình trạng yêu đương của Anh Thư thế nào, có còn niềm tin vào tình yêu sau những đổ vỡ?

Vẫn xôn xao, 100% luôn tin vào tình yêu cổ tích. Nếu đổ vỡ thì do người đó chưa phù hợp với mình thôi, bước ra mối quan hệ đó là Thư đã sẵn sàng rồi.

Người đàn ông phải có chí hướng có phải là một trong những tiêu chuẩn về gu bạn trai của Anh Thư?

Hiện tại, Thư không có tiêu chuẩn gì hết, như thế nào vui là được, hết vui thì giải tán. Dù biết là phải cố gắng rồi mà thấy không được mới thôi, nhưng thi thoảng cũng có lúc, cứ cãi nhau là đòi giải tán (cười).

Trong tất cả mối quan hệ, nếu người đàn ông là chỗ dựa về vật chất thì quá tốt vì sẽ bảo đảm tương lai cho con mình, có người cùng gánh vác, nhưng đó không phải là tất cả. Với Thư, cảm xúc quan trọng hơn. Đó là giá trị tinh thần giúp mình có nhiều năng lượng làm việc.

Cảm ơn những chia sẻ của Anh Thư!